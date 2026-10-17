Yeraltı İçin "Ömrüm"ü Yapan Eypio, Şarkının Adını Sözlere Koymayı Unuttuğunu Anlattı

Sibel Arna, Eypio'ya 'Ömrüm Uraz'ın mı, senin mi?' diye sordu. Eypio'nun cevabı netti: 'Uraz'ın ömrü ya. Orada da rol çalmayalım.' Ardından itirafı geldi.

Eypio, 'Biz 'Ömrüm'ü yaptık yaptık, 'Ömrüm' demesini unutmuşuz!' dedi ve eksiğin sonradan fark edildiğini anlattı: 'Abi de diyor ki 'Şurada bir Ömrüm deseydin, sonuna.' Ulan dedim, biz Ömrüm demeyi unuttuk, şarkıda da yer kalmadı.'

Çözüm, kelimeyi şarkının en sonuna yerleştirmek olmuş. Eypio bunun bilinçli bir düzenleme tercihi olmadığının da altını çizdi: 'Şarkıda nefes alacak yer yok tamam mı? Oraya sıkıştırdık, Ömrüm'ü koyduk, şarkı bitiyor sonra.'