Tipiyle Dalga Geçilmiş: Türkiye 2. Güzeli Dilan Çiçek Deniz'in Beyaz Show'daki Halleri Yeniden Gündem Oldu
Miss Turkey 2014'te Amine Gülşe, Aybüke Pusat ve Gizem Koçak'la birlikte dereceye giren Dilan Çiçek Deniz ikinci olmuştu. Modelliği değil oyunculuğu tercih eden Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde başarısıyla gündemden düşmüyor. Cannes Festivali'nde boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, her ne kadar fazla kaçırdığı estetiklerle gündem olsa da güzelliği konusunda herkes hemfikir oluyor.
Son olarak Cannes'da gördüğümüz Dilan Çiçek Deniz'in 2014 yılına ait görüntüleri yeniden ortaya çıktı. Yarışmanın ardından Beyaz Show'a katılan Deniz'le Beyazıt Öztürk şakayla karışık dalga geçmiş.
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Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Dilan Çiçek Deniz gündem olmayı sürdürüyor.
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Ancak şimdi geçmişe gidiyoruz ve 2014 yılında Miss Turkey ikincisi olduğu döneme yeniden tanık oluyoruz.
Beyazıt Öztürk'ün şakayla karışık Dilan Çiçek Deniz'e takıldığı ve dalga geçtiği anlar yeniden gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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