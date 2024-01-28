Beşiktaş'ın Koçu Dusan Alimpijevic'in Hareketlerine Bursaspor'dan Sert Açıklama

Dün akşam Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Beşiktaş Emlakjet ile oynadığımız mücadelede kazananın sevineceği, kaybedenin de üzüleceği bir müsabakada sporun ruhuna yakışmayacak yaklaşımlar olmuştur.

Kendisini bugünlere getiren ve 2.5 yıl Bursa Şehrinin, Bursaspor’un ekmeğini yiyen Sırp Başantrenör Dusan Alimpijevic’in maç öncesinden başlayıp müsabaka sonuna kadar yaptığı iğrenç hareketler müsabakayı sadece salonda değil televizyon başında izleyenler tarafından da gözlemlenmiştir.

Aslında her hafta farklı skandallara imza atan, birçok sporcu ve antrenörlerle sorunlar yaşayan Sırp Başantrenör Dusan Alimpijevic’in bu hareketi Bursaspor Kulübü'ne değil Türk insanına, Türk Sporuna yaptığını düşünmekteyiz.

Bu rezillik ve ilgili şahıs özelinde başta Türkiye Basketbol Federasyonunu, şehrimizi temsil eden tüm siyasilerimizi ilgili şahsın en üst düzeyde cezalandırılması adına aksiyon almaya çağırıyoruz.

Bu iğrençliği içine sindiremeyecek olan tüm Basketbol Kulüplerimizi, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği, Eurolig Koçlar Birliği'ni de bu konuda hassasiyete davet ediyoruz.

Bu iğrençliği yapan ilgili kişi hakkında da kulübümüz tarafından tüm yasal süreçler başlatılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bursaspor Basketbol Şubesi Yönetim Kurulu