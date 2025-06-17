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Trans Birey Olduğu İddia Edilen Survivor Almeda Baylan İddialara Çocukluk Fotoğrafını Paylaşıp Sert Çıktı

Trans Birey Olduğu İddia Edilen Survivor Almeda Baylan İddialara Çocukluk Fotoğrafını Paylaşıp Sert Çıktı

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2025 - 12:41

Survivor 2025 Adem Kılıççı'nın şampiyonluğuyla sonlansa da kaosu bitmek bilmedi. Yarışmacıların birbirleriyle ilgili iddialarla gündemden düşmediği Survivor'da iddialardan biri de Almeda Baylan'la ilgiliydi. Trans birey olduğu iddialarıyla gündeme gelen Almeda, iddialara çocukluk fotoğrafıyla sert çıktı ve dava açacağını belirtti.

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Survivor'da popüler olan ve 29 kilo veren Almeda Baylan, yarışma sonrası estetikleriyle konuşulmuştu.

Survivor'da popüler olan ve 29 kilo veren Almeda Baylan, yarışma sonrası estetikleriyle konuşulmuştu.

Bambaşka birine dönüşen Almeda, yarışmanın sona ermesinin ardından bambaşka iddialarla gündem oldu. Sosyal medyada dolaşan iddialarda, Almeda Baylan'ın trans kadın olduğuna dair ifadeler yer almıştı.

Almeda Baylan, çocukluk fotoğrafını paylaşarak iddialara yanıt verdi.

Almeda Baylan, çocukluk fotoğrafını paylaşarak iddialara yanıt verdi.

'Bunu çıkaran, kendine güvenen adamsa 'Ben çıkardım' der. Korkmasın ben tazminat açmam' diyen Almeda, 'Reziller yazık size' ifadelerini de kullandı. Yaptığı bir başka paylaşımda ise hakkındaki iddialarla ilgili olarak dava açacağını duyurdu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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