MasterChef Alican, Sevgilisine Hediye Almayınca Eleme Potasına Atıldı
MasterChef Alican, Sevgilisine Hediye Almayınca Eleme Potasına Atıldı
MasterChef yarışmasının sempatik yarışmacısı Alican Sabunsoy sosyal medyayı aktif kullanarak sevenleriyle vakit geçirmeyi epey seviyor. Kız arkadaşıyla yaptığı paylaşımlarla da bilinen Alican, sevgilisiyle MasterChef temalı bir sevgililer günü parodi videosu paylaştı.
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MasterChef tarihinin hiç şüphesiz en sevilen isimlerinden biri Alican Sabunsoy oldu.
2019 sezonunun şampiyonu olan Alican, All Star sezonunda istediği başarıyı yakalayamasa da sempatikliğiyle izleyicilerin gönlünü bir kez daha kazandı.
MasterChef'in yanı sıra kız arkadaşı Zeynep İpek'le sosyal medyada aktif olarak içerik üreten Alican Sabunsoy, son olarak MasterChef göndermeli 14 Şubat videosuyla gündem oldu.
Sevgilisine hediye almadığı için MasterChef usulü ismi yazılarak eleme potasına atılan Alican, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o anlar:
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