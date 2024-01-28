Beşiktaş'ın Koçu Dusan Alimpijevic'in Hareketlerine Bursaspor'dan Sert Açıklama
Beşiktaş'ın Koçu Dusan Alimpijevic'in Hareketlerine Bursaspor'dan Sert Açıklama
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 18. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, Bursaspor İnfo Yatırım’ı konuk etti. Karşılaşmayı Beşiktaş 88-59 kazarak rakibini karşısında galip gelmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Emlakjet'in Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in yaptığı hareketlere Bursaspor cephesinden zehir zemberek bir açıklama geldi.
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Beşiktaş Emlakjet ile Bursaspor İnfo Yatırım'ın karşı karşıya geldiği basketbol maçında Dusan Alimpijevic'in yaptığı hareketler sosyal medyada gündem oldu.
Bursaspor cephesi, Beşiktaş'ın Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in 2.5 sene boyunca Bursaspor'u çalıştırdığını belirterek yapılan hareketler hakkında açıklama yaptı.
Dusan Alimpijevic’in Bursaspor benchine karşı yapıldığı iddia edilen görüntüler hakkında
Bursaspor Info Yatırım tarafından yapılan açıklama şöyleydi👇
Bursaspor Kulübü Medya ve İletişim Sorumlusu Bartu Kösemsever, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in yaptığı hareketleri paylaştı👇
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Yaşanan olayların bir başka açısı👇
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