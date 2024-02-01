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Galatasaraylı Futbolcuların Kombinlerini Yorumlayarak Kahkaha Attıran Futbol Tayfanın Eleştirileri

Galatasaraylı Futbolcuların Kombinlerini Yorumlayarak Kahkaha Attıran Futbol Tayfanın Eleştirileri

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 17:01

Galatasaray Kulübünün lisanslı ürünlerini satan GS Store'un 2024 yılı kreasyonu tanıtılırken, geceye gelen futbolcuların kombinleri sosyal medyanın dilindeydi. Tete, Nelsson, Halil, Icardi gibi isimlerin kombinlerine ve gelen yorumlara birlikte bakalım.

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Galatasaraylı futbolcuların lansman gecesindeki kombinleri sosyal medyanın dilindeydi. Örneğin Halil Dervişoğlu👇

Galatasaraylı futbolcuların lansman gecesindeki kombinleri sosyal medyanın dilindeydi. Örneğin Halil Dervişoğlu👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Tete de eleştirmenlerinden gazabından kurtulamadı👇

Tete de eleştirmenlerinden gazabından kurtulamadı👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Nelsson'un cool tarzı dikkatlerden kaçmadı👇

Nelsson'un cool tarzı dikkatlerden kaçmadı👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

Ve Mauro Icardi, serseri serbest kombini👇

Ve Mauro Icardi, serseri serbest kombini👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

Pişti olan ikili: Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'ın kombinleri

Pişti olan ikili: Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'ın kombinleri
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Futbol tayfanın kombin eleştirilerini nasıl buldunuz? Modayı takip etmek konusunda futbol tayfayı takip etmenizi öneririz👍

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