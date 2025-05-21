onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'da İsmail'e El Hareketi Gündem Olan Meryem'den Neden Vedalaşmadığına Dair İlk Açıklama

Survivor'da İsmail'e El Hareketi Gündem Olan Meryem'den Neden Vedalaşmadığına Dair İlk Açıklama

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.05.2025 - 09:21

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de büyük finale az bir vakit kaldı. 19 Mayıs Pazartesi Survivor'dan elenen İsmail, Meryem'le düellosundan olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Meryem'in el hareketi ve yakın arkadaşı İsmail'le vedalaşmaması dikkat çekti. Olayın ardından Meryem, neden vedalaşmadığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi gerçekleşen eleme düellosunda Meryem ve İsmail karşı karşıya geldi.

Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi gerçekleşen eleme düellosunda Meryem ve İsmail karşı karşıya geldi.

Düelloda Meryem, İsmail'i yendi ve elenen isim İsmail oldu. Ancak düello sonrası Meryem'in yakın arkadaşı İsmail'e yaptığı el hareketi ve İsmail'le vedalaşmaması dikkat çekti. Üstelik elemenin ardından 'İnşallah Kırkpınar kemerini alamazsın' diye tepki gösterdi.

İsmail'e siniri dinmeyen Meryem, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsmail'e siniri dinmeyen Meryem, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İsmail kafasında bir senaryo yazdı. 'Ben elenmedim ben Meryem'e bıraktım' izlenimi vermek istedi. Madem gitmek istiyordun Sedat abi de kalmak istiyordu o gün bıraksaydın. Adam kompleksli. Ademe dedi ki 'Kızlara elenmek istemiyorum sen potaya gir sana eleneyim' İsmail'in yaptığı şeyi kabul edemiyorum.'

Açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

Ve buradan:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın