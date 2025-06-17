1 Milyon Kazandıran Soru: Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler “Güven Bana”da Stüdyonun Tozunu Attırdı!

Yarışmadaki 150 bin tl değerindeki ve onları 1 milyon tl ödülüne ulaştıran soru, 'Türkçede hangi hayvanın adının geçtiği daha fazla atasözü vardır?' şeklindeydi. Ilıcalı ve Yenenler tahmini olarak bu sorunun yanıtının 'Eşek' olacağını düşünüp yanıtladılar. Cevap doğruydu.