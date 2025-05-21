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Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken Gerçek Hayattaki Haliyle Büyüledi!

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken Gerçek Hayattaki Haliyle Büyüledi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.05.2025 - 12:47

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, ana kadrosu kadar yardımcı oyuncularıyla da konuşuluyor. Dizide Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken de o isimlerden yalnızca bir tanesi. Dizide sergilediği performans kadar güzelliğiyle de büyüleyen Yaren Güldiken'in gerçek hayattaki haline birlikte göz atalım!

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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in sezon finaline son iki hafta kaldı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in sezon finaline son iki hafta kaldı.

Biz Alya ve Cihan aşkı beklerken Sadakat ve Mine'nin sürekli araya girmesiyle delirsek de diziden vazgeçemez olduk. Mine'nin hamileliği başımıza dert olsa da er ya da geç favori çiftimizin kavuşacağını biliyoruz.

Ana karakterlerin yanı sıra Uzak Şehir'de yardımcı karakterler de dikkat çekiyor.

Ana karakterlerin yanı sıra Uzak Şehir'de yardımcı karakterler de dikkat çekiyor.

Başta Şahin'e aşık olan Pakize bunun en büyük örneği... Her ne kadar rolü az olsa da Pakize her sahneye çıktığında izleyici adeta büyüleniyor. Şahin'den vazgeçen Pakize'nin Kadir'le yakınlığı da gözlerden kaçmıyor.

Dizide zaten çok güzel ama Uzak Şehir'de Pakize'ye hayat veren Yaren Güldiken'in gerçek hayattaki hali de merak edilmeye başladı.

Dizide zaten çok güzel ama Uzak Şehir'de Pakize'ye hayat veren Yaren Güldiken'in gerçek hayattaki hali de merak edilmeye başladı.

Biz de sizler için gerekeni yaptık ve güzeller güzeli Yaren Güldiken'in Instagram'ında bir miktar stalk yaptık. Yaren Güldiken'in gerçek hayattaki hali ve hayatına bir göz atalım...

İşte, Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'in gerçek hayattaki hali:

İşte, Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'in gerçek hayattaki hali:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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