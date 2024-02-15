Survivor'da Aysu'nun Hilmi Cem'e Yaptığı Saygısız Harekete Tepki Yağdı
Survivor'da Aysu'nun Hilmi Cem'e Yaptığı Saygısız Harekete Tepki Yağdı
Gerginliğin asla dinmediği Survivor All Star 2024'ün son bölümüne Aysu damga vurdu. Hilmi Cem'le oyuna çıkan Aysu'nun Hilmi Cem'e yaptığı el hareketi izleyicilerden tepki gördü.
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Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star'ın son bölümüne bu defa Aysu damgasını vurdu.
Beraber oyuna çıkan Aysu ve Hilmi Cem kendi alanlarına yürürlerken, Aysu'nun Hilmi Cem'e yaptığı el hareketi dikkatlerden kaçmadı.
Hilmi Cem'e tokalaşmak için elini uzatan ve Hilmi Cem uzanınca elini çeken Aysu'nun hareketi saygısızlık olarak nitelendirilirken, o anlara tepki yağdı.
İşte o anlar:
O anlara gelen tepkilerden bazıları:
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Siz Aysu'nun bu hareketini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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