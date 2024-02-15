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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Yeni Partneriyle Fotoğraf Paylaştı, Ortalık Karıştı

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Yeni Partneriyle Fotoğraf Paylaştı, Ortalık Karıştı

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 22:45 Son Güncelleme: 15.02.2024 - 22:52

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, dizideki yeni partneri Özge Özacar'la diziden bir karesini paylaşınca izleyicilerin Fatih nefretini tetikledi.

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Show TV'nin en sevilen işlerinden Kızılcık Şerbeti her yeni bölümünde izleyicileri şoklardan şoklara sokmak konusunda uzman oldu.

Show TV'nin en sevilen işlerinden Kızılcık Şerbeti her yeni bölümünde izleyicileri şoklardan şoklara sokmak konusunda uzman oldu.

Son bölümde Fatih'e kız istemeye giden Pembe'nin gelin olarak ikili hayatı olan ve Ömer'in tek gece ilişki yaşadığı Görkem'i seçmesiyle dizi hakkında "eş değiştirme" esprileri öne çıktı.

Son bölümde Fatih'e kız istemeye giden Pembe'nin gelin olarak ikili hayatı olan ve Ömer'in tek gece ilişki yaşadığı Görkem'i seçmesiyle dizi hakkında "eş değiştirme" esprileri öne çıktı.

Fatih ve Görkem şokunu henüz atlatamamışken dizinin Fatih'i Doğukan Güngör'ün "İlk bakış" yazarak paylaştığı fotoğraf, izleyicilerin Fatih nefretini kökledi.

Fatih ve Görkem şokunu henüz atlatamamışken dizinin Fatih'i Doğukan Güngör'ün "İlk bakış" yazarak paylaştığı fotoğraf, izleyicilerin Fatih nefretini kökledi.
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