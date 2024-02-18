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Survivor Fragmanında Kavgayı Ayırmak İsteyen Sercan Yıldırım Görüntüleriyle Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Survivor Fragmanında Kavgayı Ayırmak İsteyen Sercan Yıldırım Görüntüleriyle Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
18.02.2024 - 11:03

Reytinglerdeki başarısının yanında gündemimizden de düşmeyen Survivor bu yıla damgasını vurdu. Her bölümü ayrı olaylı biten Survivor'a, artık Acun Ilıcalı bile dayanamadı ve sandalyeyi fırlatmıştı hatırlarsınız ki. Survivor'un 37. bölüm fragmanında Sercan Yıldırım'ın kavga ayırma çabası hepimizi güldürdü.

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Biliyorsunuz ki Survivor All Star 2024 bu yıl oldukça ateşli geçiyor. Her yıldan daha kaoslu ve her yıldan daha olaylı...

Biliyorsunuz ki Survivor All Star 2024 bu yıl oldukça ateşli geçiyor. Her yıldan daha kaoslu ve her yıldan daha olaylı...

Survivor izlemeyen biri bile olaylara kısa sürede hakim olabiliyor ya da bu olayların içine çekiliyor çünkü yaşanan olaylar hem hayret verici hem de merak ettirici.

Survivor izlemeyen biri bile olaylara kısa sürede hakim olabiliyor ya da bu olayların içine çekiliyor çünkü yaşanan olaylar hem hayret verici hem de merak ettirici.

Yaşananların Acun'u bile çildene çıkartması artık herkesi de şok etmişti. Tabii kaos durur mu? Durmadı!!!

Yaşananların Acun'u bile çildene çıkartması artık herkesi de şok etmişti. Tabii kaos durur mu? Durmadı!!!

Survivor'ın ikonik karakterlerinden biri de Sercan Yıldırım. Biliyorsunuz ki her yaptığı olay oluyor.

Survivor'ın ikonik karakterlerinden biri de Sercan Yıldırım. Biliyorsunuz ki her yaptığı olay oluyor.

Saç ektiren Sercan'ın saçlarının bu görüntüsü sık sık karşımıza çıkıyor. Yanlış bir saç ekimi söz konusu olabilir diye düşünüyoruz.

Saç ektiren Sercan'ın saçlarının bu görüntüsü sık sık karşımıza çıkıyor. Yanlış bir saç ekimi söz konusu olabilir diye düşünüyoruz.
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İşte her şey bu fragmandan sonra oldu. Yine olaylı fragmanda Sercan'ın kavgayı ayırmak isterken istemsizce girdiği şekilleri sosyal medyanın diline düştü!

1. İyi niyetli olduğu belli de... Kendini hırpaladı çocuk 😂😂

1. İyi niyetli olduğu belli de... Kendini hırpaladı çocuk 😂😂

2. Bizim de gözümüzden yaş geldi

2. Bizim de gözümüzden yaş geldi

3. Öyle anlaşılıyor

3. Öyle anlaşılıyor

4. 😂

4. 😂
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5. Gerçekten!!!

5. Gerçekten!!!

6. 💔

6. 💔

7. Umarız!

7. Umarız!

8. 👇

8. 👇

9. 👇

9. 👇
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10. 😂 Bu fotoğraflardan bize daha çooook eğlence çıkar.

10. 😂 Bu fotoğraflardan bize daha çooook eğlence çıkar.

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