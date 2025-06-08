Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Karakterlerinden MasterChef Murat'ın Tahliyesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
8 Haziran Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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2011-2013 yılları arasında atv'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisini muhakkak hatırlarsınız.
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Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster, sosyal medyada gündem oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun kamera arkası görüntüleri gündem oldu.
Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'deki sunuculara uyuşturucu ve fuhuş soruşturması başlatıldığı iddia edildi.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, unutulmaz bir sezon finali bölümüyle ekran arası verdi.
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Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından olan Pınar Eliçe ve Didem Delen gündemin öne çıkan isimlerinden oldu.
İlk olarak Kadın İsterse dizisinde canlandırdığı 'Alev' karakteriyle hayatımıza giren Deniz Çakır ekranların en sevilen isimlerinden oldu.
2017 yılında nikah masasına oturan Efecan ve Duygu Dianzenza son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
Osman Gökçek'in kanalı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'daki iki sunucuya uyuşturucu ve fuhuş soruşturması başlatıldığı iddiası gündemde!
2004 yapımı "Haziran Gecesi" dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle ilk kez kamera karşısına geçen Burcu Kara bu zamana kadar birçok yapımla karşımıza çıktı.
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MasterChef Türkiye'yle tanınırlık elde eden Murat Özdemir adlı şahıs uçarı tavırlarıyla bir hayli dikkat çekmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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