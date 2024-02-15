Sosyal Medya Fenomeninden İtiraflar: “Erkek Sandığım Sevgilim Kadın Çıktı, Kadınları Sahte Penisle Kandırmış”

35 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ashleigh Huish, birlikte olduğu kişinin erkek olmadığını ve daha önce başka kadınları 20 sterline (775 TL) aldığı sahte penisle erkek olduğuna inandırarak onlarla cinsel birliktelik yaşadığını öğrendiğinde kendisinden ayrıldığını açıkladı.