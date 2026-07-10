Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'na Diziden Önce Ambargo Uygulanmış!

Dizide 3 sezon boyunca Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, dördüncü sezonun başında diziden ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun kendi isteğiyle ayrıldığı, Feyza Civelek'le anlaşmazlık yaşadığı iddiaları o dönem çok konuşulmuştu. Ancak dizinin yapımcısı Faruk Turgut, geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncunun kendisine teklif edilen ücreti beğenmediği için ayrıldığını iddia edince ortalık bir kez daha karıştı. Bu gelişmenin ardından Sıla Türkoğlu ajansı aracılığıyla duruma tepki gösterirken Faruk Turgut'un ünlü oyuncunun diziye veda edeceği süreçte attığı tweet gündem oldu. Turgut, yaptığı paylaşımda Türkoğlu'nun diziden ayrılmak istediğini belirtip sırf kendisini kırmamak için birkaç bölüm daha oynamayı kabul ettiğini belirtmişti.