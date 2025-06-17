Yeni Aşiret Dizisi Bereketli Topraklar'da Flaş Gelişme: Başrol Oyuncusu Değişti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Uzak Şehir'in reyting rekorları kırmasının ardından yeni sezonda en az 3 aşiret dizisi yayınlanacak. Çekimleri Adana'da yapılacak Bereketli Topraklar dizisinde kadro oluşturulmaya başlamıştı. Ana karakter olan Ömer Bereketoğlu'nu Caner Cindoruk'un canlandıracağı açıklanmıştı. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son dakika gelişmesiyle dizide başrol değişti!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Show TV ekranlarında yayınlanacak yeni aşiret dizisi Bereketli Topraklar'ın başrolünün Caner Cindoruk olduğu açıklanmıştı.
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Son dakika değişikliğiyle Bereketli Topraklar'ın yeni başrolü Engin Akyürek oldu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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