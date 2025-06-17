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1 Milyon Kazandıran Soru: Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler “Güven Bana”da Stüdyonun Tozunu Attırdı!

1 Milyon Kazandıran Soru: Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler “Güven Bana”da Stüdyonun Tozunu Attırdı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.06.2025 - 23:26

Müge Anlı'nın yaz sezonunda ATV kanalında sunduğu Güven Bana yarışmasının ikinci hafta konukları Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler oldu. İkili yarışmada heyecanlı anlar yaşattı. 1 milyon liralık soruyu açtıran Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler yarışmadan ne kadar kazandı, işte detaylar...

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ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla yayınlanan “Güven Bana”, bilgi yarışmasının konuğu Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler'di.

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla yayınlanan “Güven Bana”, bilgi yarışmasının konuğu Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler'di.

Yarışmada kazandıkları parayı okula bağış yapacak olan Ilıcalı ve Yenenler heyecanı dorukta yaşattı.

Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler 1 milyon TL'lik soruyu açtırdılar.

Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler 1 milyon TL'lik soruyu açtırdılar.

Esprilerin havada uçuştuğu yarışmada önce ağırdan alan ikili, sonlara doğru gözünü kararttı. Zor soruları bilerek 1 milyon TL'ye ulaştılar.

Anlı, 1 milyon lira kazandıran soruda yarışmacılara kafa karıştıran bir soru sordu.

Anlı, 1 milyon lira kazandıran soruda yarışmacılara kafa karıştıran bir soru sordu.

Yarışmadaki 150 bin tl değerindeki ve onları 1 milyon tl ödülüne ulaştıran soru, 'Türkçede hangi hayvanın adının geçtiği daha fazla atasözü vardır?' şeklindeydi. Ilıcalı ve Yenenler tahmini olarak bu sorunun yanıtının 'Eşek' olacağını düşünüp yanıtladılar. Cevap doğruydu.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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