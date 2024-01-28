Kerem Aktürkoğlu'nun Geçmişte Yaşadığı Psikolojik Şiddeti Eski Takım Arkadaşı Doğruladı

'16 yaşında imza attıktan sonra ilk önce Başakşehir U17'de oynuyordum. Çok güzel bir sezon geçiriyordum. Abdullah Avcı döneminde profesyonel imzayı da attım. A takıma çıktım, ilk defa oseviyede oynadım. Beklediğim gibi olmadı. Çok büyük bir hiyerarşi,askerlik gibi rütbecilik vardı. Sen şusun, ben buyum, küçüksün, haddini bileceksin, sesini çıkarmayacaksın şeklinde şeyler vardı. Yapım gereği haksızlık karşısında susamam. Bu tavır beni sindirdi. Allah'ın ne olur bugün antrenmanda ayağıma top değmesin diye dua ederdim. Beni sakatlayacaklar diye korkuyordum. 16-17 yaşında bir futbolcu şu kafayla antrenmanlara çıkıyor.'

'Şu an Emirhan'a, Arda Güler'e hocaları tarafından nasıl davranılıyorsa, onu beklerdim. Örneğin Phil Foden, kaç yaşında çıkıp oynadı? Düşünsenize A takımda bir futbolcu, Foden'a top kaybetti diye küfredecek, tehdit edecek. Üstündeki yeleği yırtacak! Duvarları kıracak! Seni tehidt edecek! Böyle bir şey yapsanız o takımdaki diğer futbolcuların, hocaları, yöneticilerin tepkisi nasıl olur? Nasıl tepki olur? Hiyerarşi, Türk futbolundaki en büyük sorundur. Takım çok iyi gittiği için kimseyle konuşamadım. Detaylara çok girmiyorum. Yaşadıklarımın fazlası vardır azı yoktur.'