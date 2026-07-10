Şevval Sam, Adı Düğünümüz Var Olarak Duyurulan Yeni Komedi Dizisiyle İlgili Açıklamada Bulundu
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Ekranlardaki komedi dizisi ihtiyacını giderecek olan Düğünümüz Var kod adlı dizinin kadrosu adeta Şampiyonlar Ligi gibi... Eda Ece, Şevval Sam, Binnur Kaya, Buğra Gülsoy, Cengiz Bozkurt, Nebahat Çehre, Yasemin Ergene, Nevra Serezli, Enis Arıkan ve Sarp Apak gibi isimlerin rol alacağı diziyle ilgili ünlü oyuncu Şevval Sam'dan yeni açıklamalar geldi.
- Kaynak: Gazete Magazin
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Şevval Sam, sezonun en çok beklenen yapımlarından biri olan Düğünümüz Var kod adlı adile komedisi dizisiyle ilgili yepyeni açıklamalar yaptı.
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Şevval Sam, dizinin adının "Düğünümüz Var" olmadığını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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