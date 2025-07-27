Mustafa Sarıgül'den İlginç Yangın Videosu: Evindeki Bitkilerin Arasından Yetkililere Seslendi

Mustafa Sarıgül, sosyal medyayı oldukça etkin kullanan siyasetçilerden biri. Gündem ile ilgili hemen her konuda hızla görüş bildiriyor. Kimi zaman mizahi bir dille, kimi zaman da ciddi ve doğrudan açıklamalarla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Toplumun nabzını tutan olaylara dair mutlaka bir yorumu oluyor ve bu tavrıyla sürekli görünür kalmayı başarıyor. Kendi tarzını oluşturduğu videıları sayesinde sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir etkileşim ağı oluşturmuş durumda. Bu yönüyle dijital çağın siyaset yapma biçimine ayak uydurduğu söylenebilir.

Kendisi yangın felaketleri ile ilgili de bir video paylaştı. Fakat videosu biraz ilginç bulundu.