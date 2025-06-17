1 Milyon Kazandıran Soru: Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler “Güven Bana”da Stüdyonun Tozunu Attırdı!
Müge Anlı'nın yaz sezonunda ATV kanalında sunduğu Güven Bana yarışmasının ikinci hafta konukları Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler oldu. İkili yarışmada heyecanlı anlar yaşattı. 1 milyon liralık soruyu açtıran Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler yarışmadan ne kadar kazandı, işte detaylar...
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ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla yayınlanan “Güven Bana”, bilgi yarışmasının konuğu Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler'di.
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Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler 1 milyon TL'lik soruyu açtırdılar.
Anlı, 1 milyon lira kazandıran soruda yarışmacılara kafa karıştıran bir soru sordu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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