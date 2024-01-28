Kerem Aktürkoğlu'nun Geçmişte Yaşadığı Psikolojik Şiddeti Eski Takım Arkadaşı Doğruladı
Kerem Aktürkoğlu'nun Geçmişte Yaşadığı Psikolojik Şiddeti Eski Takım Arkadaşı Doğruladı
Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde 2022 yılında Vole YouTube kanalında Onur Tuğrul ve Ali Naci Küçük'e verdiği röportaj hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Aktürkoğlu'nun o dönemki 'mobbing' sözlerini eski takım arkadaşı doğruladı.
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.
Takımının iki golünü atan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, "Sadece gol atıldığı zaman çok iyisin, iyi işler başarıyorsun denmesi doğru değil. Bu hepimiz için geçerli sadece kendim için demiyorum. Bugün gol atamayan arkadaşlarım da çok güzel mücadele ettiler. Sadece bütün övgü benim değil, olmamalı.” dedi.
Daha önce verdiği bir röportajda kendisine mobbing uygulandığını anlatan Kerem Aktürkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir girişimin olmadığını aktardı.
Röportajdan sonra pişman olduğunu ifade eden Kerem, “Söylediğim için kendime tekrardan kızıyorum ama olayların çok farklı yere gittiğini gördüm. Ben çok kaos ortamından hoşlanan bir insan değilim. Ben bazı şeyleri kaldırabiliyorum diye, mentalim kuvvetli diye bazı şeyleri hak ettiğim anlamına gelmiyor. Federasyondan o konuda hiçbir şey gelmedi” diyerek sözlerini tamamladı.
2022'de Vole'ye verdiği röportajda ne demişti?
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Kerem'in başından geçenleri Başakşehir'de beraber oynadığı eski takım arkadaşı Samet Oral doğruladı. TikTok hesabından paylaşımda bulunan Oral, "Anlattığı mobingleri yaşamış biri olarak bırakmayı tercih edenlerdenim" dedi.
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