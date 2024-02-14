Bi' Düş Yakasından! Kanye West'in Taylor Swift'i Darlama Şekli Gına Getirdi
Bi' Düş Yakasından! Kanye West'in Taylor Swift'i Darlama Şekli Gına Getirdi
Kaynak: https://www.instagram.com/kanyewest/
Yıl olmuş 2024, ne alıp veremediğiniz var çocuklar? Taylor Swift ve Kanye West'in bitmek bilmeyen atışması tekrardan gündemde. Neden mi? Çünkü mahallenin delisi Kanye West, asla yerinde duramayıp Swift'e sataştı. Detaylar👇👇👇
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Yaklaşık 4 gün önce, Kanye'nin hayranlarının sabırsızlıkla beklediği 'Vultures' albümü epey bir ses getirerek çıkmıştı. Albümden önce kızı, North West'in şarkısının klibini ve tamamını yayınlayan Kanye herkesin ağzını açık bırakmıştı.
Yeni albümde bulunan 'King' şarkısındaki söylemleri ile de gündemdeki yerini korumaya devam etti Ye. Bir dinleme partisinde de dinlettiği bu şarkı epey bir tartışma yarattı. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Her hareketinde olduğu gibi bu da olay oldu.
Asıl olaya gelmeden önce hep beraber bir 2009'a gidelim. Kanye West, MTV Video Müzik Ödüllerinde Taylor Swift'in 'En İyi Klip' ödülünü almasıyla tabiri caizse delirmişti ve sahneye çıkıp ödülü Beyonce'nin alması gerektiğini söylemişti.
Bu olayın ardından Kanye'nin tekrar tekrar özür dilemesi ve Taylor'un onu affettiği gerçeği gözlerimizin önüne serilse de bu ikili bir türlü anlaşamadı.
2015 yılına kadar ara ara çıktıkları programlarda ve yaptıkları röportajlarda birbirlerinden bahsetseler de her şey Kanye'nin Taylor'a bir şarkısında 'Taylor'la hala seks yapabilirmişiz gibi hissediyorum. Neden? O s*rtüğü ben ünlü yaptım.' diyerek gönderme yapmasıyla tekrardan tepetaklak oldu.
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Şimdi de Kanye yeni albümünün patlamasından sonra Spotify Global'de 'En İyi Sanatçı' sıralamasında birinci sıraya yerleşerek, Taylor Swift'i geride bıraktı.
Fakat olay olmasının sebebi Taylor'ı geride bırakması değil, bu haberi Instagram hikayesinde paylaşmasıydı...
'Kanye West, Taylor Swift'i geride bırakarak Spotify'da dünya çapında en çok dinlenen sanatçı oldu.'
'Ya Kanye bir gün de bir rahat dur ya.' dedik mi yine? O zaman biraz da gelen tepkilere bakalım...
'YEEZY SONUNDA GERİ DÖNDÜ'
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'Bunu gören Swiftie'ler'
'Taylor Swift'e Karşı habire Kanye😭😭'
'Eski Kanye geri döndü'
'Kanye son zamanlarda gerçekten ortalığı kasıp kavuruyor, listelerde tırmanmasına şaşmamalı. 🚀🚀'
'Kanye West'i kim dinliyor ki?'
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'Kanye'nin Taylor Swift'in şanını elinden alması ilk kez olan bir şey değil.'
'Anlık Taylor😂'
'Herkes albümünün berbat olduğunu anladığında en dibe geri dönecek.'
Sizce Taylor Swift, Kanye'ye bir gönderme yapacak mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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