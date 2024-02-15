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Taylor Swift'in, Kanye West'i Super Bowl'dan Attırması İddialarından Sonra Kanye Rest Çekti

Taylor Swift'in, Kanye West'i Super Bowl'dan Attırması İddialarından Sonra Kanye Rest Çekti

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 20:43

Ah Kanye vah Kanye... Bir gün de gündeme bomba gibi düşmesen ne olurdu ki? Hani şu Kanye West ve Taylor Swift olayı vardı ya, taaa 2009'da başlayan anlaşmazlık. Kanye sağ olsun tekrardan gün yüzüne çıktı. Detaylar👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sport/nfl...
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Dünya çapında ilgi gören, 58. Super Bowl spor müsabakası 4 gün önce Las Vegas'ta gerçekleşti.

Dünya çapında ilgi gören, 58. Super Bowl spor müsabakası 4 gün önce Las Vegas'ta gerçekleşti.

Chiefs ve 49ers karşılaşması dışında, maçı izlemeye gelen ünlüler ve gerçekleşen performanslar; Super Bowl'u sadece spor kategorisinde değil, aynı zamanda popüler kültür kategorisinde de ön plana çıkarıyor.

Chiefs ve 49ers karşılaşması dışında, maçı izlemeye gelen ünlüler ve gerçekleşen performanslar; Super Bowl'u sadece spor kategorisinde değil, aynı zamanda popüler kültür kategorisinde de ön plana çıkarıyor.

Kim Kardashian, Kendall Jenner, Justin Bieber, Lana Del Rey, Ice Spice, Taylor Swift, Blake Lively...

Kim Kardashian, Kendall Jenner, Justin Bieber, Lana Del Rey, Ice Spice, Taylor Swift, Blake Lively...

Gibi isimler, akın akın Chris Brown'un performansını ve Chiefs - 49ers karşılaşmasını izlemek için Las Vegas'a gitti.

Gibi isimler, akın akın Chris Brown'un performansını ve Chiefs - 49ers karşılaşmasını izlemek için Las Vegas'a gitti.

Super Bowl'u izlemeye giden isimlerin arasında, eski NFL oyuncusu Brandon Marshall da vardı. Ve Marshall'ın söylediğine göre, Taylor Swift, Kanye West'i Las Vegas'taki Super Bowl'dan çıkarttırmış.

Super Bowl'u izlemeye giden isimlerin arasında, eski NFL oyuncusu Brandon Marshall da vardı. Ve Marshall'ın söylediğine göre, Taylor Swift, Kanye West'i Las Vegas'taki Super Bowl'dan çıkarttırmış.
twitter.com
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Bu çarpıcı iddiaya göre: Kanye, Taylor Swift'in önündeki koltukları bilerek satın almış ve bu şekilde Swift'e gölge düşürmeye çalışıyormuş. Kamera ne zaman Swift'i gösterse, Kanye de kadrajda olacağı için bunun önceden planlanmış bir şey olduğunu söyledi Marshall.

Bu çarpıcı iddiaya göre: Kanye, Taylor Swift'in önündeki koltukları bilerek satın almış ve bu şekilde Swift'e gölge düşürmeye çalışıyormuş. Kamera ne zaman Swift'i gösterse, Kanye de kadrajda olacağı için bunun önceden planlanmış bir şey olduğunu söyledi Marshall.
twitter.com

Kanye ve eşi Bianca Censori ikilisi Super Bowl'da bu şekilde görüntülenmişlerdi. Ancak tam olarak ne zaman stadyumu terk ettiği belirsiz.

Kanye ve eşi Bianca Censori ikilisi Super Bowl'da bu şekilde görüntülenmişlerdi. Ancak tam olarak ne zaman stadyumu terk ettiği belirsiz.

Marshall tam olarak söyle dedi, "Taylor Swift sinirleniyor ve bir iki telefon görüşmesi yapıyor - herkes işin içinde - ve adam stadyumdan atılıyor," Kanye'nin, Swift'in ünlü statüsünden "yararlanmaya" çalıştığını ve kameralar Swift'e çevrildiğinde para kazanmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Marshall tam olarak söyle dedi, "Taylor Swift sinirleniyor ve bir iki telefon görüşmesi yapıyor - herkes işin içinde - ve adam stadyumdan atılıyor," Kanye'nin, Swift'in ünlü statüsünden "yararlanmaya" çalıştığını ve kameralar Swift'e çevrildiğinde para kazanmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Olayın ardından Kanye'nin bir temsilcisi TMZ'ye şunları söyledi: 'Bu tamamen uydurma bir söylenti. Doğru değil' dedi.

Olayın ardından Kanye'nin bir temsilcisi TMZ'ye şunları söyledi: 'Bu tamamen uydurma bir söylenti. Doğru değil' dedi.

Bu olayların sonrasında Kanye, yeni albümündeki başarısıyla dünya çapında en çok dinlenen sanatçı olarak, Taylor Swift'in önüne geçerek birinci sıraya yerleşti. Bu haberi de Instagram hikayesinde paylaşarak 2009'dan bugüne olan anlaşmazlıklarını devam ettirdi.

Bu olayların sonrasında Kanye, yeni albümündeki başarısıyla dünya çapında en çok dinlenen sanatçı olarak, Taylor Swift'in önüne geçerek birinci sıraya yerleşti. Bu haberi de Instagram hikayesinde paylaşarak 2009'dan bugüne olan anlaşmazlıklarını devam ettirdi.

Detayları merak ediyorsanız👇

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Şimdi de Kanye, Instagram'da paylaştığı gönderiyle bütüüün bu olanlara son vermek ister gibi bir rest çekmiş. Ama var ya aklınız hayaliniz durur. Övüyor mu yoksa sövüyor mu tam olarak anlamadık ama şaşırmadık. Kanye'nin genel hal.

Şimdi de Kanye, Instagram'da paylaştığı gönderiyle bütüüün bu olanlara son vermek ister gibi bir rest çekmiş. Ama var ya aklınız hayaliniz durur. Övüyor mu yoksa sövüyor mu tam olarak anlamadık ama şaşırmadık. Kanye'nin genel hal.

Kanye, Taylor Swift'in bir fan sayfası olduğunu düşündüğümüz bir twitter hesabına ait bu paylaşımı ekran görüntüsünü alıp, gönderisinin açıklamalarında söylemediğini bırakmadı...

Kanye, Taylor Swift'in bir fan sayfası olduğunu düşündüğümüz bir twitter hesabına ait bu paylaşımı ekran görüntüsünü alıp, gönderisinin açıklamalarında söylemediğini bırakmadı...

'SWIFTIE ACIL DURUM

Beyonce'nin yeni single'ı 'TEXAS HOLD 'EM' Billboard Hot 100'e 1 numaradan giriş yapmak için Kanye West'e meydan okuyor.

Onu zirveden alıkoymak için TEXAS HOLD 'EM'i SATIN ALALIM VE STREAMLEYELİM!!!Unutmayın, Taylor'ı en son Instagram Hikayesinde AŞAĞILAMIŞTI!'

Kanye Taylor Swift'ten başladı, yeni albümünün 2. kısmında Taylor'ın sevgilisi Travis Kelce'ye Lil Wayne'in laf ettiğiyle devam etti, sonra yaşadığı zorluklardan bahsetti...

Kanye Taylor Swift'ten başladı, yeni albümünün 2. kısmında Taylor'ın sevgilisi Travis Kelce'ye Lil Wayne'in laf ettiğiyle devam etti, sonra yaşadığı zorluklardan bahsetti...

'Ben yeni İsa olduğumu söylediğimde, Taylor Swift'i düşünmüyordum bile. Bu daha önce de vardı, ama beleş reklamı takdir ediyorum. Vultures 2'de Travis Kelsey'den bahseden kişi de Lil Wayne. Bu albüm aslında süper pozitif ve eğlenceli, tamamen zaferle ilgili. Geçen yıl ben, eşim, çocuklarım, arkadaşlarım ve ailem için inanılmaz zorlayıcıydı. Otellerden men edildim, şirketlerden atıldım ve hatta bazı restoranlarda yemek yememe bile izin verilmedi. Herkes 1'in platformlardan ilk hafta rakamlarımızı sınırlamak için çıkarıldığını gördü. Bu bana tenimizin rengi yüzünden bana yapılan kötü muameleyi hatırlatıyor.'

Önce sövdü sonra övdü. Cidden tam Kanye'nin yapacağı türen bir hareket. Yazının devamında ise Swift'in hayranlarına karşı tamamen nötr olduğunu iğneleyici bir şekilde dile getirdi...

Önce sövdü sonra övdü. Cidden tam Kanye'nin yapacağı türen bir hareket. Yazının devamında ise Swift'in hayranlarına karşı tamamen nötr olduğunu iğneleyici bir şekilde dile getirdi...

'Hatırlayın, Scooter onun arkasından bağımsızlığını satın aldığında ben Taylor'ın tarafındaydım. O ve Beyoncé, tüm müzisyenler için büyük bir ilham kaynağı, her zaman ikisinin de turneleri ve filmleri nasıl sattığını söylüyoruz. Ayrıca, Taylor Swift'in kariyerine zarar vermekten çok daha fazla yardımcı olduğumdan eminim. Tüm Taylor Swift hayranlarına söyleyim, düşmanınız değilim ama arkadaşınız da değilim. Ayrıca, Super Bowl'dan atılmadım, YG'nin locasına gitmek ve farklı arkadaşlarımızı görmek için koltuklarımızı terk ettik. Eşim hiç Super Bowl'a gitmemişti, bu yüzden etrafta dolaşmak ve güzel bir zaman geçirmek istedim, çok eğlenceli bir gün geçirdik. Oh ve Shaq'a ileteyim, seni örnek alarak büyüdüm, seninle ve Jamie ile bir ara takılmayı çok isterim. Jamie Salter benim için bir baba figürü gibidir. Medya anlatıyı kontrol ediyor olabilir ama konuşan konuştu.'

Hadi biraz da Kanye'nin paylaşımına gelen yorumlara bakalım...

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