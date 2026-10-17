"Aşçılara Kız Verilmiyordu" Diyen Mehmet Şef, Otobüste Yanında Kimse Kalmayan Günleri Anlattı

Ünlü şef, sunucunun sözlerini doğrulamakta tereddüt etmedi: 'O ayrı dava. Yani aşçılara kız verilmiyordu. O şöyle; zaten meslekten sayılmıyor ya.'

Ancak Yalçınkaya'ya göre bu tablo artık tamamen geride kaldı. Şef, 'Eskiden öyle ama şu an öyle bir şey yok ama şu an çılgınca popüler. Şu an şefler zaten uçuyorlar' diyerek mesleğin bugünkü konumunu özetledi.

Üstelik ilgi o kadar arttı ki aşçılık eğitimi veren okullara girmek bile zorlaştı. Mehmet Şef bu durumu 'Şu an girilemiyor yani hiç okullara. 400'e geldi' sözleriyle anlattı.