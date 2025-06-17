onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun Yeni Dizisi ve Teşkilat'tan Ayrılan Sürpriz İsim TV'de Bugün Neler Yaşandı?

Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun Yeni Dizisi ve Teşkilat'tan Ayrılan Sürpriz İsim TV'de Bugün Neler Yaşandı?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
18.06.2025 - 00:19

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

17 Haziran Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Müge Anlı sezon finaline günler kala bir cinayeti daha açığa çıkardı. Bir süredir canlı yayında aranan Mehmet Tural'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

1. Müge Anlı sezon finaline günler kala bir cinayeti daha açığa çıkardı. Bir süredir canlı yayında aranan Mehmet Tural'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kenan Yılmaz cinayeti itiraf etti. Ancak bazı detayları gizlemek isterken Müge Anlı canlı yayınında ağzından kaçırdı. O anlar dikkatlerden kaçmadı.

İşte detaylar...

2. Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni sezonda bazı oyuncuların ayrılacağı iddiaları gündemde.

2. Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni sezonda bazı oyuncuların ayrılacağı iddiaları gündemde.

O isimlerden biri belli oldu.

İşte detaylar...

3. Televizyon dünyasının önemli haberlerinden bir tanesi bugün Teşkilat'tan geldi. Dizinin başrol oyuncusu diziden ayrıldı.

3. Televizyon dünyasının önemli haberlerinden bir tanesi bugün Teşkilat'tan geldi. Dizinin başrol oyuncusu diziden ayrıldı.

Bakalım, Teşkilat yeni sezonda bizleri neler bekliyor, dizide kimler kalacak?

İşte detaylar...

4. Acun Ilıcalı bu akşam katıldığı Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında, 10 yıl önce ünlü yarışma programının sunuculuğunu yaptığını söyledi.

4. Acun Ilıcalı bu akşam katıldığı Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında, 10 yıl önce ünlü yarışma programının sunuculuğunu yaptığını söyledi.

Belki old'lar hatırlayacaktır ancak bu bilgiyle yeni tanışanlar olarak biz çok şaşırdık. Acun Ilıcalı'nın o programdan görüntüsünü görünce siz de şaşıracaksınız!

Detaylar içeriğimizde...

5. Müge Anlı'nın yaz sezonunda ATV kanalında sunduğu Güven Bana yarışmasının ikinci hafta konukları Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler oldu.

5. Müge Anlı'nın yaz sezonunda ATV kanalında sunduğu Güven Bana yarışmasının ikinci hafta konukları Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler oldu.

Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler 1 milyon TL'lik soruyu açtırdılar.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Teşkilat'ın ana karakterlerinden biri, sezon finalinde ölerek diziye veda etti.

6. Teşkilat'ın ana karakterlerinden biri, sezon finalinde ölerek diziye veda etti.

Dizinin sezon finalinin yayınlanmasının ardından Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.

İşte detaylar...

7. Sahipsizler setinde kaos çıktı.

7. Sahipsizler setinde kaos çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Reha Özcan, sezon finali çekimlerinde bir anda öfke patlaması yaşadı. Altuntaş, sette yemek arası verileceği sırada Reha Özcan'ın aniden reji ekibine peş peşe ağır küfürler sarf ettiğini açıkladı.

İşte detaylar...

8. Paylaşımı dillere düştü.

8. Paylaşımı dillere düştü.

Volkan Çetinkaya, Survivor'a üçüncü olarak veda ederken döner dönmez Instagram biyografisine 'üçüncü' olduğunu yazması dalga konusu oldu.

İşte detaylar...

9. Kovuldu dedikodusu ortalık karıştırdı.

9. Kovuldu dedikodusu ortalık karıştırdı.

2020'den beri NOW ekranlarında Ana Haber'i sunan Selçuk Tepeli hakkındaki iddia gündem oldu.

İşte detaylar...

10. Yiğit Poyraz, influencer olmak için Survivor'a katıldığını itiraf etti.

10. Yiğit Poyraz, influencer olmak için Survivor'a katıldığını itiraf etti.

'Türkiye Survivor izliyordu. Baktım oraya girip çıkan adamların hepsi çıkıyor Instagram'da 500 bin takipçi, 1 milyon takipçi. Oradan bedava influencer paraları... Oradan bir akış geliyor. Bu adamlar bu paraları kazanıyorsa niye ben kazanmayayım o parayı diye düşündüm. Hem de kendime zaman satın alırım. Havadan para gelir, ben de zamanım varken, para geliyorken hayatta ne yapmak istediğimi gerçek anlamda onu kovalarım, onu bulurum diye bir düşünceyle bu işe girdim'

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Kızılcık Şerbeti oyuncusu yeni diziye girdi.

11. Kızılcık Şerbeti oyuncusu yeni diziye girdi.

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur Metahan karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap'ın Sibel Taşçıoğlu ve Şebnem Bozoklu'yla beraber kadrodan ayrılacağı açıklanmıştı. Kapkap'ın yeni dizisi belli oldu.

İşte detaylar...

12. İlk olarak 1993-2006 yılları arasında yayınlanan İbo Show bir döneme damgasını vuran programdan olmuştu.

12. İlk olarak 1993-2006 yılları arasında yayınlanan İbo Show bir döneme damgasını vuran programdan olmuştu.

'Gel Konuşalım' programının sunucusu Ece Erken bombayı patlayıp canlı yayında İbrahim Tatlıses'i aradı. Tatlıses iddiaları doğrulayarak İbo Show'un yeniden başlayacağını açıkladı.

İşte detaylar...

13. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir 62 yaşındaki Mehmet Tural'ın kaybı araştırılıyordu.

13. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir 62 yaşındaki Mehmet Tural'ın kaybı araştırılıyordu.

Şüpheli cinayeti itiraf etti. İşte o anlar...

İşte detaylar...

14. Özel anlaşmanın noktalanmasından sonra OGM Pictures bir an bile beklemeden yeni bir hamlede bulundu.

14. Özel anlaşmanın noktalanmasından sonra OGM Pictures bir an bile beklemeden yeni bir hamlede bulundu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM Pictures yeni sezonda “Taşacak Ha Bu Deniz” adlı yeni bir Karadeniz dizisi çekmeye hazırlanıyor.

İşte detaylar...

15. 14 Haziran'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef'in ön eleme turunda dikkat çeken birçok yarışmacı oldu.

15. 14 Haziran'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef'in ön eleme turunda dikkat çeken birçok yarışmacı oldu.

Jüri koltuğunda oturan ünlü şefler Uysal Özgür'ü MasterChef Türkiye'nin 5. sezon şampiyonu Eren Kaşıkçı'ya benzetti.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. Star TV ve OGM Pictures arasında 2022 yılında 5 yıllık özel bir anlaşma yapılmıştı.

16. Star TV ve OGM Pictures arasında 2022 yılında 5 yıllık özel bir anlaşma yapılmıştı.

Anlaşmaya göre OGM Pictures'ın yaptığı TV içerikleri Star TV'de yayınlanacak ve Star TV de prototipinde yalnızca OGM Pictures'a yer verecekti.

İşte detaylar...

17. Show TV ekranlarında yayınlanacak yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'ın başrolünün Caner Cindoruk olduğu açıklanmıştı.

17. Show TV ekranlarında yayınlanacak yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'ın başrolünün Caner Cindoruk olduğu açıklanmıştı.

Son dakika değişikliğiyle Bereketli Topraklar'ın yeni başrolü Engin Akyürek oldu!

İşte detaylar...

18. Survivor'da popüler olan ve 29 kilo veren Almeda Baylan, yarışma sonrası estetikleriyle konuşulmuştu.

18. Survivor'da popüler olan ve 29 kilo veren Almeda Baylan, yarışma sonrası estetikleriyle konuşulmuştu.

Bambaşka birine dönüşen Almeda, yarışmanın sona ermesinin ardından bambaşka iddialarla gündem oldu. Sosyal medyada dolaşan iddialarda, Almeda Baylan'ın trans kadın olduğuna dair ifadeler yer almıştı.

İşte detaylar...

19. Sezonun beklenen yaz dizisi Aile Saadeti dün akşam ATV ekranlarında başladı.

19. Sezonun beklenen yaz dizisi Aile Saadeti dün akşam ATV ekranlarında başladı.

Burak Dakak ve Buse Meral'in başrollerini paylaştığı dizi heyecanla bekleniyordu. Dün akşam ilk bölümü yayınlanan dizi büyük ilgi gördü.

İşte detaylar...

20. Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, sette küfür ve öfke patlaması kriziyle gündeme geldi.

20. Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, sette küfür ve öfke patlaması kriziyle gündeme geldi.

Kanlı bir düğün izleyeceğimiz sezon finalinin ardından diziden ayrılacak ilk oyuncu da belli oldu.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21. ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.

21. ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.

Diziden ani ayrılığı çok konuşulan Fadik Sevin Atasoy, İrem Orhan‘a verdiği röportajda nedenini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İşte detaylar...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın