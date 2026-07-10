Kızılcık Şerbeti Bitiyor mu? Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'e 'Ayrımcılık' İddiası
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Kaosu bitmeyen Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif gelmişti. Dizinin Fatih'i Doğukan Güngör'ün bu sebeple diziden çıkarılmasının ardından gözler Feyza Civelek ile ilgili verilecek karara çevrildi. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Feyza Civelek'in diziden çıkmasındansa belki de dizinin biteceğini açıklamıştı. Birsen Altuntaş, Feyza Civelek'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Kaynak: Dolu TV - Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nde krizlerin ardı arkası kesilmiyor.
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Yapımcı Faruk Turgut, Feyza Civelek'in diziden çıkarılmasının talep edilmesi durumunda belki de dizinin final yapacağını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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