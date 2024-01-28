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Beşiktaş'ın Koçu Dusan Alimpijevic'in Hareketlerine Bursaspor'dan Sert Açıklama

Beşiktaş'ın Koçu Dusan Alimpijevic'in Hareketlerine Bursaspor'dan Sert Açıklama

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 16:00

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 18. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, Bursaspor İnfo Yatırım’ı konuk etti. Karşılaşmayı Beşiktaş 88-59 kazarak rakibini karşısında galip gelmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Emlakjet'in Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in yaptığı hareketlere Bursaspor cephesinden zehir zemberek bir açıklama geldi.

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Beşiktaş Emlakjet ile Bursaspor İnfo Yatırım'ın karşı karşıya geldiği basketbol maçında Dusan Alimpijevic'in yaptığı hareketler sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaş Emlakjet ile Bursaspor İnfo Yatırım'ın karşı karşıya geldiği basketbol maçında Dusan Alimpijevic'in yaptığı hareketler sosyal medyada gündem oldu.

Bursaspor cephesi, Beşiktaş'ın Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in 2.5 sene boyunca Bursaspor'u çalıştırdığını belirterek yapılan hareketler hakkında açıklama yaptı.

Bursaspor cephesi, Beşiktaş'ın Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in 2.5 sene boyunca Bursaspor'u çalıştırdığını belirterek yapılan hareketler hakkında açıklama yaptı.

Dusan Alimpijevic’in Bursaspor benchine karşı yapıldığı iddia edilen görüntüler hakkında

Dusan Alimpijevic’in Bursaspor benchine karşı yapıldığı iddia edilen görüntüler hakkında

Bursaspor Info Yatırım tarafından yapılan açıklama şöyleydi👇

Bursaspor Info Yatırım tarafından yapılan açıklama şöyleydi👇

Dün akşam Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Beşiktaş Emlakjet ile oynadığımız mücadelede kazananın sevineceği, kaybedenin de üzüleceği bir müsabakada sporun ruhuna yakışmayacak yaklaşımlar olmuştur.

Kendisini bugünlere getiren ve 2.5 yıl Bursa Şehrinin, Bursaspor’un ekmeğini yiyen Sırp Başantrenör Dusan Alimpijevic’in maç öncesinden başlayıp müsabaka sonuna kadar yaptığı iğrenç hareketler müsabakayı sadece salonda değil televizyon başında izleyenler tarafından da gözlemlenmiştir.

Aslında her hafta farklı skandallara imza atan, birçok sporcu ve antrenörlerle sorunlar yaşayan Sırp Başantrenör Dusan Alimpijevic’in bu hareketi Bursaspor Kulübü'ne değil Türk insanına, Türk Sporuna yaptığını düşünmekteyiz.

Bu rezillik ve ilgili şahıs özelinde başta Türkiye Basketbol Federasyonunu, şehrimizi temsil eden tüm siyasilerimizi ilgili şahsın en üst düzeyde cezalandırılması adına aksiyon almaya çağırıyoruz.

Bu iğrençliği içine sindiremeyecek olan tüm Basketbol Kulüplerimizi, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği, Eurolig Koçlar Birliği'ni de bu konuda hassasiyete davet ediyoruz.

Bu iğrençliği yapan ilgili kişi hakkında da kulübümüz tarafından tüm yasal süreçler başlatılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bursaspor Basketbol Şubesi Yönetim Kurulu

Bursaspor Kulübü Medya ve İletişim Sorumlusu Bartu Kösemsever, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in yaptığı hareketleri paylaştı👇

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