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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 15:41

Ayın ilk gününe neşeli başlamaya hazır mısınız? Bakalım Twitter'da spor tayfa neler paylaşarak bizleri güldürmeyi başarmış.

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1. (Gülerek)

1. (Gülerek)
twitter.com

2. Dedemi para yollamaması için ikna etmeye çalışıyorum.

2. Dedemi para yollamaması için ikna etmeye çalışıyorum.
twitter.com

3. Konu ciddi arkadaşlar.

3. Konu ciddi arkadaşlar.
twitter.com

4. Valla benziyor.

4. Valla benziyor.
twitter.com

5. Bayern Münih'te izleyeceğiz ikisini de.

5. Bayern Münih'te izleyeceğiz ikisini de.
twitter.com
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6. Desene...

6. Desene...
twitter.com

7. Yakışır sana futsal toprak.

7. Yakışır sana futsal toprak.
twitter.com

8. Durumun özeti.

8. Durumun özeti.
twitter.com

9. Çağdaş hocam muradına ermiş.

9. Çağdaş hocam muradına ermiş.
twitter.com

10. Bu üzdü işte.

10. Bu üzdü işte.
twitter.com
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11. Yapmayın...

11. Yapmayın...
twitter.com

12. Efsaneyi hatırlayalım.

12. Efsaneyi hatırlayalım.
twitter.com

13. Sadece minik bir hatırlatma.

13. Sadece minik bir hatırlatma.
twitter.com
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