Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Yeni Dizisinden A.B.İ.'deki Flaş Ayrılıklara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
10 Temmuz Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ.'nin sezon finalinde flaş bir ayrılık yaşandı.
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Kanal D'nin yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Güller ve Günahlar, yurt dışındaki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün imzasını taşıyan yeni dizi Anne Yarısı için hazırlıklar hız kazandı.
Bir dönemin en sevilen fantastik dizilerinden Sihirli Annem, yıllar sonra gelen nostaljik bir paylaşımla yeniden gündeme geldi.
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TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.
Şevval Sam, sezonun en çok beklenen yapımlarından biri olan Düğünümüz Var kod adlı adile komedisi dizisiyle ilgili yepyeni açıklamalar yaptı.
Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk, beklenen reytinglere bir türlü ulaşamadı.
Kızılcık Şerbeti'nde krizlerin ardı arkası kesilmiyor.
Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve dizide hangi oyuncuların rol alacağı merak ediliyordu.
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Ekranların en çok ses getiren yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti üst üste gelen iddialarla gündemden düşmüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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