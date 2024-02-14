Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bi' Düş Yakasından! Kanye West'in Taylor Swift'i Darlama Şekli Gına Getirdi

Bi' Düş Yakasından! Kanye West'in Taylor Swift'i Darlama Şekli Gına Getirdi

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 00:06

Yıl olmuş 2024, ne alıp veremediğiniz var çocuklar? Taylor Swift ve Kanye West'in bitmek bilmeyen atışması tekrardan gündemde. Neden mi? Çünkü mahallenin delisi Kanye West, asla yerinde duramayıp Swift'e sataştı. Detaylar👇👇👇

Kaynak: https://www.instagram.com/kanyewest/
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yaklaşık 4 gün önce, Kanye'nin hayranlarının sabırsızlıkla beklediği 'Vultures' albümü epey bir ses getirerek çıkmıştı. Albümden önce kızı, North West'in şarkısının klibini ve tamamını yayınlayan Kanye herkesin ağzını açık bırakmıştı.

Yaklaşık 4 gün önce, Kanye'nin hayranlarının sabırsızlıkla beklediği 'Vultures' albümü epey bir ses getirerek çıkmıştı. Albümden önce kızı, North West'in şarkısının klibini ve tamamını yayınlayan Kanye herkesin ağzını açık bırakmıştı.

Detayları merak ediyorsanız👇

Yeni albümde bulunan 'King' şarkısındaki söylemleri ile de gündemdeki yerini korumaya devam etti Ye. Bir dinleme partisinde de dinlettiği bu şarkı epey bir tartışma yarattı. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Her hareketinde olduğu gibi bu da olay oldu.

Yeni albümde bulunan 'King' şarkısındaki söylemleri ile de gündemdeki yerini korumaya devam etti Ye. Bir dinleme partisinde de dinlettiği bu şarkı epey bir tartışma yarattı. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Her hareketinde olduğu gibi bu da olay oldu.

Detaylar👇

Asıl olaya gelmeden önce hep beraber bir 2009'a gidelim. Kanye West, MTV Video Müzik Ödüllerinde Taylor Swift'in 'En İyi Klip' ödülünü almasıyla tabiri caizse delirmişti ve sahneye çıkıp ödülü Beyonce'nin alması gerektiğini söylemişti.

Asıl olaya gelmeden önce hep beraber bir 2009'a gidelim. Kanye West, MTV Video Müzik Ödüllerinde Taylor Swift'in 'En İyi Klip' ödülünü almasıyla tabiri caizse delirmişti ve sahneye çıkıp ödülü Beyonce'nin alması gerektiğini söylemişti.

Bu olayın ardından Kanye'nin tekrar tekrar özür dilemesi ve Taylor'un onu affettiği gerçeği gözlerimizin önüne serilse de bu ikili bir türlü anlaşamadı.

Bu olayın ardından Kanye'nin tekrar tekrar özür dilemesi ve Taylor'un onu affettiği gerçeği gözlerimizin önüne serilse de bu ikili bir türlü anlaşamadı.

2015 yılına kadar ara ara çıktıkları programlarda ve yaptıkları röportajlarda birbirlerinden bahsetseler de her şey Kanye'nin Taylor'a bir şarkısında 'Taylor'la hala seks yapabilirmişiz gibi hissediyorum. Neden? O s*rtüğü ben ünlü yaptım.' diyerek gönderme yapmasıyla tekrardan tepetaklak oldu.

2015 yılına kadar ara ara çıktıkları programlarda ve yaptıkları röportajlarda birbirlerinden bahsetseler de her şey Kanye'nin Taylor'a bir şarkısında 'Taylor'la hala seks yapabilirmişiz gibi hissediyorum. Neden? O s*rtüğü ben ünlü yaptım.' diyerek gönderme yapmasıyla tekrardan tepetaklak oldu.

Detaylar için👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şimdi de Kanye yeni albümünün patlamasından sonra Spotify Global'de 'En İyi Sanatçı' sıralamasında birinci sıraya yerleşerek, Taylor Swift'i geride bıraktı.

Şimdi de Kanye yeni albümünün patlamasından sonra Spotify Global'de 'En İyi Sanatçı' sıralamasında birinci sıraya yerleşerek, Taylor Swift'i geride bıraktı.

Fakat olay olmasının sebebi Taylor'ı geride bırakması değil, bu haberi Instagram hikayesinde paylaşmasıydı...

Fakat olay olmasının sebebi Taylor'ı geride bırakması değil, bu haberi Instagram hikayesinde paylaşmasıydı...

'Kanye West, Taylor Swift'i geride bırakarak Spotify'da dünya çapında en çok dinlenen sanatçı oldu.'

'Kanye West, Taylor Swift'i geride bırakarak Spotify'da dünya çapında en çok dinlenen sanatçı oldu.'

'Ya Kanye bir gün de bir rahat dur ya.' dedik mi yine? O zaman biraz da gelen tepkilere bakalım...

'Ya Kanye bir gün de bir rahat dur ya.' dedik mi yine? O zaman biraz da gelen tepkilere bakalım...

'YEEZY SONUNDA GERİ DÖNDÜ'

'YEEZY SONUNDA GERİ DÖNDÜ'
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

'Bunu gören Swiftie'ler'

'Bunu gören Swiftie'ler'
twitter.com

'Taylor Swift'e Karşı habire Kanye😭😭'

'Taylor Swift'e Karşı habire Kanye😭😭'
twitter.com

'Eski Kanye geri döndü'

'Eski Kanye geri döndü'
twitter.com

'Kanye son zamanlarda gerçekten ortalığı kasıp kavuruyor, listelerde tırmanmasına şaşmamalı. 🚀🚀'

'Kanye son zamanlarda gerçekten ortalığı kasıp kavuruyor, listelerde tırmanmasına şaşmamalı. 🚀🚀'
twitter.com

'Kanye West'i kim dinliyor ki?'

'Kanye West'i kim dinliyor ki?'
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

'Kanye'nin Taylor Swift'in şanını elinden alması ilk kez olan bir şey değil.'

'Kanye'nin Taylor Swift'in şanını elinden alması ilk kez olan bir şey değil.'
twitter.com

'Anlık Taylor😂'

'Anlık Taylor😂'
twitter.com

'Herkes albümünün berbat olduğunu anladığında en dibe geri dönecek.'

'Herkes albümünün berbat olduğunu anladığında en dibe geri dönecek.'
twitter.com

Sizce Taylor Swift, Kanye'ye bir gönderme yapacak mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Sizce Taylor Swift, Kanye'ye bir gönderme yapacak mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın