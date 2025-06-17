Meğer 1 Bölüm Sunmuş: Yıllar Önce Ünlü Yarışma Programından Acun Ilıcalı'ya Teklif Gitmiş!

Acun Ilıcalı bu akşam katıldığı Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında, 10 yıl önce ünlü yarışma programının sunuculuğunu yaptığını söyledi. Belki old'lar hatırlayacaktır ancak bu bilgiyle yeni tanışanlar olarak biz çok şaşırdık. Acun Ilıcalı'nın o programdan görüntüsünü görünce siz de şaşıracaksınız!