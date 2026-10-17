Yeraltı İçin "Ömrüm"ü Yapan Eypio, Şarkının Adını Sözlere Koymayı Unuttuğunu Anlattı
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NOW’ın Yeraltı dizisi için “Ömrüm” şarkısını yapan Eypio, Sibel Arna’nın programında şarkının perde arkasını anlattı. Ünlü rapçi, şarkıyı yaparken “ömrüm” demeyi unuttuklarını açıkladı. Eksik sonradan fark edilince kelime şarkının en sonuna sıkıştırılmış. Üstelik “Ömrüm” için iki ayrı versiyon yapılmış ve süreç yaklaşık bir ay sürmüş.
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Eypio, Yeraltı için yaptığı "Ömrüm"de şarkının adını söylemeyi unuttuklarını ve kelimeyi son anda en sona sıkıştırdıklarını anlattı.
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"Ömrüm"ün iki versiyonu varmış: Düğün şarkısına benzeyen ikinci deneme revize edildi, sonunda ilk versiyona geri dönüldü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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