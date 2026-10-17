Kızılcık Şerbeti'nin Rekor Dönüşünden Mercan Köşk'ün Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
17 Ekim Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristlerinin yazdığı ilk bölüm seyirciden övgü topladı.
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26. bölümde final yapacağı konuşulan Muhtemel Aşk'ın resmi hesabından yalanlama geldi.
16 Ekim Cuma reytinglerinde Taşacak Bu Deniz zirvede kalırken Kızılcık Şerbeti üç kategoride birden yükseldi.
Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti, yeni ekibin ilk bölümüyle 5. sezonun en yüksek reytingini aldı.
Yeraltı'nın "Ömrüm" şarkısını yapan Eypio, şarkıda "ömrüm" demeyi unuttuklarını itiraf etti.
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Kızılcık Şerbeti 7 reytingi aşınca yapımcı Faruk Turgut'tan "Yeni gelmedik, geri geldik" paylaşımı geldi.
MasterChef'in Mehmet Şef'i, eskiden aşçılara kız verilmediğini ve otobüste yanlarında kimsenin kalmadığını anlattı.
Adana Ayazı'nın kadrosuna katılan Özgür Cem Tuğluk, Uğur Güneş'in canlandıracağı Fırat'ın düşmanı olacak.
17 Ekim Cumartesi akşamı ekranda Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Mercan Köşk ve Başkalarının Hayatı var.
Tuzlu Kahve'nin "İpek"i Melis Fis ilk set vlogunu paylaştı, Şevval Sam'ın "Ender" göndermesi kahkahaya boğdu.
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Kızılcık Şerbeti'nin AB'de 7'nin üzerine en son 6 ay önce, rakiplerinin yayınlanmadığı akşam çıktığı ortaya çıktı.
Sel bölgesinden canlı yayın yapan NTV muhabiri Beyzanur Özer kazadan kıl payı kurtuldu.
Onedio okurlarının oylarıyla Sevdan Bir Ateş'in en sevilen karakteri yüzde 38 ile Hüma oldu.
Erken finale giden 4. dizi Mercan Köşk, bu akşam 7. bölümüyle ekrana veda ediyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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