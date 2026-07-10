Muhtemel Aşk Zirveyi Göremedi! 9 Temmuz Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı
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Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk sosyal medyayı kasıp kavururken reyting sonuçları istendiği gibi gelmedi. Sevilen dizi total reytinglerde düşüş yaşarken hiçbir kategoride zirvede yer alamadı. Var mısın Yok musun ise Muhtemel Aşk'ı yakın takibe aldı.
9 Temmuz Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
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Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk, beklenen reytinglere bir türlü ulaşamadı.
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9 Temmuz Perşembe Reyting Sonuçları
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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