Arda Güler'in Yedek Kulübesinde Elinde Tuttuğu Gizemli Nesnenin Ne Olduğu Ortaya Çıktı
Arda Güler'in Yedek Kulübesinde Elinde Tuttuğu Gizemli Nesnenin Ne Olduğu Ortaya Çıktı
Real Madrid forması giyen yıldızımız Arda Güler, Getafa maçında yedek kulübesinde yerini aldı. Milli Takım teknik direktörü Montella'nın da stadyumda olduğu karşılaşmada Arda Güler'in elinde tuttuğu nesne dikkat çekti. Arda Güler'in elinde tuttuğu nesne neydi?
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Real Madrid, Joselu'nun golleriyle Getafe'yi 2-0 mağlup etti. Gururumuz Arda Güler maç boyunca yedek kulübesinde Ancelotti'nin ona şans vermesini bekledi.
La Liga'da Real Madrid'in Getafe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta Arda Güler süre almadı.
Arda Güler yedek kulübesinde otururken arkasında harika bir pankart vardı.
Arda Güler maç boyunca oyuna girmek için beklerken elinde tuttuğu nesne dikkatlerden kaçmadı.
Elinde tuttuğu şey Türk bayraklı tekmelikti. Muhtemelen oyuna girdiğinde tekmelikleri takacak, gol attığında kameralara onu gösterecekti Arda Güler.
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Artık sok çocuğu oyuna Ancelotti! Her maç 90 dakika izleyip Arda Güler'i göremediğimizde bizim bile moralimiz bozuluyor...
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