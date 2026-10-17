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"Aşçılara Kız Verilmiyordu" Diyen Mehmet Şef, Otobüste Yanında Kimse Kalmayan Günleri Anlattı

"Aşçılara Kız Verilmiyordu" Diyen Mehmet Şef, Otobüste Yanında Kimse Kalmayan Günleri Anlattı

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 12:45
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MasterChef Türkiye'nin jüri masasından bildiğimiz Mehmet Yalçınkaya, Berfu Yenenler'in programında aşçılığın eski günlerine döndü. Ünlü şefin 'Aşçılara kız verilmiyordu' sözleri kısa sürede gündem oldu. 

Kaynak: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri

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Mehmet Şef, Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programında mesleğinin geçmişine dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Mehmet Şef, Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programında mesleğinin geçmişine dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'nin 75. bölümüne kızı Sude Yalçınkaya ile birlikte konuk olan Mehmet Yalçınkaya, aynı sohbette Acun Ilıcalı'nın yüzüne dolar fırlattığı iddiasına ve yıllarca sakladığı elinin hikâyesine de yanıt vermişti.

1974'te Bolu'da doğan, mesleğe 12 yaşında amcasının mutfağında başlayan ve ilk yıllarında bulaşık yıkayan şef, bu kez aşçılığın toplumda nasıl görüldüğünü anlattı. Sohbetin bu kısmı, Berfu Yenenler'in 'Eskiden galiba aşçılara kız verilmiyormuş' yorumuyla açıldı.

Mehmet Şef, eskiden aşçılara kız verilmediğini ve aşçılığın meslekten bile sayılmadığını söyledi.

Mehmet Şef, eskiden aşçılara kız verilmediğini ve aşçılığın meslekten bile sayılmadığını söyledi.

Ünlü şef, sunucunun sözlerini doğrulamakta tereddüt etmedi: 'O ayrı dava. Yani aşçılara kız verilmiyordu. O şöyle; zaten meslekten sayılmıyor ya.'

Ancak Yalçınkaya'ya göre bu tablo artık tamamen geride kaldı. Şef, 'Eskiden öyle ama şu an öyle bir şey yok ama şu an çılgınca popüler. Şu an şefler zaten uçuyorlar' diyerek mesleğin bugünkü konumunu özetledi.

Üstelik ilgi o kadar arttı ki aşçılık eğitimi veren okullara girmek bile zorlaştı. Mehmet Şef bu durumu 'Şu an girilemiyor yani hiç okullara. 400'e geldi' sözleriyle anlattı.

Otobüste yanlarında kimsenin kalmadığını anlatan Mehmet Şef, bu değişimin yalnızca 10 yıllık bir hikâye olduğunu vurguladı.

Otobüste yanlarında kimsenin kalmadığını anlatan Mehmet Şef, bu değişimin yalnızca 10 yıllık bir hikâye olduğunu vurguladı.

Peki o yıllarda Mehmet Şef'i mutfakta tutan neydi? Şefin cevabı net: 'Orada beni kamçılayan şey aslında başarma isteği.' Bugünkü popülerliğin ise çok yeni olduğunu, kendi deyimiyle '10 senelik hikaye' olduğunu hatırlattı.

Asıl dikkat çeken ise anlattığı otobüs anısı oldu. Mutfaktan çıkıp duş alamadan belediye otobüsüne bindiklerini anlatan Yalçınkaya, 'Ya ben belediye otobüsüne biniyordum. Yanımızda kız kalmıyordu, adam kalmıyordu, kokuyorduk yani. Duş alamıyorsun ya' dedi.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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