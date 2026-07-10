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Kızılcık Şerbeti Bitiyor mu? Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'e 'Ayrımcılık' İddiası

Kızılcık Şerbeti Bitiyor mu? Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'e 'Ayrımcılık' İddiası

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.07.2026 - 14:29
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Kaosu bitmeyen Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif gelmişti. Dizinin Fatih'i Doğukan Güngör'ün bu sebeple diziden çıkarılmasının ardından gözler Feyza Civelek ile ilgili verilecek karara çevrildi. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Feyza Civelek'in diziden çıkmasındansa belki de dizinin biteceğini açıklamıştı. Birsen Altuntaş, Feyza Civelek'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: Dolu TV - Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbeti'nde krizlerin ardı arkası kesilmiyor.

Kızılcık Şerbeti'nde krizlerin ardı arkası kesilmiyor.

Sezon boyunca hem senaryoda hem sette pek çok kriz atlatan dizi, sezon finalinin ardından da bu kez Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucunun pozitif gelmesiyle yeni bir krizle karşı karşıya kalmıştı. Test sonucu pozitif gelen Doğukan Güngör'ün apar topar diziden çıkarılmasının ardından Feyza Civelek'in akıbeti merak edildi.

Yapımcı Faruk Turgut, Feyza Civelek'in diziden çıkarılmasının talep edilmesi durumunda belki de dizinin final yapacağını açıkladı.

Yapımcı Faruk Turgut, Feyza Civelek'in diziden çıkarılmasının talep edilmesi durumunda belki de dizinin final yapacağını açıkladı.

Annesi Melis Civelek ise 'Ben Feyza'nın annesiyim, Nilay'ın değil' dedi. Feyza Civelek'in diziye veda etmesi durumunda senaryo ekibinde yer almaya devam edeceğinin de haberini verdi. İzleyicilerin 'torpil' iddialarını bir kez daha doğuran bu gelişmelerin ardından Feyza Civelek'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı ya da Kızılcık Şerbeti'nin bitip bitmeyeceği merak edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş, Feyza Civelek'in sette diğer oyunculara nazaran daha rahat olduğunu, bunun da sette diğer oyuncuları rahatsız edebildiğini dile getirdi. Feyza Civelek'e ister istemez bir ayrımcılık yapıldığını da belirten Birsen Altuntaş, kanal tarafından Civelek'in diziden çıkarılması yönünde karar verilirse Kızılcık Şerbeti için yapımcı Faruk Turgut'un final kararı alabileceğinin de altını çizdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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