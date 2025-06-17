Meğer 1 Bölüm Sunmuş: Yıllar Önce Ünlü Yarışma Programından Acun Ilıcalı'ya Teklif Gitmiş!
Acun Ilıcalı bu akşam katıldığı Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında, 10 yıl önce ünlü yarışma programının sunuculuğunu yaptığını söyledi. Belki old'lar hatırlayacaktır ancak bu bilgiyle yeni tanışanlar olarak biz çok şaşırdık. Acun Ilıcalı'nın o programdan görüntüsünü görünce siz de şaşıracaksınız!
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Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasının ikinci haftasının yarışmacılarından biri Acun Ilıcalı oldu.
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Anlı yarışmacılara Birleşik Krallık'la ilgili bir soru yöneltti. Bu soru Ilıcalı'yı uzaklara daldırdı.
Kenan Işık rahatsızlanınca kanal Acun Ilıcalı'ya teklif götürmüş.
Acun Ilıcalı'nın bir bölüm de olsa yarışmayı sunduğu o anları görünce kendimizi paralel evrende gibi hissettik.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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