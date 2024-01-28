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Kerem Aktürkoğlu'nun Geçmişte Yaşadığı Psikolojik Şiddeti Eski Takım Arkadaşı Doğruladı

Kerem Aktürkoğlu'nun Geçmişte Yaşadığı Psikolojik Şiddeti Eski Takım Arkadaşı Doğruladı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.01.2024 - 15:11 Son Güncelleme: 28.01.2024 - 16:00

Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde 2022 yılında Vole YouTube kanalında Onur Tuğrul ve Ali Naci Küçük'e verdiği röportaj hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Aktürkoğlu'nun o dönemki 'mobbing' sözlerini eski takım arkadaşı doğruladı.

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Takımının iki golünü atan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, "Sadece gol atıldığı zaman çok iyisin, iyi işler başarıyorsun denmesi doğru değil. Bu hepimiz için geçerli sadece kendim için demiyorum. Bugün gol atamayan arkadaşlarım da çok güzel mücadele ettiler. Sadece bütün övgü benim değil, olmamalı.” dedi.

Takımının iki golünü atan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, "Sadece gol atıldığı zaman çok iyisin, iyi işler başarıyorsun denmesi doğru değil. Bu hepimiz için geçerli sadece kendim için demiyorum. Bugün gol atamayan arkadaşlarım da çok güzel mücadele ettiler. Sadece bütün övgü benim değil, olmamalı.” dedi.

Daha önce verdiği bir röportajda kendisine mobbing uygulandığını anlatan Kerem Aktürkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir girişimin olmadığını aktardı.

Daha önce verdiği bir röportajda kendisine mobbing uygulandığını anlatan Kerem Aktürkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir girişimin olmadığını aktardı.

Röportajdan sonra pişman olduğunu ifade eden Kerem, “Söylediğim için kendime tekrardan kızıyorum ama olayların çok farklı yere gittiğini gördüm. Ben çok kaos ortamından hoşlanan bir insan değilim. Ben bazı şeyleri kaldırabiliyorum diye, mentalim kuvvetli diye bazı şeyleri hak ettiğim anlamına gelmiyor. Federasyondan o konuda hiçbir şey gelmedi” diyerek sözlerini tamamladı.

Röportajdan sonra pişman olduğunu ifade eden Kerem, “Söylediğim için kendime tekrardan kızıyorum ama olayların çok farklı yere gittiğini gördüm. Ben çok kaos ortamından hoşlanan bir insan değilim. Ben bazı şeyleri kaldırabiliyorum diye, mentalim kuvvetli diye bazı şeyleri hak ettiğim anlamına gelmiyor. Federasyondan o konuda hiçbir şey gelmedi” diyerek sözlerini tamamladı.

2022'de Vole'ye verdiği röportajda ne demişti?

2022'de Vole'ye verdiği röportajda ne demişti?

'16 yaşında imza attıktan sonra ilk önce Başakşehir U17'de oynuyordum. Çok güzel bir sezon geçiriyordum. Abdullah Avcı döneminde profesyonel imzayı da attım. A takıma çıktım, ilk defa oseviyede oynadım. Beklediğim gibi olmadı. Çok büyük bir hiyerarşi,askerlik gibi rütbecilik vardı. Sen şusun, ben buyum, küçüksün, haddini bileceksin, sesini çıkarmayacaksın şeklinde şeyler vardı. Yapım gereği haksızlık karşısında susamam. Bu tavır beni sindirdi. Allah'ın ne olur bugün antrenmanda ayağıma top değmesin diye dua ederdim. Beni sakatlayacaklar diye korkuyordum. 16-17 yaşında bir futbolcu şu kafayla antrenmanlara çıkıyor.'

 'Şu an Emirhan'a, Arda Güler'e hocaları tarafından nasıl davranılıyorsa, onu beklerdim. Örneğin Phil Foden, kaç yaşında çıkıp oynadı? Düşünsenize A takımda bir futbolcu, Foden'a top kaybetti diye küfredecek, tehdit edecek. Üstündeki yeleği yırtacak! Duvarları kıracak! Seni tehidt edecek! Böyle bir şey yapsanız o takımdaki diğer futbolcuların, hocaları, yöneticilerin tepkisi nasıl olur? Nasıl tepki olur? Hiyerarşi, Türk futbolundaki en büyük sorundur. Takım çok iyi gittiği için kimseyle konuşamadım. Detaylara çok girmiyorum. Yaşadıklarımın fazlası vardır azı yoktur.'

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Kerem'in başından geçenleri Başakşehir'de beraber oynadığı eski takım arkadaşı Samet Oral doğruladı. TikTok hesabından paylaşımda bulunan Oral, "Anlattığı mobingleri yaşamış biri olarak bırakmayı tercih edenlerdenim" dedi.

Kerem'in başından geçenleri Başakşehir'de beraber oynadığı eski takım arkadaşı Samet Oral doğruladı. TikTok hesabından paylaşımda bulunan Oral, "Anlattığı mobingleri yaşamış biri olarak bırakmayı tercih edenlerdenim" dedi.
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