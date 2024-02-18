Survivor Fragmanında Kavgayı Ayırmak İsteyen Sercan Yıldırım Görüntüleriyle Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Reytinglerdeki başarısının yanında gündemimizden de düşmeyen Survivor bu yıla damgasını vurdu. Her bölümü ayrı olaylı biten Survivor'a, artık Acun Ilıcalı bile dayanamadı ve sandalyeyi fırlatmıştı hatırlarsınız ki. Survivor'un 37. bölüm fragmanında Sercan Yıldırım'ın kavga ayırma çabası hepimizi güldürdü.