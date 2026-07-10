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Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Yeni Dizisinden A.B.İ.'deki Flaş Ayrılıklara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Yeni Dizisinden A.B.İ.'deki Flaş Ayrılıklara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Taşacak Bu Deniz A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.07.2026 - 23:33
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

10 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ.'nin sezon finalinde flaş bir ayrılık yaşandı.

ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ.'nin sezon finalinde flaş bir ayrılık yaşandı.

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ.'de ayrılık haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrılmasının ardından, çekimler başlamadan önce üç oyuncu ve yönetmenin de ekibe veda ettiği öğrenildi.

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Kanal D'nin yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kanal D'nin yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz'in oyuncuları bu kez performanslarıyla değil, Instagram'daki takip ilişkileriyle gündemde. Dizinin geniş oyuncu kadrosunun sosyal medya hesaplarını tek tek inceledik ve ortaya dikkat çeken bir takip haritası çıktı.

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Güller ve Günahlar, yurt dışındaki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Güller ve Günahlar, yurt dışındaki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, uluslararası başarısını yeni bir adımla sürdürüyor. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı yapımın Yunanistan uyarlaması için hazırlıklar resmen başladı. Ülkenin önde gelen kanallarından Alpha TV, dizinin yerel versiyonuna ait ilk afişi paylaşarak uyarlamayı duyurdu.

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Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün imzasını taşıyan yeni dizi Anne Yarısı için hazırlıklar hız kazandı.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün imzasını taşıyan yeni dizi Anne Yarısı için hazırlıklar hız kazandı.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yeni projesi Anne Yarısında merak edilen kadın başrol oyuncusu belli oldu. NOW ekranlarında yayınlanacak dizide Burcu Özberk, güçlü bir öğretmen olan Zeynep karakterine hayat verecek. Kapadokya'da çekilecek yapımda Özberk'e Cihangir Ceyhan eşlik edecek.

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Bir dönemin en sevilen fantastik dizilerinden Sihirli Annem, yıllar sonra gelen nostaljik bir paylaşımla yeniden gündeme geldi.

Bir dönemin en sevilen fantastik dizilerinden Sihirli Annem, yıllar sonra gelen nostaljik bir paylaşımla yeniden gündeme geldi.

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem, yıllar sonra gelen nostaljik bir paylaşımla yeniden konuşulmaya başladı. Dizide Çilek ve Ceren karakterlerine hayat veren Zeynep Özkaya ile Gizem Güven, hafızalara kazınan sahnelerden birini yeniden canlandırdı. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni alırken dizinin hayranlarını da yıllar öncesine götürdü.

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TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

TRT 1, yeni sezon için iddialı bir dizi yapacağını duyurdu. 'Evlilik Güzeldir' adlı dizi için hazırlıklara başlayan TRT, kadroya dahil olan ilk ismin Hande Soral olduğunu açıklamıştı. Hande Soral'ın ardından dizi kadrosu genişliyor. TRT'nin yeni dizisi Evlilik Güzeldir'in erkek başrolü belli oldu.

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Şevval Sam, sezonun en çok beklenen yapımlarından biri olan Düğünümüz Var kod adlı adile komedisi dizisiyle ilgili yepyeni açıklamalar yaptı.

Şevval Sam, sezonun en çok beklenen yapımlarından biri olan Düğünümüz Var kod adlı adile komedisi dizisiyle ilgili yepyeni açıklamalar yaptı.

Ekranlardaki komedi dizisi ihtiyacını giderecek olan Düğünümüz Var kod adlı dizinin kadrosu adeta Şampiyonlar Ligi gibi... Eda Ece, Şevval Sam, Binnur Kaya, Buğra Gülsoy, Cengiz Bozkurt, Nebahat Çehre, Yasemin Ergene, Nevra Serezli, Enis Arıkan ve Sarp Apak gibi isimlerin rol alacağı diziyle ilgili ünlü oyuncu Şevval Sam'dan yeni açıklamalar geldi.

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Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk, beklenen reytinglere bir türlü ulaşamadı.

Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk, beklenen reytinglere bir türlü ulaşamadı.

Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk sosyal medyayı kasıp kavururken reyting sonuçları istendiği gibi gelmedi. Sevilen dizi total reytinglerde düşüş yaşarken hiçbir kategoride zirvede yer alamadı. Var mısın Yok musun ise Muhtemel Aşk'ı yakın takibe aldı.

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Kızılcık Şerbeti'nde krizlerin ardı arkası kesilmiyor.

Kızılcık Şerbeti'nde krizlerin ardı arkası kesilmiyor.

Kaosu bitmeyen Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif gelmişti. Dizinin Fatih'i Doğukan Güngör'ün bu sebeple diziden çıkarılmasının ardından gözler Feyza Civelek ile ilgili verilecek karara çevrildi. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Feyza Civelek'in diziden çıkmasındansa belki de dizinin biteceğini açıklamıştı. Birsen Altuntaş, Feyza Civelek'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve dizide hangi oyuncuların rol alacağı merak ediliyordu.

Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve dizide hangi oyuncuların rol alacağı merak ediliyordu.

Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme aldığı ve merakla beklenen Anne Yarısı dizisiyle ilgili gelişme yaşandı. 1 Ağustos'ta sete çıkması beklenen Anne Yarısı dizisinin kadrosuna iki oyuncu birden dahil oldu.

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Ekranların en çok ses getiren yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti üst üste gelen iddialarla gündemden düşmüyor.

Ekranların en çok ses getiren yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti üst üste gelen iddialarla gündemden düşmüyor.

Show TV'de beşinci sezonuna hazırlanan Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz sezon art arda ayrılıklar yaşanmıştı. Diziden ayrılığıyla en çok ses getiren isimlerden biri olan Sıla Türkoğlu hakkında dizinin yapımcısı Faruk Turgut 'ücrette anlaşmazlık' iddiasında bulunmuş, bu iddianın ardından ortalık yeniden karışmıştı. Sıla Türkoğlu iddiaları reddederken Faruk Turgut'un geçmişte kendisine vedası da yeniden gündem olmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş, Sıla Türkoğlu'na rol aldığı Emanet adlı günlük dizinin ardından ambargo uygulandığını ve Faruk Turgut'un kendisini diziye aldığını iddia etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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