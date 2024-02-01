Galatasaraylı Futbolcuların Kombinlerini Yorumlayarak Kahkaha Attıran Futbol Tayfanın Eleştirileri
Galatasaraylı Futbolcuların Kombinlerini Yorumlayarak Kahkaha Attıran Futbol Tayfanın Eleştirileri
Galatasaray Kulübünün lisanslı ürünlerini satan GS Store'un 2024 yılı kreasyonu tanıtılırken, geceye gelen futbolcuların kombinleri sosyal medyanın dilindeydi. Tete, Nelsson, Halil, Icardi gibi isimlerin kombinlerine ve gelen yorumlara birlikte bakalım.
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Galatasaraylı futbolcuların lansman gecesindeki kombinleri sosyal medyanın dilindeydi. Örneğin Halil Dervişoğlu👇
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Tete de eleştirmenlerinden gazabından kurtulamadı👇
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Nelsson'un cool tarzı dikkatlerden kaçmadı👇
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Ve Mauro Icardi, serseri serbest kombini👇
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Pişti olan ikili: Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'ın kombinleri
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