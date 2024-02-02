Madrid'in Arda Güler Kararından Wanda Nara'nın İddialı Pozlarına Bu Hafta Spor Dünyasında Çok Konuşulanlar!
Madrid'in Arda Güler Kararından Wanda Nara'nın İddialı Pozlarına Bu Hafta Spor Dünyasında Çok Konuşulanlar!
Spor dünyasının biraz daha magazinsel tarafına eğildiğimiz köşemize hoş geldiniz! Geçtiğimiz hafta spor dünyasında kimler bizi güldürmüş, kimler ağzımızı açık bırakan olaylara imza atmış birlikte bakalım🚀
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1. Florentino Perez, son günlerde adı sıkça transfer dedikodularına karışan Arda Güler için kararını verdi.
2. World Wrestling Entertainment bilinen adıyla WWE'nin adı seks skandalı ve şantajla anılıyor! Janel Grant isimli eski çalışan WWE'nin kurucusu Vince McMahon ve ünlü UFC güreşçisi Brock Lesnar başta olmak üzere WWE yöneticilerinin, kadın çalışanların müstehcen görüntülerini yayınlamakla suçladı.
3. Medya patronu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 3 senedir Exxen'den tarafından yayınlanan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın hakları hakkında Beyaz Futbol'a açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi yayın hakları ihalesine girdiklerini fakat çok düşük teklif verdiklerini belirten Acun Ilıcalı, "3 senedir ciddi zarar ediyorduk" dedi.
4. Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde 2022 yılında Vole YouTube kanalında Onur Tuğrul ve Ali Naci Küçük'e verdiği röportaj hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Aktürkoğlu'nun o dönemki "mobbing" sözlerini eski takım arkadaşı doğruladı.
5. Wanda Nara ortalığı alev alev yakmıştı.
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6. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Youtube'da PlaySpor'a konuk oldu. 58 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon performansıyla göz dolduran, sarı-lacivertli taraftarların takımda en sevdiği isimlerin başında gelen Ferdi Kadıoğlu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
7. Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, İtalyan orta saha oyuncusu Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattı. Yeni transfer, Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Soner Sarıkabadayı'ya olan benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
8. Neymar kilosunu eleştirenlere birazcık alınmış.
9. Youtube kanalı Sports Digitale'in Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesine dair detay paylaştı. Sabuncuoğlu'nun haberi, birçok Fenerbahçeli taraftarın canını sıktı.
10. Daha önce Erman Toroğlu'nun Bodrum'daki evine konuk olan Evrim Akın, bu sefer İstanbul'daki boğaz manzaralı evine gitti. Erman Toroğlu'nun evine yaptırdığı detay ve çıplaklık itirafı gündem oldu.
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11. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 18. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, Bursaspor İnfo Yatırım’ı konuk etti. Karşılaşmayı Beşiktaş 88-59 kazarak rakibini karşısında galip gelmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Emlakjet'in Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in yaptığı hareketlere Bursaspor cephesinden zehir zemberek bir açıklama geldi.
12. Kısmetse Olur programı ile hayatımıza giren, daha sonra Survivor'da yarışan Eser West hakkında ortamlarda satmalık gurme bilgiyle karşınızdayız! Mantra'nın tekrar gündeme getirdiği ve Altay Bayındır'dan önce Manchester United forması giyen ilk Türk olarak paylaştığı Eser West'in hikayesine hazırsanız başlayalım!
13. Galatasaray Kulübünün lisanslı ürünlerini satan GS Store'un 2024 yılı kreasyonu tanıtılırken, geceye gelen futbolcuların kombinleri sosyal medyanın dilindeydi. Tete, Nelsson, Halil, Icardi gibi isimlerin kombinlerine ve gelen yorumlara birlikte bakalım.
14. Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Cenk Tosun, eşi Ece Tosun'un doğum gününü yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Ece Tosun'un doğum günününde eşiyle olan fotoğraflarını paylaşan Cenk Tosun'un paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
15. Real Madrid forması giyen yıldızımız Arda Güler, Getafa maçında yedek kulübesinde yerini aldı. Milli Takım teknik direktörü Montella'nın da stadyumda olduğu karşılaşmada Arda Güler'in elinde tuttuğu nesne dikkat çekti. Arda Güler'in elinde tuttuğu nesne neydi?
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16. Zehra Güneş'in güzelliği övüldü❤️
17. Acayip teorilerle, yorumlarla haftanın en spor komik tweetleri!
Haftaya görüşürüzzzzz❤️
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