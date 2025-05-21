Survivor'da İsmail'e El Hareketi Gündem Olan Meryem'den Neden Vedalaşmadığına Dair İlk Açıklama
Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de büyük finale az bir vakit kaldı. 19 Mayıs Pazartesi Survivor'dan elenen İsmail, Meryem'le düellosundan olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Meryem'in el hareketi ve yakın arkadaşı İsmail'le vedalaşmaması dikkat çekti. Olayın ardından Meryem, neden vedalaşmadığını açıkladı.
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Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi gerçekleşen eleme düellosunda Meryem ve İsmail karşı karşıya geldi.
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İsmail'e siniri dinmeyen Meryem, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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