Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Yeni Dizisi Anne Yarısı'na 2 Oyuncu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme aldığı ve merakla beklenen Anne Yarısı dizisiyle ilgili gelişme yaşandı. 1 Ağustos'ta sete çıkması beklenen Anne Yarısı dizisinin kadrosuna iki oyuncu birden dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve dizide hangi oyuncuların rol alacağı merak ediliyordu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın