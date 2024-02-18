Survivor Seda'nın İfşaladığı Mesajlardan Asiye'nin Kardeşlerim'e Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Seda'nın İfşaladığı Mesajlardan Asiye'nin Kardeşlerim'e Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
18 Şubat Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor'da kadın yarışmacılar ayrı, erkek yarışmacılar ayrı kavga ettiler. Tartışma sırasında Sema'ya uygunsuz sözler söyleyen Pınar bu sözleriyle hem yarışmacılar arasında hem de izleyiciler arasında tepki çekti.
2. Survivor All Star'da Sahra'nın Seda'nın iddiaları sonucu eşi tarafından terk edildiği, bu yüzden de apar topar yarışmadan ayrılmak istediğini dile getirip ülkeye döndüğü iddia edilmişti. Daha önce de Nagihan'ın kendisini dövdüğü ve hastanede olduğu söylenmişti. Sahra tüm bu iddialara yanıt verdi.
3. Survivor'da olaylar durulmuyor. Seda Aktuğlu'nun Sahra ve eşi İdris ile aralarını bozmaya çalıştığı iddia edilmiş, bu iddiadan hemen sonra da Sahra'nın yarışmayı bıraktığı açıklanmıştı. Sahra'nın Instagram hesabından canlı yayın açarak Seda'nın tüm bunları elemede adının yazılmasına engel olmadığı için yaptığını açıkladı. Bunun üzerine Seda Aktuğlu hiç beklenmeyen bir şekilde yanıt verdi.
4. Son dönemin en popüler dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar aynı yapımcıya ait. Dizilerin yapımcılığını üstlenen Gold Film, reytinglere doymamış gibi görünüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcıdan yeni dönemde bir dönem dizisi daha geliyor!
5. Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil olacağı iddia edilen Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiası gündemi sarsmış, akabinde yaşananlar uzun süre tartışılmıştı. Uzun süre sonra tekrardan sessizliğini bozan Ayşe Aslanpay, Batuhan Karacakaya'yı destekleyenlere Batuhan'ın 'Kariyerini riske atmamak için bana şantaj yaptığını mahkemede açıklamıştır' diyerek ünlü oyuncunun hapis cezasıyla yargılandığını açıkladı.
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6. Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de yayınlanan Sokağın Sözü programında ortam epey gerilmişti. Sözcü yazarı, gazeteci İsmail Saymaz ile hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında "hitabet" tartışması yaşamıştı. Oda Tv'nin haberine göre, program yayından kaldırıldı.
7. Şu sıralar dizi severlerin gündemlerinden biri olan İnci Taneleri hala ilk günkü gibi konuşulmaya devam ediyor. Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, dizi nedeniyle nişanlısı ile tartışan takipçisine verdiği tavsiye ile dumur etti...
8. Survivor All Star 2024 sezonu tüm kaotikliğiyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bölümler ayrı, fragmanlar ayrı, adadan ayrılanların ya da katılmayanların yaptıkları yorumlar ayrı hale geldi resmen. Nereyi takip edeceğimizi şaşırdık. Geçtiğimiz günlerde Adem Kılıççı'nın neden katılmadığına dair iddialar gündeme gelmişti hatırlarsanız. Eski şampiyonun yarışmayla ilgili yaptığı son yorum bir hayli dikkat çekti!
9. Reytinglerdeki başarısının yanında gündemimizden de düşmeyen Survivor bu yıla damgasını vurdu. Her bölümü ayrı olaylı biten Survivor'a, artık Acun Ilıcalı bile dayanamadı ve sandalyeyi fırlatmıştı hatırlarsınız ki. Survivor'un 37. bölüm fragmanında Sercan Yıldırım'ın kavga ayırma çabası hepimizi güldürdü.
10. Survivor'da son dönemde ortalık karıştı bildiğiniz gibi. Eski favori yarışmacıların elenen, kendi istekleriyle ya da sakatlıkları dolayısıyla veda eden isimlerin yerine gelmesi de oldukça dikkat çekti. Yarışmaya erken ve beklenmedik şekilde veda eden isimlerden biri ise Sahra Işık oldu. Eşi ile ilgili durumlar dolayısıyla ayrıldığı söylenen Sahra Işık, Instagram hesabından Survivor hakkında zehir zemberek sözler söyledi.
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11. ATV ekranlarının dört sezondur reytinglerde başarısını hiç kaybetmeyen dizisi Kardeşlerim, dün akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Diziyi yakından takip edenlerin bir süredir şüphelendiği durum gerçek oldu ve Asiye karakterinin hikayesi sona erdi. Genç oyuncu Su Burcu Yazdı Coşkun, dört yıldır canlandırdığı karakterine böyle veda etti...
12. Kaosun hiç eksik olmadığı Survivor All Star 2024 sezonu oldukça olaylı geçiyor. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise kavga etmeyen kimse yok desek yeri!
13. Rio Karnavalı ödülünü kazanan Survivor yarışmacılarından olan Hakan Hatipoğlu’nun, Brezilya’da bir telefon bularak ailesini aradığı ortaya çıktı. Hakan’ın yaptığı kural ihlalini Survivor konseyince açıklayan Acun Ilıcalı, Hakan’a verilen cezayı da açıkladı. Ayrıca yeni bölüm fragmanında Hakan Hatipoğlu’nun telefon olayı hakkındaki sözleri de sosyal medyada gündem oldu. İşte tüm detaylar…
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