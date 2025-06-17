Sahipsizler'in Kanlı Düğün Bölümünün Ardından Diziden Ayrılacak Oyuncu Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi Azize ve Devran'ın düğünüyle sezon finaline gidiyor. İlk birkaç bölümde düşük giden reytinglerin ardından erken final iddialarıyla gündeme gelen dizi, daha sonra gününün zirvesinde yer almayı başarmıştı.
Öfke krizlerinin yaşandığı iddialarıyla gündeme gelen Sahipsizler dizisinin fragmanında düğün sahnesinde birçok kişinin vurulduğu görüldü. Kanlı düğün sahnesinin ardından Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden ayrılacak ilk oyuncu belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, sette küfür ve öfke patlaması kriziyle gündeme geldi.
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Kanlı bir düğün izleyeceğimiz sezon finalinin ardından diziden ayrılacak ilk oyuncu da belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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