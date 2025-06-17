Kardeşlerim'den Aniden Ayrılan Fadik Sevin Atasoy 1,5 Yılın Ardından Gerçek Ayrılık Nedenini Açıkladı!
ATV ekranlarında 4 sezon yayınlanan Kardeşlerim dizisi cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmuştu. Geçtiğimiz sezon final yapan dizinin son sezonu sürerken hiç beklenmedik bir ayrılık gerçekleşmişti. 4 hafta boyunca dizide görünmeyen Fadik Sevin Atasoy'un canlandırdığı Şengül karakteri, yüzü hiç görünmeden geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybetmişti.
Diziden ani ayrılığı çok konuşulan Fadik Sevin Atasoy, İrem Orhan‘a verdiği röportajda nedenini açıkladı.
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ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.
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Kardeşlerim'de Şengül karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy, 112. bölümde diziden ayrılmıştı.
Ünlü oyuncu bir süre sonra ayrılığın nedenini açıklamış ve annesiyle vakit geçirmek istediğini dile getirmişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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