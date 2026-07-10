Şevval Sam, Adı Düğünümüz Var Olarak Duyurulan Yeni Komedi Dizisiyle İlgili Açıklamada Bulundu

Projenin tam yayın tarihi ve konusu henüz tam olarak netleşmese de aile komedisi türünde olduğu bilinen dizi, kadrosuyla şimdiden heyecan yarattı. Eda Ece, Şevval Sam, Binnur Kaya, Buğra Gülsoy, Cengiz Bozkurt, Nebahat Çehre, Yasemin Ergene, Nevra Serezli, Enis Arıkan ve Sarp Apak gibi isimlerin rol alacağı dizinin Star TV'de yayınlanacağı bilinirken başrol oyuncularından Şevval Sam'ın başta dizinin adıyla ilgili olmak üzere yaptığı açıklamalar gündem oldu.