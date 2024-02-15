Taylor Swift'in, Kanye West'i Super Bowl'dan Attırması İddialarından Sonra Kanye Rest Çekti
Taylor Swift'in, Kanye West'i Super Bowl'dan Attırması İddialarından Sonra Kanye Rest Çekti
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sport/nfl...
Ah Kanye vah Kanye... Bir gün de gündeme bomba gibi düşmesen ne olurdu ki? Hani şu Kanye West ve Taylor Swift olayı vardı ya, taaa 2009'da başlayan anlaşmazlık. Kanye sağ olsun tekrardan gün yüzüne çıktı. Detaylar👇
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Dünya çapında ilgi gören, 58. Super Bowl spor müsabakası 4 gün önce Las Vegas'ta gerçekleşti.
Chiefs ve 49ers karşılaşması dışında, maçı izlemeye gelen ünlüler ve gerçekleşen performanslar; Super Bowl'u sadece spor kategorisinde değil, aynı zamanda popüler kültür kategorisinde de ön plana çıkarıyor.
Kim Kardashian, Kendall Jenner, Justin Bieber, Lana Del Rey, Ice Spice, Taylor Swift, Blake Lively...
Gibi isimler, akın akın Chris Brown'un performansını ve Chiefs - 49ers karşılaşmasını izlemek için Las Vegas'a gitti.
Super Bowl'u izlemeye giden isimlerin arasında, eski NFL oyuncusu Brandon Marshall da vardı. Ve Marshall'ın söylediğine göre, Taylor Swift, Kanye West'i Las Vegas'taki Super Bowl'dan çıkarttırmış.
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Bu çarpıcı iddiaya göre: Kanye, Taylor Swift'in önündeki koltukları bilerek satın almış ve bu şekilde Swift'e gölge düşürmeye çalışıyormuş. Kamera ne zaman Swift'i gösterse, Kanye de kadrajda olacağı için bunun önceden planlanmış bir şey olduğunu söyledi Marshall.
Kanye ve eşi Bianca Censori ikilisi Super Bowl'da bu şekilde görüntülenmişlerdi. Ancak tam olarak ne zaman stadyumu terk ettiği belirsiz.
Marshall tam olarak söyle dedi, "Taylor Swift sinirleniyor ve bir iki telefon görüşmesi yapıyor - herkes işin içinde - ve adam stadyumdan atılıyor," Kanye'nin, Swift'in ünlü statüsünden "yararlanmaya" çalıştığını ve kameralar Swift'e çevrildiğinde para kazanmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.
Olayın ardından Kanye'nin bir temsilcisi TMZ'ye şunları söyledi: 'Bu tamamen uydurma bir söylenti. Doğru değil' dedi.
Bu olayların sonrasında Kanye, yeni albümündeki başarısıyla dünya çapında en çok dinlenen sanatçı olarak, Taylor Swift'in önüne geçerek birinci sıraya yerleşti. Bu haberi de Instagram hikayesinde paylaşarak 2009'dan bugüne olan anlaşmazlıklarını devam ettirdi.
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Şimdi de Kanye, Instagram'da paylaştığı gönderiyle bütüüün bu olanlara son vermek ister gibi bir rest çekmiş. Ama var ya aklınız hayaliniz durur. Övüyor mu yoksa sövüyor mu tam olarak anlamadık ama şaşırmadık. Kanye'nin genel hal.
Kanye, Taylor Swift'in bir fan sayfası olduğunu düşündüğümüz bir twitter hesabına ait bu paylaşımı ekran görüntüsünü alıp, gönderisinin açıklamalarında söylemediğini bırakmadı...
Kanye Taylor Swift'ten başladı, yeni albümünün 2. kısmında Taylor'ın sevgilisi Travis Kelce'ye Lil Wayne'in laf ettiğiyle devam etti, sonra yaşadığı zorluklardan bahsetti...
Önce sövdü sonra övdü. Cidden tam Kanye'nin yapacağı türen bir hareket. Yazının devamında ise Swift'in hayranlarına karşı tamamen nötr olduğunu iğneleyici bir şekilde dile getirdi...
Hadi biraz da Kanye'nin paylaşımına gelen yorumlara bakalım...
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'Taylor fanlarının cidden bir işe ihtiyaçları var'
Amerikalı ünlü dj Diplo demiş ki, 'Vay canına, baya olumlu bir mesaj.'
'Bugün medyada en çok yanlış anlaşılan kişi.'
Hayal dünyasında yaşayan şu kardeşimizin yorumu bizi bi' düşündürttü, 'Ye ve Taylor Swift'i Vultures 3'te düşünsenize. Varya Ye viral olurdu.'
'VULTURES2'DE LIL WAYNE Mİ? KAZANDIK BEE!'
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'KANYE, MEDYA SÖZLERİNİ YANLIŞ YORUMLAYACAK AMA GERÇEK HAYRANLARIN HER ZAMAN SENİN YANINDA OLACAK'
'Aslında ona zarar vermekten çok fayda sağladı, çünkü onu ünlü yaptı.'
'Bunun gibi haftalık bir Kanye gönderisine ihtiyacımız var'
'Taylor'ın mahalleyi turlayalım mı Ye?'
'Medya Kanye'nin sözlerini çarpıtmaya çalışıyor ve bundan bıktık'
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