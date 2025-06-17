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Meğer 1 Bölüm Sunmuş: Yıllar Önce Ünlü Yarışma Programından Acun Ilıcalı'ya Teklif Gitmiş!

Meğer 1 Bölüm Sunmuş: Yıllar Önce Ünlü Yarışma Programından Acun Ilıcalı'ya Teklif Gitmiş!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.06.2025 - 21:51

Acun Ilıcalı bu akşam katıldığı Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında, 10 yıl önce ünlü yarışma programının sunuculuğunu yaptığını söyledi. Belki old'lar hatırlayacaktır ancak bu bilgiyle yeni tanışanlar olarak biz çok şaşırdık. Acun Ilıcalı'nın o programdan görüntüsünü görünce siz de şaşıracaksınız!

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Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasının ikinci haftasının yarışmacılarından biri Acun Ilıcalı oldu.

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasının ikinci haftasının yarışmacılarından biri Acun Ilıcalı oldu.

Sabah kuşağında sunduğu Tatlı Sert programı pek yakında sezon arası verecek olan Müge Anlı, ATV ekranlarında yeni bir yarışma ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Bu hafta ikinci bölümü yayınlanan programda Acun Ilıcalı'ya Eser Yenenler eşlik etti.

Anlı yarışmacılara Birleşik Krallık'la ilgili bir soru yöneltti. Bu soru Ilıcalı'yı uzaklara daldırdı.

Anlı yarışmacılara Birleşik Krallık'la ilgili bir soru yöneltti. Bu soru Ilıcalı'yı uzaklara daldırdı.

10 yıl öncesinden bir anısını anlatan ünlü televizyoncu, belki de birçoğumuzun anımsamadığı bir gerçeği gündeme getirdi. Acun Ilıcalı bir dönem 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasını sunmuştu.

Kenan Işık rahatsızlanınca kanal Acun Ilıcalı'ya teklif götürmüş.

Kenan Işık rahatsızlanınca kanal Acun Ilıcalı'ya teklif götürmüş.

Ilıcalı, o günleri anlatırken 'Rahmetli Kenan ağabey hastalanınca ATV'den bana 'Kim Milyoner Olmak İster?', sunar mısın diye teklif geldi. Hatta o dönem 1 bölüm sunmuştum. Orada böyle bir soru vardı. Şimdi karşıma çıkınca o günleri hatırladım.' dedi.

Acun Ilıcalı'nın bir bölüm de olsa yarışmayı sunduğu o anları görünce kendimizi paralel evrende gibi hissettik.

Acun Ilıcalı'nın bir bölüm de olsa yarışmayı sunduğu o anları görünce kendimizi paralel evrende gibi hissettik.

Hatta izleyip bir kez daha şaşırmanız için o bölümü buraya bırakıyoruz.

Siz Acun Ilıcalı'nın Milyoner'i sunduğu günleri hatırlıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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