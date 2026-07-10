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Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Yeni Dizisi Anne Yarısı'na 2 Oyuncu

Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Yeni Dizisi Anne Yarısı'na 2 Oyuncu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.07.2026 - 12:17
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Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme aldığı ve merakla beklenen Anne Yarısı dizisiyle ilgili gelişme yaşandı. 1 Ağustos'ta sete çıkması beklenen Anne Yarısı dizisinin kadrosuna iki oyuncu birden dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve dizide hangi oyuncuların rol alacağı merak ediliyordu.

Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve dizide hangi oyuncuların rol alacağı merak ediliyordu.

Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem’in kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin NOW TV'de yayınlanacağı netleşmişti. Esra Dermancıoğlu ile Cihangir Ceyhan’ın Meryem ve Ali rolleriyle anne oğulu canlandıracağı dizinin 1 Ağustos'ta sete çıkacağı öğrenildi. 

Kadrosu merak edilen Anne Yarısı'nın kadrosuna iki oyuncu birden dahil oldu. “Rüya Gibi” dizisinde rol alan Yeliz Korkmaz ile Merve Şen Anne Yarısı dizisinin kadrosuna katıldı. Yeliz Korkmaz dizide Nazlı rolüyle Ali'nin küçük kızını canlandıracak. Merve Şen ise Sibel karakteriyle başrol Zeynep karakterinin ablasına hayat verecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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