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Kardeşlerim'den Aniden Ayrılan Fadik Sevin Atasoy 1,5 Yılın Ardından Gerçek Ayrılık Nedenini Açıkladı!

Kardeşlerim'den Aniden Ayrılan Fadik Sevin Atasoy 1,5 Yılın Ardından Gerçek Ayrılık Nedenini Açıkladı!

Kardeşlerim
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2025 - 17:58

ATV ekranlarında 4 sezon yayınlanan Kardeşlerim dizisi cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmuştu. Geçtiğimiz sezon final yapan dizinin son sezonu sürerken hiç beklenmedik bir ayrılık gerçekleşmişti. 4 hafta boyunca dizide görünmeyen Fadik Sevin Atasoy'un canlandırdığı Şengül karakteri, yüzü hiç görünmeden geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybetmişti.

Diziden ani ayrılığı çok konuşulan Fadik Sevin Atasoy, İrem Orhan‘a verdiği röportajda nedenini açıkladı.

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ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.

4 sezon boyunca ilgiyle izlenen Kardeşlerim dizisi ATV'nin cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelmişti. Devam etmesi beklenirken final kararı alınan dizide sezon bitmeden pek çok ayrılık yaşanmıştı.

Kardeşlerim'de Şengül karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy, 112. bölümde diziden ayrılmıştı.

Kardeşlerim'de Şengül karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy, 112. bölümde diziden ayrılmıştı.

Dizide 108. bölümden 112. bölüme kadar hiç görünmeyen Şengül karakteri, trafik kazasıyla hayatını kaybetmişti. Fadik Sevin Atasoy'un bu ani ayrılığının ardından kanal ve yapım 'sağlık sorunları nedeniyle geçici bir ayrılık' olduğunu söylemişti.

Detaylar:

Ünlü oyuncu bir süre sonra ayrılığın nedenini açıklamış ve annesiyle vakit geçirmek istediğini dile getirmişti.

Ünlü oyuncu bir süre sonra ayrılığın nedenini açıklamış ve annesiyle vakit geçirmek istediğini dile getirmişti.

Aradan geçen 1,5 yılın ardından Fadik Sevin Atasoy Şamdan dergisine kapak olmasıyla birlikte İrem Orhan'ın sorularını yanıtladı. Meme kanserine yakalandığını dile getiren Atasoy, hastalığını Kardeşlerim'in üçüncü sezonunun sonuna doğru öğrendiğini dile getirdi.

Fadik Sevin Atasoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Üçüncü sezonun nerede ise son bölümlerine yaklaşıyorduk… Herkesten ve annemden saklayarak çalışmaya devam ettim bir süre… Bu sezonu atlatır, sezon tatilinde başlarım yoğun tedaviye diye düşündüm. İşimi, sette olmayı çok seviyordum. Düzenimi değiştirmek istemiyordum. Doktor ileri lokal üçüncü derece bir tümörle bunu daha fazla devam ettiremeyeceğimi ve risklerin çok büyük olduğunu söyledi. Yedi aylık yoğun bir tedavi ile tümörü ameliyat ile alınacak hale getirdik sonra ameliyat, oldum. Bitti gitti. Sapasağlam çıktım bu sürecin sonunda. Neşeyi, kahkahayı, yaşam sevincini on misline katlayan bir Fadik olarak yeniden doğdum.”

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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