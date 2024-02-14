Bi' Düş Yakasından! Kanye West'in Taylor Swift'i Darlama Şekli Gına Getirdi

Yıl olmuş 2024, ne alıp veremediğiniz var çocuklar? Taylor Swift ve Kanye West'in bitmek bilmeyen atışması tekrardan gündemde. Neden mi? Çünkü mahallenin delisi Kanye West, asla yerinde duramayıp Swift'e sataştı. Detaylar👇👇👇