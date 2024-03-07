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Komşusu Sevişirken Ses Çıkardığı İçin Sinir Krizi Geçiren Kadının İsyan Ettiren Hikayesi!

Komşusu Sevişirken Ses Çıkardığı İçin Sinir Krizi Geçiren Kadının İsyan Ettiren Hikayesi!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
07.03.2024 - 12:21

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Komşusunun sevişme sesleri nedeniyle sinir krizi geçiren kadının hikayesi isyan ettirdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@happyy.mommm
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Eşimizle, sevgilimizle cinsellik yaşarken rahat etmeyi öncelikli hale getiririz. Kimimizin çok tutkulu bir seks hayatı var. Tabi bu bitmeyen tutkumuz apartmanda yaşıyorsak bazı sorunları beraberinde getirebiliyor.

Eşimizle, sevgilimizle cinsellik yaşarken rahat etmeyi öncelikli hale getiririz. Kimimizin çok tutkulu bir seks hayatı var. Tabi bu bitmeyen tutkumuz apartmanda yaşıyorsak bazı sorunları beraberinde getirebiliyor.

Mesela seks sırasında çıkarılan sesler apartmanda yaşayan diğer komşularımızı rahatsız edebiliyor. TikTok'ta bir kullanıcı da takipçisinin anlattığı hikayeyi paylaştı. Kullanıcı, komşusunun seks sırasında çıkardığı sesler nedeniyle sinir krizi geçiren bir kadının hikayesini anlattı.

Mesela seks sırasında çıkarılan sesler apartmanda yaşayan diğer komşularımızı rahatsız edebiliyor. TikTok'ta bir kullanıcı da takipçisinin anlattığı hikayeyi paylaştı. Kullanıcı, komşusunun seks sırasında çıkardığı sesler nedeniyle sinir krizi geçiren bir kadının hikayesini anlattı.

Hikayeyi buradan dinleyebilirsiniz:

Birçok kullanıcı da aynı durumları yaşadığını belirtti.

Birçok kullanıcı da aynı durumları yaşadığını belirtti.
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Sizce bu durum normal mi karşılanmalı ya da çiftlerin daha dikkat etmesi mi gerekli?

Sizce bu durum normal mi karşılanmalı ya da çiftlerin daha dikkat etmesi mi gerekli?

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