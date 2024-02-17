Survivor’da Hakan Hatipoğlu’nun Kural İhlalini Acun Ilıcalı Açıkladı: Hakan’a Survivor’da Üç Ödül Cezası Geldi

Rio Karnavalı ödülünü kazanan Survivor yarışmacılarından olan Hakan Hatipoğlu’nun, Brezilya’da bir telefon bularak ailesini aradığı ortaya çıktı. Hakan’ın yaptığı kural ihlalini Survivor konseyince açıklayan Acun Ilıcalı, Hakan’a verilen cezayı da açıkladı. Ayrıca yeni bölüm fragmanında Hakan Hatipoğlu’nun telefon olayı hakkındaki sözleri de sosyal medyada gündem oldu. İşte tüm detaylar…