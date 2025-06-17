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Burak Dakak'ın Prens'ten Sonra Bir Kez Daha Hayran Bıraktığı Aile Saadeti'nin İlk Bölümüne Yorum Yağdı!

Burak Dakak'ın Prens'ten Sonra Bir Kez Daha Hayran Bıraktığı Aile Saadeti'nin İlk Bölümüne Yorum Yağdı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2025 - 15:10

Sezonun yaz dizilerinden biri olan Aile Saadeti dün akşam ATV ekranlarında başladı. Burak Dakak ve Buse Meral'in başrolünde oynadığı dizinin ilk bölümü sosyal medyada çok konuşuldu, Burak Dakak'ın Prens'te canlandırdığı Fatih Sultan Mehmet karakterinden sonra yeni rolü de çok beğenildi.

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Sezonun beklenen yaz dizisi Aile Saadeti dün akşam ATV ekranlarında başladı.

Sezonun beklenen yaz dizisi Aile Saadeti dün akşam ATV ekranlarında başladı.

Burak Dakak ve Buse Meral'in başrollerini paylaştığı dizi heyecanla bekleniyordu. Dün akşam ilk bölümü yayınlanan dizi büyük ilgi gördü.

Özellikle Burak Dakak büyük ilgi gördü.

Özellikle Burak Dakak büyük ilgi gördü.

Prens dizisinde canlandırdığı Fatih Sultan Mehmet karakteriyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Burak Dakak, Aile Saadeti'ndeki rolüyle de ilgi topladı. Ünlü oyuncu da en az dizi kadar konuşuldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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