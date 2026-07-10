Muhtemel Aşk Zirveyi Göremedi! 9 Temmuz Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Totalde düşüş yaşayan Muhtemel Aşk, AB ve ABC1 grubunda küçük bir yükseliş yaşasa da zirveyi kapmayı başaramadı. Gününün tek dizisi olan Muhtemel Aşk, Dünya Kupası maçının gerisinde kaldı. Var mısın Yok musun ise onu yakın takibe aldı. Daha 17 ise tekrar bölümüyle hem AB'de hem ABC1'de ilk 10'da yer aldı.