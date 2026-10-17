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Kızılcık Şerbeti'nin Rekor Dönüşünden Mercan Köşk'ün Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nin Rekor Dönüşünden Mercan Köşk'ün Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 16:46
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

17 Ekim Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristlerinin yazdığı ilk bölüm seyirciden övgü topladı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristlerinin yazdığı ilk bölüm seyirciden övgü topladı.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün vedasının ardından Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'in kaleme aldığı 143. bölüm, 16 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi. Bölüm biter bitmez X'te dizinin etiketi övgü dolu yorumlarla doldu; seyirciler yeni ekibin diziye 'ilaç gibi' geldiğini savundu. 'Sanki ilk sezonları izliyormuş gibi hissettim' diyenler de oldu.

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26. bölümde final yapacağı konuşulan Muhtemel Aşk'ın resmi hesabından yalanlama geldi.

26. bölümde final yapacağı konuşulan Muhtemel Aşk'ın resmi hesabından yalanlama geldi.

Show TV'nin Muhtemel Aşk dizisinin resmi X hesabı, 17 Ekim'de yaptığı paylaşımda dizinin 'ekran yolculuğuna devam ettiğini' vurguladı ve izleyicilere teşekkür etti. Bir gün önce dizinin 26. bölüme kadar uzatıldığı konuşulmuş, bazı sitelerde ise bu bilgi dizinin 26. bölümle veda edeceği şeklinde yer almıştı. Ancak paylaşımda bölüm sayısına ya da final tarihine dair bir bilgi yer almıyor.

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16 Ekim Cuma reytinglerinde Taşacak Bu Deniz zirvede kalırken Kızılcık Şerbeti üç kategoride birden yükseldi.

16 Ekim Cuma reytinglerinde Taşacak Bu Deniz zirvede kalırken Kızılcık Şerbeti üç kategoride birden yükseldi.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, Total'de 9,95, AB'de 8,18 ve ABC1'de 10,35 alarak üç kategoride de zirvedeki yerini korudu. Yeni senaristleriyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti ise Total'de 6,07, AB'de 7,06, ABC1'de 6,66 ile üç kategoride de ikinci sıraya yerleşti. İki dizi arasındaki fark AB'de bir haftada 3,48 puandan 1,12 puana indi.

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Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti, yeni ekibin ilk bölümüyle 5. sezonun en yüksek reytingini aldı.

Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti, yeni ekibin ilk bölümüyle 5. sezonun en yüksek reytingini aldı.

Yeni ekibin yazdığı 143. bölüm, 18 Eylül'deki sezon açılışını bile geride bırakarak dizinin bu sezondaki en yüksek rakamlarına ulaştı. Üç hafta önce AB'de 4,55'e kadar gerileyen Kızılcık Şerbeti, bu kez 7,06'ya çıktı. 2 Ekim'de Total'de 5. sıraya kadar düşen dizi, böylece cuma akşamlarında yeniden zirveye göz kırpmaya başladı.

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Yeraltı'nın "Ömrüm" şarkısını yapan Eypio, şarkıda "ömrüm" demeyi unuttuklarını itiraf etti.

Yeraltı'nın "Ömrüm" şarkısını yapan Eypio, şarkıda "ömrüm" demeyi unuttuklarını itiraf etti.

NOW'un Yeraltı dizisi için 'Ömrüm'ü hazırlayan Eypio, Sibel Arna'nın programında şarkının perde arkasını anlattı. 'Biz 'Ömrüm'ü yaptık yaptık, 'Ömrüm' demesini unutmuşuz!' diyen ünlü rapçi, eksik fark edilince kelimeyi şarkının en sonuna sıkıştırdıklarını söyledi. Üstelik şarkının iki ayrı versiyonu yapılmış ve süreç yaklaşık bir ay sürmüş.

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Kızılcık Şerbeti 7 reytingi aşınca yapımcı Faruk Turgut'tan "Yeni gelmedik, geri geldik" paylaşımı geldi.

Kızılcık Şerbeti 7 reytingi aşınca yapımcı Faruk Turgut'tan "Yeni gelmedik, geri geldik" paylaşımı geldi.

Reyting sonuçlarının açıklandığı sabah X hesabından seslenen Faruk Turgut, 'Yeni gelmedik, geri geldik. Emeği geçen herkese teşekkürler' ifadelerini kullandı. Bu mesaj, sezonun ilk haftalarında Total'de 5. sıraya kadar düşen dizinin çalkantılı süreci düşünüldüğünde ayrıca dikkat çekti. Turgut haziranda Feyza Civelek için 'Feyza giderse dizi bitebilir' demişti.

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MasterChef'in Mehmet Şef'i, eskiden aşçılara kız verilmediğini ve otobüste yanlarında kimsenin kalmadığını anlattı.

MasterChef'in Mehmet Şef'i, eskiden aşçılara kız verilmediğini ve otobüste yanlarında kimsenin kalmadığını anlattı.

Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programına kızı Sude ile konuk olan Mehmet Yalçınkaya, aşçılığın eski günlerine döndü. 'Aşçılara kız verilmiyordu, zaten meslekten sayılmıyor' diyen ünlü şef, duş alamadan bindikleri belediye otobüsünü 'Yanımızda kız kalmıyordu, adam kalmıyordu' sözleriyle anlattı. Yalçınkaya, şeflerin bugünkü popülerliğinin ise yalnızca '10 senelik hikâye' olduğunu hatırlattı.

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Adana Ayazı'nın kadrosuna katılan Özgür Cem Tuğluk, Uğur Güneş'in canlandıracağı Fırat'ın düşmanı olacak.

Adana Ayazı'nın kadrosuna katılan Özgür Cem Tuğluk, Uğur Güneş'in canlandıracağı Fırat'ın düşmanı olacak.

NOW için hazırlanan, NTC Medya imzalı Adana Ayazı'nın kadrosuna Zembilli'nin Kadir Doğramacı'sı Özgür Cem Tuğluk katıldı. Oyuncu yeni dizisinde de Kadir adında bir karaktere hayat verecek; üstelik bu kez Fırat'ın karşısında konumlanan isim olarak. Dizinin okuma provası 22 Ekim Perşembe günü yapılacak, ekip ay sonunda sete çıkacak.

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17 Ekim Cumartesi akşamı ekranda Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Mercan Köşk ve Başkalarının Hayatı var.

17 Ekim Cumartesi akşamı ekranda Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Mercan Köşk ve Başkalarının Hayatı var.

TRT 1'de Gönül Dağı 227. bölümüyle, Kanal D'de Güller ve Günahlar 38. bölümüyle saat 20.00'de ekrana geliyor. ATV'de Mercan Köşk 7. bölümüyle, Star TV'de ise Başkalarının Hayatı 4. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye yayınlanırken NOW'da bu akşam yeni dizi bölümü yok.

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Tuzlu Kahve'nin "İpek"i Melis Fis ilk set vlogunu paylaştı, Şevval Sam'ın "Ender" göndermesi kahkahaya boğdu.

Tuzlu Kahve'nin "İpek"i Melis Fis ilk set vlogunu paylaştı, Şevval Sam'ın "Ender" göndermesi kahkahaya boğdu.

Star TV'nin salı akşamları yayınlanan dizisi Tuzlu Kahve'de İpek Aydınoğlu'nu canlandıran Melis Fis, TikTok hesabından bir çekim gününü sabah 7'den itibaren kamerasına aldı. Çekim arasında dizide annesi Candan'ı oynayan Şevval Sam'a poz vermeyi öğreten Fis'e usta oyuncudan esprili bir yanıt geldi. Şevval Sam'ın 'Ender diye tanıdığım bir kadın vardı, ona benzedim' sözleri, Yasak Elma'da hafızalara kazınan karakterine gönderme olarak dikkat çekti.

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Kızılcık Şerbeti'nin AB'de 7'nin üzerine en son 6 ay önce, rakiplerinin yayınlanmadığı akşam çıktığı ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin AB'de 7'nin üzerine en son 6 ay önce, rakiplerinin yayınlanmadığı akşam çıktığı ortaya çıktı.

143. bölümle AB'de 7,06 alan Kızılcık Şerbeti, bu kategoride 7 barajını en son 17 Nisan'da yayınlanan 133. bölümle aşmıştı. O akşam Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar yeni bölümle ekrana gelmemiş, dizi cuma akşamı rakipsiz kalmıştı. Bu kez aynı barajı, AB'de 8,18 alan Taşacak Bu Deniz'le yarışırken aştı.

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Sel bölgesinden canlı yayın yapan NTV muhabiri Beyzanur Özer kazadan kıl payı kurtuldu.

Sel bölgesinden canlı yayın yapan NTV muhabiri Beyzanur Özer kazadan kıl payı kurtuldu.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sağanak yağışın ardından son durumu aktaran NTV muhabiri Beyzanur Özer'e hızla gelen bir İETT otobüsünün aynası çarptı. Otobüsün muhabirin hemen yanından geçtiği o ürküten anlar canlı yayına yansıdı.

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Onedio okurlarının oylarıyla Sevdan Bir Ateş'in en sevilen karakteri yüzde 38 ile Hüma oldu.

Onedio okurlarının oylarıyla Sevdan Bir Ateş'in en sevilen karakteri yüzde 38 ile Hüma oldu.

Sevdan Bir Ateş'in en sevilen karakterini belirlemek için düzenlenen ankette binlerce okur oy kullandı. Çocuk oyuncu Beyza Karabacak'ın canlandırdığı Hüma açık ara zirveye yerleşirken Özge Özacar'ın hayat verdiği Leyla yüzde 28 ile ikinci oldu. Murat Ünalmış'ın Mirza'sı ise yüzde 18 oyla üçüncü sırada yer aldı.

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Erken finale giden 4. dizi Mercan Köşk, bu akşam 7. bölümüyle ekrana veda ediyor.

Erken finale giden 4. dizi Mercan Köşk, bu akşam 7. bölümüyle ekrana veda ediyor.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrolündeki ATV dizisi Mercan Köşk, A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'in ardından sezonda erken final yapan dördüncü yapım oldu. Prömiyerinde Total'de 2,78 ile ikinci sıraya yerleşen dizi, 10 Ekim'deki 6. bölümünde 1,56 ile 14. sıraya geriledi. 'Aşığım Cemre'ye!' başlıklı final bölümünde Cemre, babasının katiliyle yüzleşecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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