"Aşçılara Kız Verilmiyordu" Diyen Mehmet Şef, Otobüste Yanında Kimse Kalmayan Günleri Anlattı
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MasterChef Türkiye'nin jüri masasından bildiğimiz Mehmet Yalçınkaya, Berfu Yenenler'in programında aşçılığın eski günlerine döndü. Ünlü şefin 'Aşçılara kız verilmiyordu' sözleri kısa sürede gündem oldu.
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Mehmet Şef, Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri programında mesleğinin geçmişine dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.
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Mehmet Şef, eskiden aşçılara kız verilmediğini ve aşçılığın meslekten bile sayılmadığını söyledi.
Otobüste yanlarında kimsenin kalmadığını anlatan Mehmet Şef, bu değişimin yalnızca 10 yıllık bir hikâye olduğunu vurguladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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