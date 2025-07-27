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Mustafa Sarıgül'den İlginç Yangın Videosu: Evindeki Bitkilerin Arasından Yetkililere Seslendi

Mustafa Sarıgül'den İlginç Yangın Videosu: Evindeki Bitkilerin Arasından Yetkililere Seslendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2025 - 16:43

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Mustafa Sarıgül, sosyal medyayı oldukça etkin kullanan siyasetçilerden biri. Gündem ile ilgili hemen her konuda hızla görüş bildiriyor. Kimi zaman mizahi bir dille, kimi zaman da ciddi ve doğrudan açıklamalarla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Toplumun nabzını tutan olaylara dair mutlaka bir yorumu oluyor ve bu tavrıyla sürekli görünür kalmayı başarıyor. Kendi tarzını oluşturduğu videıları sayesinde sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir etkileşim ağı oluşturmuş durumda. Bu yönüyle dijital çağın siyaset yapma biçimine ayak uydurduğu söylenebilir.

Kendisi yangın felaketleri ile ilgili de bir video paylaştı. Fakat videosu biraz ilginç bulundu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Yeşil vatanı koruyamadık"

"Yeşil vatanı koruyamadık"

Derhal tedbir alınması gerektiğini belirten Sarıgül, videosunu evindeki bitkilerin arasında çekti. Bu süreçte pek çok ünlü isim farkındalık yaratmak için adımlar attı, paylaşımlarıyla yangın ile mücadele edenlere destek verdi. Fakat Sarıgül'ün videosu diğerlerinden oldukça farklı bulundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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