MasterChef Tahsin'in Bayılmasından Kızılcık Şerbeti'nin 3. Sezonuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
MasterChef Tahsin'in Bayılmasından Kızılcık Şerbeti'nin 3. Sezonuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
8 Ocak Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef'te 6 ay süren büyük mücadele sona erdi. Şampiyon belli oldu! Bakalım All Star mücadelesinde MasterChef şampiyonu kim olmuş?
MasterChef All Star'da aylar süren mücadelenin sonuna gelindi. Yarışmanın sona erdiği ve son puanın açıklanıp şampiyonun ilan edileceği esnada Tahsin bayıldı!
MasterChef All Star'da koca bir sezon geride kaldı. Esra ve Tahsin'in kaldığı büyük finalde sonunda şampiyon belli oldu! Ancak iki finalist yarışırken, elenen yarışmacılara kimi destekledikleri soruldu. Rıfat'ın son derece kibar bir biçimde Tahsin'e laf soktuğu anlar izleyicinin dikkatinden kaçmadı!
MasterChef All Star'da 6 ay süren mücadelenin sonuna gelindi, şampiyon belli oldu. Esra'nın şampiyon olduğu yarışmada tam şampiyonun açıklanacağı an Tahsin'in bayılması sosyal medya kullanıcılarının diline düşmesine neden oldu!
MasterChef All Star'da aylar süren mücadele sona erdi. Hiçbir profesyonel eğitim almayan Esra'nın All Star şampiyonu olmasına sosyal medyadan yorum yağdı!
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Süper Kupa finalinin ardından kulislerde konuşulmaya başlayan iddia dikkat çekti! Suudi Arabistan sermayesinin Türkiye'de bir televizyon kanalı alacağı iddia edildi. 2019 yılında The Walt Disney Company tarafından 71.3 milyar dolara satın alınan FOX TV, Suudi Arabistan'a mı satılıyor?
MasterChef All Star'ın büyük finali dün akşam gerçekleşirken, Esra'nın şampiyonluğunun açıklamasına saniyeler kala Tahsin'in bayılması akıllara 'Her elenen de hasta' lafını getirdi.
TikTok'ta pavyon puanlama videoları paylaşan pavyon gurbesi baba-oğul, bu defa İnci Taneleri dizisindeki pavyon sahnesi ile çok konuşulan Hazar Ergüçlü'yü değerlendirdi.
MasterChef All Star finalinde şampiyonun açıklanacağı sırada baygınlık geçiren Tahsin hakkında yapılan yorumlara kızan Dilara'nın paylaşımı tepki çekti.
Survivor boyunca her sezon iki yarışmacı birbirine muhakkak yakıştırılır. Bu aşk iddiaları çoğunlukla boş çıksa da bazen izleyicilerin çok yakıştırdığı yarışmacılar çift olabiliyor. X'te gündem olan bu konuda izleyiciler favorilerini bile paylaşmış!
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Bir dönem hepimizi ekran başına kilitleyen Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa ve Kanuni Sultan Süleyman'ın bir sahnesini muhakkak izlemişsinizdir. Ders çalışmak istemeyen çocuk şehzadeye babası 'Vurun kellesini' diyerek şaka yaparken, bu sahne sanat tarihine göre epey ağır anlamlar içeriyormuş.
Müge Anlı'da gündemi uzun süredir meşgul eden Yusuf Kavuk olayı sonunda sonuçlandı ve katil canlı yayında cinayeti işlediğini itiraf etti.
Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını fragmanına attığı yorumla gündem olan Afra Saraçoğlu'nun dizideki sahneleri gitgide azalırken, bu azalmanın oyuncunun yurt dışı tatili nedeniyle yapıldığı söylenirken, dizinin izleyicileri Yalı Çapkını yapımının Afra Saraçoğlu'na mobbing uyguladığını iddia ederek ortalığı ayağa kaldırdı.
Yalnızca Cuma akşamlarının değil, ekranların en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti reyting rekorları kırmaya devam ederken, izleyiciler dizinin 3. sezonu için daha şimdiden meraklanmaya başladı. Kızılcık Şerbeti'nin final yapıp yapmayacağı konusunda henüz bir şey kesinleşmezken, Birsen Altuntaş güzel haberi verdi.
Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak programında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. O olayda, palyaçoluk yapan Bahar, sihirbazlık yapan Özgür isimli eşinin kendisini aldattığını iddia etti.
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RTÜK’ün 9 milyon TL idari para cezası ile 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği gündem oldu. ‘Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanacak mı’ sorusuyla ilgili olarak Gold Film patronu Faruk Turgut'tan açıklama geldi.
MasterChef All Star'ın 6 ay süren ekran macerası sona erdi. Hiçbir profesyonel eğitim almadan, tam 13 kez potaya girmesine rağmen başarıyla çıkan Esra MasterChef'in şampiyonu oldu. Şampiyonluğunun ilan edilmesinden sonra iki kez Serhat ve Barbaros'a teşekkür etmesi dikkatlerden kaçmayan Esra'ya sosyal medyadan yorum yağdı.
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