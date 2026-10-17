article/comments
article/share
Haberler
TV
Cumartesi Günü Hangi Diziler Var? 17 Ekim Cumartesi Akşamı Televizyonda Ne Var?

Cumartesi Günü Hangi Diziler Var? 17 Ekim Cumartesi Akşamı Televizyonda Ne Var?

yayın akışı
Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 12:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hafta sonu akşamını televizyon başında geçirecekler için yayın akışı netleşti. 17 Ekim Cumartesi günü hangi diziler var? Gönül Dağı bu akşam yeni bölümle mi geliyor? Güller ve Günahlar'ın 38. bölümü saat kaçta başlıyor? Mercan Köşk final mi yapıyor? 

Tüm sorularınızı yanıtlamak için biz de bu Cumartesi akşamının yayın akışını kanal kanal bir araya getirdik.

İşte detaylar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

17 Ekim Cumartesi Akşamı Hangi Diziler Var?

17 Ekim Cumartesi Akşamı Hangi Diziler Var?

TRT 1'de Cumartesi Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1'de cumartesi akşamının dizisi Gönül Dağı. Dizinin 227. bölümü saat 20.00'de yeni bölümle ekrana geliyor. 

Gece 23.55'te Pelin Çift ile Gündem Ötesi yayınlanacak, 01.30'da ise Teşkilat tekrarı var.

Kanal D'de Cumartesi Günü Hangi Dizi Var?

Kanal D'de cumartesi akşamı Güller ve Günahlar var. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrolleri paylaştığı dizinin 38. bölümü saat 20.00'de başlıyor. Bu hafta Serhat ile Zeynep'in ilişkisi zor bir sınavdan geçerken Berrak'ın hamleleri ve Sonay'ın planları öne çıkıyor.

ATV'de Cumartesi Günü Hangi Dizi Var?

ATV'de cumartesi akşamı Mercan Köşk var. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrolde olduğu dizinin 7. bölümü saat 20.00'de ekrana geliyor. Bu bölümde Cemre, Toprak'ın Tarsus'ta olduğunu öğrenince yolculuk planından vazgeçip Aras'la birlikte onun peşine düşüyor. Aras ile Toprak'ın nihayet yüz yüze geleceği bölümde Selçuk da Eslem'in yalanını öğreniyor. 

Gece 00.20'de Altı Üstü İstanbul yayınlanacak.

Star TV'de Cumartesi Günü Hangi Dizi Var?

Star TV'de cumartesi akşamı Başkalarının Hayatı var. Dizinin 4. bölümü saat 20.00'de başlıyor. Fragmanda Sarp'ın Neslihan'la evlenmeye karar verdiklerini açıklaması dikkat çekiyor. Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül ve Doğa Bayram'ın rol aldığı dizinin ardından gece 00.15'te Tuzlu Kahve yayınlanacak.

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Diğer kanallara da göz atalım 👇

Show TV'de Cumartesi Günü Hangi Program Var?

Show TV'de cumartesi akşamı dizi yerine Güldür Güldür Show var. Program saat 20.00'de başlıyor, gece 23.45'te ise Belalı Tanık 2 filmi yayınlanacak.

NOW'da Cumartesi Günü Hangi Dizi Var?

NOW'da cumartesi akşamı yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00'de Sevdam Karadeniz'i tekrar bölümüyle ekrana getiriyor. Erdem Adilce ile Meltem Akçöl'ün başrolde olduğu dizi, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları yayınlanıyor. 2. bölüm 19 Ekim Pazartesi saat 20.00'de ekrana gelecek. 

Gece 23.15'te Ömür Usta var.

TV8'de Cumartesi Günü Hangi Program Var?

TV8'de cumartesi akşamı MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışma saat 20.00'de başlayacak, gece 00.15'te ise %100 Futbol ekranda olacak.

Mercan Köşk Final mi Yapıyor?

Mercan Köşk Final mi Yapıyor?

Mercan Köşk her cumartesi akşamı saat 20.00'de ATV'de yeni bölümle izleyiciyle buluşuyor. Ancak diziyle ilgili final iddiaları gündemde. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın 7 Ekim'de paylaştığı bilgiye göre dizi, beklenen reyting başarısını yakalayamadığı için bu akşam yayınlanacak 7. bölümüyle ekrana veda edecek. Kanal ya da yapım şirketinden bu konuda resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrolleri paylaştığı dizi, Cemre, Aras ve Toprak arasındaki gergin ilişkiyi ve Cemre'nin babasının ölümünün ardındaki gerçekleri konu alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın