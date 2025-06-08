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Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Karakterlerinden MasterChef Murat'ın Tahliyesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Karakterlerinden MasterChef Murat'ın Tahliyesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.06.2025 - 00:36

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

8 Haziran Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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2011-2013 yılları arasında atv'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisini muhakkak hatırlarsınız.

2011-2013 yılları arasında atv'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisini muhakkak hatırlarsınız.

Bir döneme damga vuran Alemin Kıralı dizisinde Oben'i canlandıran Birsu Demir, yıllar içindeki değişimiyle gündem olmuştu. Sık sık 'Alemin Kıralı Oben'in son hali' haberleriyle gündem olan Birsu Demir, bu defa TikTok'ta karşımıza çıktı. Birsu Demir, TikToker olmuş!

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Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster, sosyal medyada gündem oldu.

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster, sosyal medyada gündem oldu.

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine şaşırtan anlar yaşandı. Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi, yarışma esnasında basit bir hukuk sorusunu bilemedi. Joker hakkını kullanarak üniversiteden hocasını arayan öğrenci seyirciyi bir miktar şaşırttı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun kamera arkası görüntüleri gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun kamera arkası görüntüleri gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, diziden çıkarılmasının ardından Çarpıntı dizisiyle anlaşmıştı. Sibel Taşçıoğlu'nun gidişi hala Şerbo seyircisi tarafından kabullenilemez bir durum olurken Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti kamera arkasında Alev bebeği canlandıran bebek oyuncu ağlamasın diye dans ettiği anlar gündem oldu.

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Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'deki sunuculara uyuşturucu ve fuhuş soruşturması başlatıldığı iddia edildi.

Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'deki sunuculara uyuşturucu ve fuhuş soruşturması başlatıldığı iddia edildi.

Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'deki iki sunucuya fuhuş ve uyuşturucu soruşturması başlatıldığı ileri sürüldü. Sözcü'de yer alan habere göre P.E. ve D.D. isimli sunucuların işine son verildiği iddia edildi. Soruşturma, iki isim hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarını işlediklerine dair şikayet dilekçesi verilerek başlatıldı.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, unutulmaz bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, unutulmaz bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna dair iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Sezon finalinde gördüğümüz Asude'nin abisi Ayhan karakterinin yeni sezonda geleceği iddia edilirken Sina Koloğlu, Şerbo'ya gelecek karakterler hakkında bomba iddialar ortaya attı.

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Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından olan Pınar Eliçe ve Didem Delen gündemin öne çıkan isimlerinden oldu.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından olan Pınar Eliçe ve Didem Delen gündemin öne çıkan isimlerinden oldu.

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucuları Pınar Eliçe ve Didem Delen'e fuhuş ve uyuşturucu soruşturması başlatıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Haberlerin odağındaki Didem Delen, Seda Akgül'ün canlı yayınına bağlanarak kendilerine iftira atıldığını söyledi. Şoke eden açıklamalarda bulunan Delen iftira atan kişinin adını da verdi!

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İlk olarak Kadın İsterse dizisinde canlandırdığı 'Alev' karakteriyle hayatımıza giren Deniz Çakır ekranların en sevilen isimlerinden oldu.

İlk olarak Kadın İsterse dizisinde canlandırdığı 'Alev' karakteriyle hayatımıza giren Deniz Çakır ekranların en sevilen isimlerinden oldu.

Sibel Taşçıoğlu'nun imza attığı 'Çarpıntı' dizisinde rol alacak olan ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Kadın ve erkek oyuncuların farklarına dikkat çeken Deniz Çakır'ın partnerler arasındaki yaş farkına değinmesi adeta gönderme niteliğindeydi!

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2017 yılında nikah masasına oturan Efecan ve Duygu Dianzenza son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

2017 yılında nikah masasına oturan Efecan ve Duygu Dianzenza son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

İkilinin olay olan boşanmaları gündemdeyken yeni bir tartışma alevlendi. Eski eşlerin şimdilerde birlikte Londra'da olması bir kesim tarafından epey eleştirildi. Minik kızları için sıkça bir araya geleceklerini belirten Duygu Dianzenza ise tepkilere sert çıktı.

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Osman Gökçek'in kanalı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'daki iki sunucuya uyuşturucu ve fuhuş soruşturması başlatıldığı iddiası gündemde!

Osman Gökçek'in kanalı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'daki iki sunucuya uyuşturucu ve fuhuş soruşturması başlatıldığı iddiası gündemde!

Yaşananların ardından Pınar Eliçe ve Didem Delen adlı sunuculardan art arda paylaşımlar geldi. Programın eski sunucusu Seren Serengil'in gündem yaratan iddiaya dair tepkisiyse dikkat çekti!

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2004 yapımı "Haziran Gecesi" dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle ilk kez kamera karşısına geçen Burcu Kara bu zamana kadar birçok yapımla karşımıza çıktı.

2004 yapımı "Haziran Gecesi" dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle ilk kez kamera karşısına geçen Burcu Kara bu zamana kadar birçok yapımla karşımıza çıktı.

Son olarak 'Aşk Sadece Bir An' filminde rol alan Burcu Kara, Ekol Tv'de Balçiçek İlter'in sunduğu programa konuk oldu. Yer aldığı her projede öne çıkan ünlü oyuncunun 'Oynadığım diziden utandım' açıklaması dikkatlerden kaçmadı. Burcu Kara'nın itiraf gibi sözlerinde hangi diziden bahsettiği de ortaya çıktı!

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MasterChef Türkiye'yle tanınırlık elde eden Murat Özdemir adlı şahıs uçarı tavırlarıyla bir hayli dikkat çekmişti.

MasterChef Türkiye'yle tanınırlık elde eden Murat Özdemir adlı şahıs uçarı tavırlarıyla bir hayli dikkat çekmişti.

Yarışmadan sonra da papağana işkence görüntüleriyle kan donduran Özdemir gözaltına alınmıştı. 

Ardından çeşitli suçlarla tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Özdemir yeni infaz düzenlemesiyle tahliye oldu. 'Allah Tayyip'ten razı olsun' diyen Özdemir'in tavırları yine tepki toplarken, annesinin haliyse görenleri endişelendirdi!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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