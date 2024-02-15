MasterChef Alican, Sevgilisine Hediye Almayınca Eleme Potasına Atıldı

MasterChef yarışmasının sempatik yarışmacısı Alican Sabunsoy sosyal medyayı aktif kullanarak sevenleriyle vakit geçirmeyi epey seviyor. Kız arkadaşıyla yaptığı paylaşımlarla da bilinen Alican, sevgilisiyle MasterChef temalı bir sevgililer günü parodi videosu paylaştı.