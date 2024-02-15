Sosyal Medya Fenomeninden İtiraflar: “Erkek Sandığım Sevgilim Kadın Çıktı, Kadınları Sahte Penisle Kandırmış”
Sosyal Medya Fenomeninden İtiraflar: “Erkek Sandığım Sevgilim Kadın Çıktı, Kadınları Sahte Penisle Kandırmış”
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/2584674...
35 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ashleigh Huish, birlikte olduğu kişinin erkek olmadığını ve daha önce başka kadınları 20 sterline (775 TL) aldığı sahte penisle erkek olduğuna inandırarak onlarla cinsel birliktelik yaşadığını öğrendiğinde kendisinden ayrıldığını açıkladı.
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Sosyal medya fenomeni olan Ashleigh Huish, başından geçen ilginç bir olayı anlattı.
Ashleigh Huish, yakın zamanda Gee adında biriyle sevgili oldu. Ancak sevgilisi olan erkeğin bir kadın olduğundan ve adının Gayle Newland olduğundan habersizdi.
‘Sahte sevgili’nin 2017 yılında bir kıza 20 sterline aldığı sahte penisle tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Hatta bu tacizi 2 yıl boyunca 10 kere yaptığı da öğrenildi. Gee’nin bu cinsel birliktelik olayını birden fazla kadınla yaşadığı da ortaya çıktı.
Eski sevgilisinin suç geçmişini asla bilmediğini söyleyen Ashleigh Huish, yaşananları öğrendikten sonra hemen kendisini terk ettiğini söyledi.
‘Gee’nin kendini yarı Latin bir pazarlama müdürü olarak tanıttığı, 2013 yılında da rızası olmadan bir kadında sahte penisle ilişkiye girdiği için 6 yıl 6 ay ceza aldığı ortaya çıktı.
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