Süper Kupa Finalinin Ardından Fatih Altaylı'dan Dikkat Çeken İddia! Suudi Arabistan FOX TV'yi Satın mı Alıyor?

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan, Fenerbahçe - Galatasaray arasında gerçekleşmesi planlanan Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacaktı. Bu büyük futbol etkinliği öncesinde, her iki takımın yöneticileri ve taraftarları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a akın etmişti. Ancak, takımlarımızın ısınma seansına Mustafa Kemal Atatürk'ün formalarıyla çıkmak istemeleri üzerine, Suudi yetkililer bu durumu kabul etmedi.

Yaşanan olayların ardından temsilcilerimiz maça çıkmadan ülkemize geri döndü. Bu olay, futbol dünyasında büyük bir tartışma yarattı ve uluslararası arenada da geniş yankı buldu.

Olaylar henüz durulmadan ortaya atılan Suudi Arabistan sermayesi Türkiye'de bir televizyon kanalı satın alıyor iddiası ise dikkat çekti.