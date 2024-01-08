Süper Kupa Finalinin Ardından Fatih Altaylı'dan Dikkat Çeken İddia! Suudi Arabistan FOX TV'yi Satın mı Alıyor?
Süper Kupa Finalinin Ardından Fatih Altaylı'dan Dikkat Çeken İddia! Suudi Arabistan FOX TV'yi Satın mı Alıyor?
Süper Kupa finalinin ardından kulislerde konuşulmaya başlayan iddia dikkat çekti! Suudi Arabistan sermayesinin Türkiye'de bir televizyon kanalı alacağı iddia edildi. 2019 yılında The Walt Disney Company tarafından 71.3 milyar dolara satın alınan FOX TV, Suudi Arabistan'a mı satılıyor?
İşte, o iddialar...
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Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Youtube kanalında, geçtiğimiz hafta Süper Kupa Finalinde yaşananları hatırlattı ve kulislerde konuşulun önemli bir iddiaya değindi.
FOX TV, Suudi Arabistanlılara mı satılıyor?
Altaylı, Fenerbahçe-Galatasaray dev derbisinde yaşananları hatırlatarak iddialara farklı bir bakış açısıyla bakmak gerektiğine değindi: "Düşünsenize şimdi buradaki medyada 4-5 tane Körfez sermayeli medya olsaydı ne olacaktı?"
"Muhalif olsun bizim muhalifimiz olsun iktidar olsun bizim iktidarımız olsun, dikkat etmek lazım!"
Geçtiğimiz günlerde gazeteci Birsen Altuntaş da FOX TV ile ilgili isim değişikliği söylentilerinin kulislerde yer aldığını ifade etmişti.
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