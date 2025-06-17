Kızılcık Şerbeti Oyuncusunun Yeni Dizisi ve Teşkilat'tan Ayrılan Sürpriz İsim TV'de Bugün Neler Yaşandı?
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
17 Haziran Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Müge Anlı sezon finaline günler kala bir cinayeti daha açığa çıkardı. Bir süredir canlı yayında aranan Mehmet Tural'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.
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2. Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisinden yeni sezonda bazı oyuncuların ayrılacağı iddiaları gündemde.
3. Televizyon dünyasının önemli haberlerinden bir tanesi bugün Teşkilat'tan geldi. Dizinin başrol oyuncusu diziden ayrıldı.
4. Acun Ilıcalı bu akşam katıldığı Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında, 10 yıl önce ünlü yarışma programının sunuculuğunu yaptığını söyledi.
5. Müge Anlı'nın yaz sezonunda ATV kanalında sunduğu Güven Bana yarışmasının ikinci hafta konukları Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler oldu.
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6. Teşkilat'ın ana karakterlerinden biri, sezon finalinde ölerek diziye veda etti.
7. Sahipsizler setinde kaos çıktı.
8. Paylaşımı dillere düştü.
9. Kovuldu dedikodusu ortalık karıştırdı.
10. Yiğit Poyraz, influencer olmak için Survivor'a katıldığını itiraf etti.
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11. Kızılcık Şerbeti oyuncusu yeni diziye girdi.
12. İlk olarak 1993-2006 yılları arasında yayınlanan İbo Show bir döneme damgasını vuran programdan olmuştu.
13. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir 62 yaşındaki Mehmet Tural'ın kaybı araştırılıyordu.
14. Özel anlaşmanın noktalanmasından sonra OGM Pictures bir an bile beklemeden yeni bir hamlede bulundu.
15. 14 Haziran'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan MasterChef'in ön eleme turunda dikkat çeken birçok yarışmacı oldu.
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16. Star TV ve OGM Pictures arasında 2022 yılında 5 yıllık özel bir anlaşma yapılmıştı.
17. Show TV ekranlarında yayınlanacak yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'ın başrolünün Caner Cindoruk olduğu açıklanmıştı.
18. Survivor'da popüler olan ve 29 kilo veren Almeda Baylan, yarışma sonrası estetikleriyle konuşulmuştu.
19. Sezonun beklenen yaz dizisi Aile Saadeti dün akşam ATV ekranlarında başladı.
20. Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, sette küfür ve öfke patlaması kriziyle gündeme geldi.
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21. ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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