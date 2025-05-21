Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken Gerçek Hayattaki Haliyle Büyüledi!
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ana kadrosu kadar yardımcı oyuncularıyla da konuşuluyor. Dizide Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken de o isimlerden yalnızca bir tanesi. Dizide sergilediği performans kadar güzelliğiyle de büyüleyen Yaren Güldiken'in gerçek hayattaki haline birlikte göz atalım!
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in sezon finaline son iki hafta kaldı.
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Ana karakterlerin yanı sıra Uzak Şehir'de yardımcı karakterler de dikkat çekiyor.
Dizide zaten çok güzel ama Uzak Şehir'de Pakize'ye hayat veren Yaren Güldiken'in gerçek hayattaki hali de merak edilmeye başladı.
İşte, Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'in gerçek hayattaki hali:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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