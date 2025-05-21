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Tipiyle Dalga Geçilmiş: Türkiye 2. Güzeli Dilan Çiçek Deniz'in Beyaz Show'daki Halleri Yeniden Gündem Oldu

Tipiyle Dalga Geçilmiş: Türkiye 2. Güzeli Dilan Çiçek Deniz'in Beyaz Show'daki Halleri Yeniden Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.05.2025 - 10:45

Miss Turkey 2014'te Amine Gülşe, Aybüke Pusat ve Gizem Koçak'la birlikte dereceye giren Dilan Çiçek Deniz ikinci olmuştu. Modelliği değil oyunculuğu tercih eden Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde başarısıyla gündemden düşmüyor. Cannes Festivali'nde boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, her ne kadar fazla kaçırdığı estetiklerle gündem olsa da güzelliği konusunda herkes hemfikir oluyor.

Son olarak Cannes'da gördüğümüz Dilan Çiçek Deniz'in 2014 yılına ait görüntüleri yeniden ortaya çıktı. Yarışmanın ardından Beyaz Show'a katılan Deniz'le Beyazıt Öztürk şakayla karışık dalga geçmiş.

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Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Dilan Çiçek Deniz gündem olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Dilan Çiçek Deniz gündem olmayı sürdürüyor.

Cannes Film Festivali'nde boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, son yılların en gözde isimlerinden biri. Kariyerini oyunculuk üzerine inşa etse de her yaptığıyla gündem olan Dilan Çiçek Deniz, özellikle estetikleriyle konuşuluyor.

Burada da gördüğümüz gibi...

Ancak şimdi geçmişe gidiyoruz ve 2014 yılında Miss Turkey ikincisi olduğu döneme yeniden tanık oluyoruz.

Ancak şimdi geçmişe gidiyoruz ve 2014 yılında Miss Turkey ikincisi olduğu döneme yeniden tanık oluyoruz.

Amine Gülşe, Aybüke Pusat ve Gizem Koçak'la birlikte dereceye giren Dilan Çiçek Deniz, birinciliği Amine Gülşe'ye kaptırmasının ardından hep birlikte Beyaz Show'a katılmışlardı.

Beyazıt Öztürk'ün şakayla karışık Dilan Çiçek Deniz'e takıldığı ve dalga geçtiği anlar yeniden gündem oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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