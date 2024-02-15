Taylor Swift'in, Kanye West'i Super Bowl'dan Attırması İddialarından Sonra Kanye Rest Çekti

'Hatırlayın, Scooter onun arkasından bağımsızlığını satın aldığında ben Taylor'ın tarafındaydım. O ve Beyoncé, tüm müzisyenler için büyük bir ilham kaynağı, her zaman ikisinin de turneleri ve filmleri nasıl sattığını söylüyoruz. Ayrıca, Taylor Swift'in kariyerine zarar vermekten çok daha fazla yardımcı olduğumdan eminim. Tüm Taylor Swift hayranlarına söyleyim, düşmanınız değilim ama arkadaşınız da değilim. Ayrıca, Super Bowl'dan atılmadım, YG'nin locasına gitmek ve farklı arkadaşlarımızı görmek için koltuklarımızı terk ettik. Eşim hiç Super Bowl'a gitmemişti, bu yüzden etrafta dolaşmak ve güzel bir zaman geçirmek istedim, çok eğlenceli bir gün geçirdik. Oh ve Shaq'a ileteyim, seni örnek alarak büyüdüm, seninle ve Jamie ile bir ara takılmayı çok isterim. Jamie Salter benim için bir baba figürü gibidir. Medya anlatıyı kontrol ediyor olabilir ama konuşan konuştu.'