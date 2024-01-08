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Süper Kupa Finalinin Ardından Fatih Altaylı'dan Dikkat Çeken İddia! Suudi Arabistan FOX TV'yi Satın mı Alıyor?

Süper Kupa Finalinin Ardından Fatih Altaylı'dan Dikkat Çeken İddia! Suudi Arabistan FOX TV'yi Satın mı Alıyor?

Fatih Altaylı FOX
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.01.2024 - 10:00

Süper Kupa finalinin ardından kulislerde konuşulmaya başlayan iddia dikkat çekti! Suudi Arabistan sermayesinin Türkiye'de bir televizyon kanalı alacağı iddia edildi. 2019 yılında The Walt Disney Company tarafından 71.3 milyar dolara satın alınan FOX TV, Suudi Arabistan'a mı satılıyor? 

İşte, o iddialar...

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Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Youtube kanalında, geçtiğimiz hafta Süper Kupa Finalinde yaşananları hatırlattı ve kulislerde konuşulun önemli bir iddiaya değindi.

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Youtube kanalında, geçtiğimiz hafta Süper Kupa Finalinde yaşananları hatırlattı ve kulislerde konuşulun önemli bir iddiaya değindi.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan, Fenerbahçe - Galatasaray arasında gerçekleşmesi planlanan Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacaktı. Bu büyük futbol etkinliği öncesinde, her iki takımın yöneticileri ve taraftarları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a akın etmişti. Ancak, takımlarımızın ısınma seansına Mustafa Kemal Atatürk'ün formalarıyla çıkmak istemeleri üzerine, Suudi yetkililer bu durumu kabul etmedi. 

Yaşanan olayların ardından temsilcilerimiz maça çıkmadan ülkemize geri döndü. Bu olay, futbol dünyasında büyük bir tartışma yarattı ve uluslararası arenada da geniş yankı buldu. 

Olaylar henüz durulmadan ortaya atılan Suudi Arabistan sermayesi Türkiye'de bir televizyon kanalı satın alıyor iddiası ise dikkat çekti.

FOX TV, Suudi Arabistanlılara mı satılıyor?

FOX TV, Suudi Arabistanlılara mı satılıyor?

Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında gündeme getirdiği iddialara göre FOX TV, Suudi Arabistanlılara satılıyor. Üstelik satın alma gerçekleşirse, kanalın ismi de değişecek.

Altaylı, Fenerbahçe-Galatasaray dev derbisinde yaşananları hatırlatarak iddialara farklı bir bakış açısıyla bakmak gerektiğine değindi: "Düşünsenize şimdi buradaki medyada 4-5 tane Körfez sermayeli medya olsaydı ne olacaktı?"

Altaylı, Fenerbahçe-Galatasaray dev derbisinde yaşananları hatırlatarak iddialara farklı bir bakış açısıyla bakmak gerektiğine değindi: "Düşünsenize şimdi buradaki medyada 4-5 tane Körfez sermayeli medya olsaydı ne olacaktı?"

İşte Altaylı'nın o sözleri: 

'Bir maç krizi oldu! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinde temsilcilerimiz ısınmaya Atatürk fotoğraflı formayla çıkmak istedi diye yaşananlar ortada. Düşünsenize şimdi buradaki medyada 4-5 tane Körfez sermayeli medya olsaydı ne olacaktı?'

"Muhalif olsun bizim muhalifimiz olsun iktidar olsun bizim iktidarımız olsun, dikkat etmek lazım!"

"Muhalif olsun bizim muhalifimiz olsun iktidar olsun bizim iktidarımız olsun, dikkat etmek lazım!"

Fatih Altaylı, kanalına ortak olmak isteseler kabul etmeyeceğini de ifade ederek dikkat edilmesi gereken noktalara şu sözleriyle işaret etti: 

'Muhalif olsun bizim muhalifimiz olsun iktidar olsun bizim iktidarımız olsun, dikkat etmek lazım! Yurt dışı fonlarıyla ilişkiye geçtikleri anda herkesin kafasında haliyle soru işareti gelir. Bizim kanalımıza da ortak olmak isteyenler oldu, Suudi gelse al baba sana 100 milyon Dolar! Kabul etmem. İnşallah öyle bir şey olmaz.'

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Birsen Altuntaş da FOX TV ile ilgili isim değişikliği söylentilerinin kulislerde yer aldığını ifade etmişti.

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Birsen Altuntaş da FOX TV ile ilgili isim değişikliği söylentilerinin kulislerde yer aldığını ifade etmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş, FOX TV’nin 'Disney grubunun FOX’u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine alması' nedeniyle isim değişikliğine gidileceğini ifade etti. Ve ekledi: 'Bu süre dolduğu için de dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de ilgiyle izlenen kanalın adı değişecek.'

Konuya ilişkin yazısında FOX TV'nin yeni yıl tanıtım çekimleri kapsamında, kanalın yeni adının da duyurulacağı özel bir çekimin yapıldığını öğrendiğini de duyurdu. Kanalın isminin ise henüz sır gibi saklandığını ifade etti.

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