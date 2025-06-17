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Yeni Aşiret Dizisi Bereketli Topraklar'da Flaş Gelişme: Başrol Oyuncusu Değişti!

Yeni Aşiret Dizisi Bereketli Topraklar'da Flaş Gelişme: Başrol Oyuncusu Değişti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2025 - 12:20

Uzak Şehir'in reyting rekorları kırmasının ardından yeni sezonda en az 3 aşiret dizisi yayınlanacak. Çekimleri Adana'da yapılacak Bereketli Topraklar dizisinde kadro oluşturulmaya başlamıştı. Ana karakter olan Ömer Bereketoğlu'nu Caner Cindoruk'un canlandıracağı açıklanmıştı. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son dakika gelişmesiyle dizide başrol değişti!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Show TV ekranlarında yayınlanacak yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'ın başrolünün Caner Cindoruk olduğu açıklanmıştı.

Show TV ekranlarında yayınlanacak yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'ın başrolünün Caner Cindoruk olduğu açıklanmıştı.

Geçtiğimiz hafta netleşen habere göre Caner Cindoruk, Bereketli Topraklar'ın ana karakteri Ömer Bereketoğlu'na hayat verecekti. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide son dakika gelişmesi yaşandı.

Son dakika değişikliğiyle Bereketli Topraklar'ın yeni başrolü Engin Akyürek oldu!

Son dakika değişikliğiyle Bereketli Topraklar'ın yeni başrolü Engin Akyürek oldu!

TV ekranlarında son olarak 2023 yılında Adım Farah dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu, Bereketli Topraklar dizisinde Ömer Bereketoğlu karakterine hayat verecek. Çekimleri Adana'da yapılacak dizide Ömer karakterinin kardeşlerini Sarp Akkaya ve Bilal Yiğit Koçak'ın canlandıracağı açıklanmıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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