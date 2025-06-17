Kardeşlerim'den Aniden Ayrılan Fadik Sevin Atasoy 1,5 Yılın Ardından Gerçek Ayrılık Nedenini Açıkladı!

Aradan geçen 1,5 yılın ardından Fadik Sevin Atasoy Şamdan dergisine kapak olmasıyla birlikte İrem Orhan'ın sorularını yanıtladı. Meme kanserine yakalandığını dile getiren Atasoy, hastalığını Kardeşlerim'in üçüncü sezonunun sonuna doğru öğrendiğini dile getirdi.

Fadik Sevin Atasoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Üçüncü sezonun nerede ise son bölümlerine yaklaşıyorduk… Herkesten ve annemden saklayarak çalışmaya devam ettim bir süre… Bu sezonu atlatır, sezon tatilinde başlarım yoğun tedaviye diye düşündüm. İşimi, sette olmayı çok seviyordum. Düzenimi değiştirmek istemiyordum. Doktor ileri lokal üçüncü derece bir tümörle bunu daha fazla devam ettiremeyeceğimi ve risklerin çok büyük olduğunu söyledi. Yedi aylık yoğun bir tedavi ile tümörü ameliyat ile alınacak hale getirdik sonra ameliyat, oldum. Bitti gitti. Sapasağlam çıktım bu sürecin sonunda. Neşeyi, kahkahayı, yaşam sevincini on misline katlayan bir Fadik olarak yeniden doğdum.”