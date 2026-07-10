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Muhtemel Aşk Zirveyi Göremedi! 9 Temmuz Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Muhtemel Aşk Zirveyi Göremedi! 9 Temmuz Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.07.2026 - 15:16
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Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk sosyal medyayı kasıp kavururken reyting sonuçları istendiği gibi gelmedi. Sevilen dizi total reytinglerde düşüş yaşarken hiçbir kategoride zirvede yer alamadı. Var mısın Yok musun ise Muhtemel Aşk'ı yakın takibe aldı.

9 Temmuz Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

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Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk, beklenen reytinglere bir türlü ulaşamadı.

Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk, beklenen reytinglere bir türlü ulaşamadı.

Totalde düşüş yaşayan Muhtemel Aşk, AB ve ABC1 grubunda küçük bir yükseliş yaşasa da zirveyi kapmayı başaramadı. Gününün tek dizisi olan Muhtemel Aşk, Dünya Kupası maçının gerisinde kaldı. Var mısın Yok musun ise onu yakın takibe aldı. Daha 17 ise tekrar bölümüyle hem AB'de hem ABC1'de ilk 10'da yer aldı.

9 Temmuz Perşembe Reyting Sonuçları

9 Temmuz Perşembe Reyting Sonuçları

9 Temmuz Total reyting sonuçları

  • Fransa-Fas Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 5.50

  • Muhtemel Aşk – 4.49

  • Var Mısın Yok Musun – 3.16

  • Muhtemel Aşk (Özet) – 1.97

  • Masterchef Türkiye – 1.82

  • Now Ana Haber – 1.76

  • Süt Kardeşler (T.S) – 1.73

  • Kanal D Ana Haber – 1.42

  • Show Ana Haber – 1.38

  • Var Mısın Yok Musun Özet – 1.38

  • 9 Temmuz Perşembe AB reyting sonuçları

  • Muhtemel Aşk – 4.24

  • Var Mısın Yok Musun – 2.86

  • Muhtemel Aşk (Özet) – 1.85

  • Masterchef Türkiye – 1.56

  • Fifa 2026 Dünya Kupası Kupa Saati – 1.45

  • Süt Kardeşler (T.S) – 1.43

  • Masterchef Türkiye Özet – 1.30

  • Daha 17 (Tkr) – 1.29

  • Now Ana Haber – 1.22

  • 9 Temmuz Perşembe ABC1 reyting sonuçları

  • Fransa-Fas Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 6.83

  • Muhtemel Aşk – 5.01

  • Var Mısın Yok Musun – 2.85

  • Muhtemel Aşk (Özet) – 2.21

  • Masterchef Türkiye – 2.05

  • Süt Kardeşler (T.S) – 1.84

  • Now Ana Haber – 1.69

  • Kanal D Ana Haber – 1.58

  • Daha 17 (Tkr) – 1.46

  • Show Ana Haber – 1.27

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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