Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'na Diziden Önce Ambargo Uygulanmış!
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Show TV'de beşinci sezonuna hazırlanan Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz sezon art arda ayrılıklar yaşanmıştı. Diziden ayrılığıyla en çok ses getiren isimlerden biri olan Sıla Türkoğlu hakkında dizinin yapımcısı Faruk Turgut 'ücrette anlaşmazlık' iddiasında bulunmuş, bu iddianın ardından ortalık yeniden karışmıştı. Sıla Türkoğlu iddiaları reddederken Faruk Turgut'un geçmişte kendisine vedası da yeniden gündem olmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş, Sıla Türkoğlu'na rol aldığı Emanet adlı günlük dizinin ardından ambargo uygulandığını ve Faruk Turgut'un kendisini diziye aldığını iddia etti.
Kaynak: Dolu TV - Birsen Altuntaş
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Ekranların en çok ses getiren yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti üst üste gelen iddialarla gündemden düşmüyor.
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İddiaların ardı arkası kesilmezken bu kez de Birsen Altuntaş'tan Sıla Türkoğlu'yla ilgili şaşırtıcı bir iddia geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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