Müjde Uzman'ın Set Asistanına Verdiği Dersten Yargı'nın Paydosuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müjde Uzman'ın Set Asistanına Verdiği Dersten Yargı'nın Paydosuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
23 Mayıs Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, 7 Haziran'da ekrana gelecek bölümüyle sezon finali yapmayı planlıyor. Her karakterin ve her sahnenin ayrı ayrı olay olduğu Kızılcık Şerbeti'yle ilgili Birsen Altuntaş'tan şok bir iddia ortaya atıldı.
2. Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, geçtiğimiz günlerde sevdiklerini endişelendiren paylaşımlar yapmıştı. Başta "tükenmişlik sendromuna" yakalandığı düşünülen Uzman, çok kısa bir süre sonra bunun gerçek olmadığını açıklamıştı. Dizinin makyözü Esra Okumuş da bu durumla dalga geçen bir video yayınlamıştı. Müjde Uzman'dan o videoya yanıt gecikmedi!
3. 95. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etmeye hazırlanan Yargı ekibi, çekimlerin tamamlanmasının ardından "paydos" etti. Eski oyuncuların da katıldığı çekimlerde Pars Savcıyı canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ın olmayışı izleyiciyi üzdü.
4. Ekran macerasına 2007 yılında başlayan ve 2011'de final yapan Kavak Yelleri'nden seneler sonra ilk kez gördüğümüz kamera arkası fotoğrafları ortaya çıktı.
5. 26 Mayıs'ta final yapacak olan Yargı, veda gecesinde izleyiciler ve oyuncular buluşacak. Gecenin canlı olarak ekranlara verileceği kanal da sonunda belli oldu!
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6. Kızılcık Şerbeti Metehan dizide Mihri'yi biraz kaba bir şekilde reddedince ortalık karışmıştı. Rahim Can Kapkap, o sahneden sonra başına gelenleri anlattı.
7. Bir dönem izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkaran program Çocuktan Al Haberi'nin minikleri zaman içerisinde büyüyüp kocaman oldular. Güzelliği ve büyümüşte küçülmüş sözleriyle akıllarda kalan "Çakıl Bebek" lakaplı Nisan Aktaş da bu miniklerden biri elbette. Eğlenceli yarışmayla tanıdığımız Nisan'ın son halini görmeniz gerek...
8. 26 Mayıs'taki Yargı final bölümünde eski yüzler de olacak. Diziden ayrılan oyuncuları yeniden izleyeceğiz. Ancak Pars savcı ve Neva'yı unutamayanlarınız varsa hemen acele etmeyin!
9. 'Taş Kağıt Makas' 12'nci bölümüyle Kanal D izleyicilerini büyüledi. Fecir'in Azat'ı asmaya çalıştığı sahnede Yüsra Geyik'in performansı çok beğenildi.
10. 3 sezon boyunca bize muhteşem bir hikaye izleten Yargı, 26 Mayıs'ta final bölümü ile ekranlara gelecek. Bugün son kez sete çıkan oyunculara kullanıcılar duygusal veda mesajları paylaştı.
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11. 12 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanan "Sandık Kokusu"ndan, başrol oyuncusu Metin Akdülger'in ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Akdülger'in beklenmedik vedası bazı spekülasyonlara neden oldu. Bunlardan biri de Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Metin Akdülger'in dizinin diğer önemli ismi Uğur Yücel ile arasının bozulduğu iddiası oldu.
12. Hakan Hatipoğlu yıllardır Survivor'ın yakından takip edilen isimlerinden. Var mısın Yok musun ile başladığı serüvenine önce Survivor, ardından Survivor Ekstra ile devam eden Hatipoğlu'nun yarışma sonrası yaptıkları merak ediliyor. All Star'dan çıkmasının ardından sevenlerini endişelendiren Hakan Hatipoğlu'nun sağlık durumunu eşi Gizem Hatipoğlu paylaştı.
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