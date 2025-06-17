onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sahipsizler'in Kanlı Düğün Bölümünün Ardından Diziden Ayrılacak Oyuncu Belli Oldu!

Sahipsizler'in Kanlı Düğün Bölümünün Ardından Diziden Ayrılacak Oyuncu Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2025 - 16:26

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi Azize ve Devran'ın düğünüyle sezon finaline gidiyor. İlk birkaç bölümde düşük giden reytinglerin ardından erken final iddialarıyla gündeme gelen dizi, daha sonra gününün zirvesinde yer almayı başarmıştı. 

Öfke krizlerinin yaşandığı iddialarıyla gündeme gelen Sahipsizler dizisinin fragmanında düğün sahnesinde birçok kişinin vurulduğu görüldü. Kanlı düğün sahnesinin ardından Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden ayrılacak ilk oyuncu belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, sette küfür ve öfke patlaması kriziyle gündeme geldi.

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, sette küfür ve öfke patlaması kriziyle gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Cevdet karakterine hayat veren Reha Özcan'ın reji ekibine küfürler yağdırdığı ve ortamın bir hayli gerildiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun iddialara ilişkin açıklaması ise merakla bekleniyor.

Detaylar:

Kanlı bir düğün izleyeceğimiz sezon finalinin ardından diziden ayrılacak ilk oyuncu da belli oldu.

Kanlı bir düğün izleyeceğimiz sezon finalinin ardından diziden ayrılacak ilk oyuncu da belli oldu.

Yaşanan gerginlikle bir ilgisi var mı bilinmese de Birsen Altuntaş'ın haberine göre Reha Özcan, gelecek sezon dizide yer almayacak. Dizinin sezon finalinde vurulan isimlerden birinin Cevdet karakteri olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın