MasterChef'te Ailesini Hortuma Kaptıran Yarışmacıdan Cennet Mahallesi İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef'te Ailesini Hortuma Kaptıran Yarışmacıdan Cennet Mahallesi İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
23 Haziran Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef All Star'da ana kadro için elemeler sürerken Arzu adlı bir yarışmacının ailesinin hortuma kapılma hikayesi şaşkınlık yarattı.
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2. Survivor All Star'da birinciliğe oynayan ve sadece performansı değil totemleriyle de bu yola baş koyan Batuhan Karacakaya'nın büyük bir hayran kitlesi var. X'in sohbet odası Space'te hayranlarıyla bir araya gelen Batuhan'a bir teyzenin müzikli şiir okuması durumu gözler önüne serdi.
3. TV ekranlarının en sevilen ve yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen dizisi Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi rolüne hayat veren Erkan Avcı, diziye gelen eleştirilere yönelik açıklamalarda bulundu.
4. Survivor'da iki şampiyonluk kazanan Turabi Çamkıran, All Star'da aradığını bulamamıştı. Yastık savaşı turnuvasına katılan Turabi kariyerinde her tuşa basması sebebiyle dalga konusu oldu.
5. Müge Anlı İle Tatlı Sert programını izlemeyen yoktur diye düşünüyoruz. İllaki programda ele alınan en az bir konuya herkes hakimdir. 2008 yılından bu yana yayınlanan program hafta içi her gün 7'den 7'e binlerce kişiyi ekran başına kitliyor. Peki sizce en akılda kalan konular hangileri? Gelin Müge Anlı'da ele alınan ve hafızalardan silinmeyen en çarpıcı 10 dosyaya birlikte bakalım...
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6. Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
7. Evrim Alasya oyunculuğu ile döktürmüş! Gönülçelen dizisinde oynadığı karakter ile herkesi bir kez daha şaşırtan Alasya, izleyenlere "Bu bizim Kıvılcım mı?" dedirtti.
8. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Erkan Avcı, Kızıl Goncalar setinde Özcan Deniz ile girdikleri iddiayı ve sonrasında olanları anlattı.
9. Özcan Deniz, Tolga Sarıtaş'ın Söz dizisindeki performansını öve öve bitiremedi. İşte ünlü oyuncudan Sarıtaş yorumu...
10. Nostalji deyince de akla ilk gelen dizilerden olan "7 Numara"daki askerlik sahnesinin meğer manidar bir hikayesi varmış. Duyunca yüzünüzdeki buruk gülümsemeye engel olamayacağınız o detayı yıllar sonra izleyenler fark etti.
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11. Unutulmaz dizi Cennet Mahallesi'nde Menekşe karakterine hayat veren Şeyla Halis'in dizi hakkındaki açıklamaları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Bakın neler söylemişti...
12. 2019 yılında ekranlara gelen "Her Yerde Sen" dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın dizisi X'de yeniden gündem oldu. Pusat'ın ağır çekim gösterilen kombini dillere düştü.
13. Sevilen dizilerin sezon finali ile ekranlara ara vermesinin ardından yeni sezonda bizleri hangi hikayeler bekliyor, merak konusuydu. Birsen Altuntaş, eylülden itibaren yayına girecek yeni dizileri açıkladı!
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