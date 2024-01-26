Dedikodulara Nokta Koydu! Real Madrid Başkanı Florentino Perez Arda Güler Hakkında Kararını Verdi
Dedikodulara Nokta Koydu! Real Madrid Başkanı Florentino Perez Arda Güler Hakkında Kararını Verdi
Florentino Perez, son günlerde adı sıkça transfer dedikodularına karışan Arda Güler için kararını verdi. Eflatun-beyazlıların başkanı, milli futbolcuya gelen teklifleri veto etti.
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LaLiga ekibinin sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro karşılığında transfer ettiği milli futbolcu, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı uzunca bir süre formasından uzak kalmıştı.
Kral Kupası'ndaki Arandina maçıyla formasına kavuşan genç yıldız, ilk 11 başladığı müsabakada 59 dakika sahada kalmıştı.
İspanya Süper Kupa'da Atletico Madrid'e karşı da 8 dakika forma giyen Arda, daha sonra ligde oynanan üç maçta forma şansı bulamamıştı.
Geçtiğimiz hafta oynanan Almeria maçında yedek bekleyen 18 yaşındaki futbolcu, Ancelotti'nin kendisini oyuna almayacağını anlayınca kulübeye yöneldiği esnada yeleği fırlatmıştı.
Yaşananların ardından neler olacağı merakla beklenirken ortaya da bir sürü iddia atıldı. İspanya basını, Arda'nın sezon sonunda Real Sociedad'a kiralık olarak transfer olacağını duyurdu.
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Planetarealmadrid'de yer alan habere göre, Başkan Florentino Perez, Arda Güler'le ilgili kararını verdi.
Perez'in Arda Güler'i kiralık ya da bonservisiyle birlikte göndermeyi kesin olarak düşünmediği ifade edildi.
Teknik direktör Ancelotti'nin de başkan ile aynı fikirde olduğu vurgulandı. Arda Güler'in Real Madrid ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
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