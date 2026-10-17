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Yeraltı İçin "Ömrüm"ü Yapan Eypio, Şarkının Adını Sözlere Koymayı Unuttuğunu Anlattı

Yeraltı İçin "Ömrüm"ü Yapan Eypio, Şarkının Adını Sözlere Koymayı Unuttuğunu Anlattı

yerli dizi Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 10:56
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NOW’ın Yeraltı dizisi için “Ömrüm” şarkısını yapan Eypio, Sibel Arna’nın programında şarkının perde arkasını anlattı. Ünlü rapçi, şarkıyı yaparken “ömrüm” demeyi unuttuklarını açıkladı. Eksik sonradan fark edilince kelime şarkının en sonuna sıkıştırılmış. Üstelik “Ömrüm” için iki ayrı versiyon yapılmış ve süreç yaklaşık bir ay sürmüş.

Kaynak: Sibel Arna - Ne Olursan Ol Rahat Ol

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Eypio, Yeraltı için yaptığı "Ömrüm"de şarkının adını söylemeyi unuttuklarını ve kelimeyi son anda en sona sıkıştırdıklarını anlattı.

Eypio, Yeraltı için yaptığı "Ömrüm"de şarkının adını söylemeyi unuttuklarını ve kelimeyi son anda en sona sıkıştırdıklarını anlattı.

Sibel Arna, Eypio'ya 'Ömrüm Uraz'ın mı, senin mi?' diye sordu. Eypio'nun cevabı netti: 'Uraz'ın ömrü ya. Orada da rol çalmayalım.' Ardından itirafı geldi.

Eypio, 'Biz 'Ömrüm'ü yaptık yaptık, 'Ömrüm' demesini unutmuşuz!' dedi ve eksiğin sonradan fark edildiğini anlattı: 'Abi de diyor ki 'Şurada bir Ömrüm deseydin, sonuna.' Ulan dedim, biz Ömrüm demeyi unuttuk, şarkıda da yer kalmadı.'

Çözüm, kelimeyi şarkının en sonuna yerleştirmek olmuş. Eypio bunun bilinçli bir düzenleme tercihi olmadığının da altını çizdi: 'Şarkıda nefes alacak yer yok tamam mı? Oraya sıkıştırdık, Ömrüm'ü koyduk, şarkı bitiyor sonra.'

"Ömrüm"ün iki versiyonu varmış: Düğün şarkısına benzeyen ikinci deneme revize edildi, sonunda ilk versiyona geri dönüldü.

"Ömrüm"ün iki versiyonu varmış: Düğün şarkısına benzeyen ikinci deneme revize edildi, sonunda ilk versiyona geri dönüldü.

Eypio'nun anlattığına göre 'Ömrüm' için aslında iki ayrı şarkı yapıldı. Bugün dinlenen versiyon, ekibin ilk yaptığı şarkıymış.

İkinci deneme daha hareketli bir havaya bürünmüş. Eypio o versiyon için 'Harbiden düğün şarkısı gibi bir şey oldu' dedi. Ekip bu şarkı üzerinde de uğraşmış ve onu bambaşka bir şeye dönüştürmüş. Sonunda ise ilk yaptıkları şarkıya geri dönülmüş.

Eypio'ya göre süreç tahmin edilenden çok daha uzun sürdü. Ünlü rapçi, iki şarkıyla birden uğraştıkları bu dönemin yaklaşık bir ay sürdüğünü söyledi.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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