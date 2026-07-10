Kızılcık Şerbeti Bitiyor mu? Dizinin Nilay'ı Feyza Civelek'e 'Ayrımcılık' İddiası

Annesi Melis Civelek ise 'Ben Feyza'nın annesiyim, Nilay'ın değil' dedi. Feyza Civelek'in diziye veda etmesi durumunda senaryo ekibinde yer almaya devam edeceğinin de haberini verdi. İzleyicilerin 'torpil' iddialarını bir kez daha doğuran bu gelişmelerin ardından Feyza Civelek'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı ya da Kızılcık Şerbeti'nin bitip bitmeyeceği merak edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş, Feyza Civelek'in sette diğer oyunculara nazaran daha rahat olduğunu, bunun da sette diğer oyuncuları rahatsız edebildiğini dile getirdi. Feyza Civelek'e ister istemez bir ayrımcılık yapıldığını da belirten Birsen Altuntaş, kanal tarafından Civelek'in diziden çıkarılması yönünde karar verilirse Kızılcık Şerbeti için yapımcı Faruk Turgut'un final kararı alabileceğinin de altını çizdi.