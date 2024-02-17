Survivor’da Hakan Hatipoğlu’nun Kural İhlalini Acun Ilıcalı Açıkladı: Hakan’a Survivor’da Üç Ödül Cezası Geldi
Survivor’da Hakan Hatipoğlu’nun Kural İhlalini Acun Ilıcalı Açıkladı: Hakan’a Survivor’da Üç Ödül Cezası Geldi
Rio Karnavalı ödülünü kazanan Survivor yarışmacılarından olan Hakan Hatipoğlu’nun, Brezilya’da bir telefon bularak ailesini aradığı ortaya çıktı. Hakan’ın yaptığı kural ihlalini Survivor konseyince açıklayan Acun Ilıcalı, Hakan’a verilen cezayı da açıkladı. Ayrıca yeni bölüm fragmanında Hakan Hatipoğlu’nun telefon olayı hakkındaki sözleri de sosyal medyada gündem oldu. İşte tüm detaylar…
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Survivor All-Star, tüm heyecanı ve olayları ile devam ediyor.
Survivor, bildiğiniz gibi her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor!
Son yaşanan olayın kahramanı ise Hakan Hatipoğlu. Hakan Hatipoğlu’nun, arkadaşlarıyla birlikte kazandığı Rio karnavalı ödülü için gittiği Brezilya’da telefon bularak ailesi ile iletişime geçtiği ortaya çıktı.
Hakan’ın yaptığı kural ihlalini, konsey toplantısında Acun Ilıcalı açıkladı. Ayrıca Acun Ilıcalı, Hakan’a bu davranış nedeniyle 3 ödülden de men cezası verildiğini duyurdu.
İşte Acun Ilıcalı’nın açıklamaları ve o anlarda yaşananlar…
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Tüm bun yaşananlar sonrasında Survivor’un yayınlanan yeni bölüm fragmanında Hakan Hatipoğlu’nun telefon olayı hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.
Hakan Hatipoğlu yaşananlarla ilgili olarak “Beni orada yaptığım ihlalle ilgili kimsenin yakalama ihtimali yok. Bunu çok açık ve net olarak söyleyeyim. Burada bir hainlik olduğunu düşünüyorum” diyerek birinin kendini yapım ekibine şikayet ettiğini iddia etti.
İşte Survivor yeni bölüm fragmanı...
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