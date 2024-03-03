Sema'nın Survivor'da Tuvalet İtirafından Aysu'nun Abisinin Yemek Göndermesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Sema'nın Survivor'da Tuvalet İtirafından Aysu'nun Abisinin Yemek Göndermesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
3 Mart Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kızılcık Şerbeti oyuncu değişikliğiydi, dizide yaşananlardı derken bol kaos ve olaylı devam ediyor. Senaryonun gidişatından memnun olmayan sadece izleyiciler de değil. Dizinin önemli oyuncularından Evrim Alasya ve Ceren Karakoç da bu duruma isyankar: Twitter (X) hesaplarında yaptığı beğeniler öyle gösteriyor...
2. Survivor All Star'da agresif tavırları ve el hareketi yapması sebebiyle üst üste ceza alan Yunus Emre, uzun süredir ödüllerden yararlanamıyor. Sık sık açlığını dile getiren Yunus Emre'nin yarışmaya katıldığı sıradaki görüntüsüyle şu anki hali arasındaki fark görenleri hayret ettirdi.
3. Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonucu süren tedavisi sebebiyle diziye devam edememişti. Yerine geçen Ahmet Mümtaz Taylan, Abdullah Ünal karakteriyle ekranlarda ilk kez göründü. Kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından eleştirilen Taylan, dizi hakkında ilk kez konuştu
4. Medya devine dönüşen Acun Ilıcalı'nın mesai saati konusundaki ısrarı sürüyor. Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF) katılan Ilıcalı, mesai saatinin başladığı saat konusunda bir değişiklik yapılması gerektiğini savundu.
5. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı son zamanların popüler dizisi Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman, karakter üzerinden kendisine hakaret edildiğini söyledi. Konu ile ilgili ilk kez konuşan Kahraman'ın son röportajından açıklaması sosyal medyada dikkati çekti.
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6. Survivor All Star 2024 dilimizden düşmüyor. Programda yaşananlar bir yana dursun, programdan çıkan yarışmacıların yaptıkları da epey ilgimizi çekiyor. Pınar Saka ile kavgası ve ardından elenmesiyle sosyal medyayı sallayan Sema Aydemir, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri yeniden üstüne çekti.
7. Survivor All Star 2024 bu kadar gündemdeyken ve reytingleri altüst ederken, eski yarışmacılar da sosyal medyada ve magazinde sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Bu isimlerden bir tanesi de Barış Murat Yağcı tabii ki. Geçtiğimiz günlerde Turabi'ye gönderme yaptığı düşünülen Barış Murat Yağcı, Patronlar Dünyası'nın haberine göre Survivor öncesi yaptığı bir anlaşma yüzünden 1 milyonu aşkın tazminat ödemek zorunda!
8. Survivor All Star 2024 sezonunda yaşananlara yetişemiyoruz. Her bölüm farklı bir durumla karşı karşıya geldiğimiz programda en çok dikkat çeken isimlerden bir tanesi Yunus Emre elbette. Survivor tarihinin en çok ceza alan yarışmacısı diyebileceğimiz Yunus Emre, Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte kahve içerken yakalandı. Ceza ise Acun Ilıcalı tarafından kesildi.
9. Survivor’ın başarılı yarışmacılarından Nagihan Karadere’den iyi haberler gelmedi. Geçtiğimiz günlerde yapılan yarılma sırasında dizinden sakatlanan Nagihan’ın son durumunu Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor’da konseyde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Nagihan’ın son durumu ile ilgili olarak “İyi haber veremiyorum” dedi. Survivor’da şimdi ne olacak? Nagehan Survivor’dan diskalifiye mi olacak?
10. Survivor’da heyecan tüm hızıyla devam ederken olaylar da bitmek bilmiyor. Bu kez de dışarı ile yemek alışverişi yapıldığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın konseyde yaptığı açıklamaya göre; Survivor All Star'da mavi takımda yarışan Aysu’nun ağabeyi ile yemek alışverişi yaptığı öğrenildi.
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11. Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızı parlayan Yağmur Yüksel, hakkında sosyal medyada hakaret içerikli yorum yapanlara karşı kolları sıvadı. Genç oyuncu söz konusu kötü yorumları yazanlara karşı da suç duyurusunda bulunduğunu hesabından açıkladı!
12. Pazar akşamlarının sevilerek izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, soruları ve yarışmacılarıyla gündem olmaya devam ediyor. Kimi zaman kolay sorulara verilen yanlış cevaplarla konuşulan yarışmada bu kez sorunun iki cevabının birden olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.
13. Alemin Kralı dizisinin Oben'i Birsu Demir şimdilerde değişimiyle adeta ağızları açık bırakıyor! Dua Lipa'nın Türkiye şubesi haline gelen Demir'in muhteşem değişimine gelin beraber bakalım. 👇
14. Survivor All Star yarışmacılarına yiyecek verdiklerini itiraf eden Acun Ilıcalı, anlaşılan bu yardımı yalnızca bizim yarışmacılarımıza yapıyor. Yine Acun Ilıcalı tarafından yapıldığı bilinen Survivor Romanya'daki yarışmacıların onlarca kilo verdiği görüntüleri herkesi şaşırttı!
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