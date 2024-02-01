Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Ayın ilk gününe neşeli başlamaya hazır mısınız? Bakalım Twitter'da spor tayfa neler paylaşarak bizleri güldürmeyi başarmış.
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1. (Gülerek)
2. Dedemi para yollamaması için ikna etmeye çalışıyorum.
3. Konu ciddi arkadaşlar.
4. Valla benziyor.
5. Bayern Münih'te izleyeceğiz ikisini de.
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6. Desene...
7. Yakışır sana futsal toprak.
8. Durumun özeti.
9. Çağdaş hocam muradına ermiş.
10. Bu üzdü işte.
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11. Yapmayın...
12. Efsaneyi hatırlayalım.
13. Sadece minik bir hatırlatma.
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