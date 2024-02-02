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Anlaşmanın Ayrıntıları Belli Oldu: Ferrari Lewis Hamilton'a Servet Ödeyecek!

Anlaşmanın Ayrıntıları Belli Oldu: Ferrari Lewis Hamilton'a Servet Ödeyecek!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 12:52

Formula 1 takımı Ferrari koltuğuna 2025 yılında oturacak olan Lewis Hamilton'ın ne kadar kazanacağı belli oldu. Mercedes ile yılda 27.4 milyon sterlin kazanan Lewis Hamilton, Ferrari'de bu miktarın üzerine çıkacak. Ayrıntılara birlikte bakalım.

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2024 yılında belki de spor dünyasının en sansasyonel transferi Ferrari'nin Lewis Hamilton'ı kadrosuna katması oldu.

2024 yılında belki de spor dünyasının en sansasyonel transferi Ferrari'nin Lewis Hamilton'ı kadrosuna katması oldu.

Ferrari sanki sıradan bir çalışanı bünyesine katmış gibi oldukça sade bir açıklamayla Lewis Hamilton'ı duyurdu.

Ferrari sanki sıradan bir çalışanı bünyesine katmış gibi oldukça sade bir açıklamayla Lewis Hamilton'ı duyurdu.
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Mercedes ile 7 kez Dünya Şampiyonu olan ve Formula 1'in gelmiş geçmiş en iyi pilotlarından birisi olarak gösterilen Hamilton, 2025 yılından itibaren Ferrari koltuğunda oturacak.

Mercedes ile 7 kez Dünya Şampiyonu olan ve Formula 1'in gelmiş geçmiş en iyi pilotlarından birisi olarak gösterilen Hamilton, 2025 yılından itibaren Ferrari koltuğunda oturacak.

Lewis Hamilton Mercedes'ten yılda 24.7 milyon sterlin kazanıyordu. Ferrari'den alacağı maaş ise merak konusu olmuştu.

Lewis Hamilton Mercedes'ten yılda 24.7 milyon sterlin kazanıyordu. Ferrari'den alacağı maaş ise merak konusu olmuştu.

The Sun'ın haberine göre Lewis Hamilton, Ferrari'den 2 senelik 100 milyon sterlin (128 milyon dolar) kazanacak.

The Sun'ın haberine göre Lewis Hamilton, Ferrari'den 2 senelik 100 milyon sterlin (128 milyon dolar) kazanacak.
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Bu sene çabucak geçebilir mi? 2025'te önemli bir işimiz var...

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