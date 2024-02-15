Görüş Bildir
Haberler
Magazin
MasterChef Alican, Sevgilisine Hediye Almayınca Eleme Potasına Atıldı

MasterChef Alican, Sevgilisine Hediye Almayınca Eleme Potasına Atıldı

Sevgililer günü MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 21:20

MasterChef yarışmasının sempatik yarışmacısı Alican Sabunsoy sosyal medyayı aktif kullanarak sevenleriyle vakit geçirmeyi epey seviyor. Kız arkadaşıyla yaptığı paylaşımlarla da bilinen Alican, sevgilisiyle MasterChef temalı bir sevgililer günü parodi videosu paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

MasterChef tarihinin hiç şüphesiz en sevilen isimlerinden biri Alican Sabunsoy oldu.

MasterChef tarihinin hiç şüphesiz en sevilen isimlerinden biri Alican Sabunsoy oldu.

2019 sezonunun şampiyonu olan Alican, All Star sezonunda istediği başarıyı yakalayamasa da sempatikliğiyle izleyicilerin gönlünü bir kez daha kazandı.

2019 sezonunun şampiyonu olan Alican, All Star sezonunda istediği başarıyı yakalayamasa da sempatikliğiyle izleyicilerin gönlünü bir kez daha kazandı.

MasterChef'in yanı sıra kız arkadaşı Zeynep İpek'le sosyal medyada aktif olarak içerik üreten Alican Sabunsoy, son olarak MasterChef göndermeli 14 Şubat videosuyla gündem oldu.

MasterChef'in yanı sıra kız arkadaşı Zeynep İpek'le sosyal medyada aktif olarak içerik üreten Alican Sabunsoy, son olarak MasterChef göndermeli 14 Şubat videosuyla gündem oldu.

Sevgilisine hediye almadığı için MasterChef usulü ismi yazılarak eleme potasına atılan Alican, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sevgilisine hediye almadığı için MasterChef usulü ismi yazılarak eleme potasına atılan Alican, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?