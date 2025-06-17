Burak Dakak'ın Prens'ten Sonra Bir Kez Daha Hayran Bıraktığı Aile Saadeti'nin İlk Bölümüne Yorum Yağdı!
Sezonun yaz dizilerinden biri olan Aile Saadeti dün akşam ATV ekranlarında başladı. Burak Dakak ve Buse Meral'in başrolünde oynadığı dizinin ilk bölümü sosyal medyada çok konuşuldu, Burak Dakak'ın Prens'te canlandırdığı Fatih Sultan Mehmet karakterinden sonra yeni rolü de çok beğenildi.
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Sezonun beklenen yaz dizisi Aile Saadeti dün akşam ATV ekranlarında başladı.
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Özellikle Burak Dakak büyük ilgi gördü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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