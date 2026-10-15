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Yeraltı'nın Şarkılarını Yapan Eypio Meğer Diriliş Ertuğrul Seçmelerine Girmiş: Neden Seçilmediğini Anlattı!

Yeraltı'nın Şarkılarını Yapan Eypio Meğer Diriliş Ertuğrul Seçmelerine Girmiş: Neden Seçilmediğini Anlattı!

Yeraltı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 14:26
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Sibel Arna'nın YouTube programı Ne Olursan Ol Rahat Ol, 203. bölümünde yine kahkahaya boğuldu. Konuk koltuğunda, Yeraltı dizisinin şarkılarıyla gündemden düşmeyen Eypio vardı. Ünlü rapçi, yıllar önce parasızlık yüzünden girdiği bir dizi seçmesini öyle bir anlattı ki Sibel Arna gülmekten zor toparlandı. Peki Eypio hangi role aday olmuştu, neden seçilmedi?

Kaynak: Sibel Arna - Ne Olursan Ol Rahat Ol

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Eypio, Zeytinburnu sokaklarından Sibel Can düetine ve Yeraltı dizisinin müziklerine uzanan bir yol yürüdü.

Eypio, Zeytinburnu sokaklarından Sibel Can düetine ve Yeraltı dizisinin müziklerine uzanan bir yol yürüdü.

Gerçek adı Abdurrahim Akça olan Eypio, çocukluğunu İstanbul Zeytinburnu'nda geçirdi. Programda o yılları da açtı: Çekik gözleri yüzünden sürekli 'Tatar' diye laf yediğini, meşhur hazır cevaplığının biraz da bu savunmadan doğduğunu söyledi. Müziğe Hollanda'da adım atan rapçinin Burak King'le seslendirdiği 'Günah Benim', bugün hâlâ en bilinen şarkılarının başında geliyor. Son dönemde ise Sibel Can'la söylediği 'Kıyamam' ve Yeraltı için yaptığı şarkılarla konuşuluyor. Rap sahnesinden önce halı tamirciliği yaptığını da ekleyelim; programda bu işi hâlâ yapmak istediğini söyleyip nasıl yapıldığını da tek tek anlattı.

Eypio, yıllar önce bölüm başı 5 bin lira için Diriliş Ertuğrul'un Moğol komutanı seçmesine girmiş.

Eypio, yıllar önce bölüm başı 5 bin lira için Diriliş Ertuğrul'un Moğol komutanı seçmesine girmiş.

Her şey bir telefonla başlamış. Zeytinburnu'ndan bir arkadaşı arayıp diyaloglu bir Moğol komutanı rolü için oyuncu arandığını, bölüm başına 5 bin lira ödeneceğini söylemiş. Yıl 2013-14 civarı, dizi Diriliş Ertuğrul, para ise Eypio'nun deyişiyle o günler için 'büyük para'. Rapçi o günleri tek cümleyle özetledi: 'Yokluk insana neler yaptırıyor.'

Seçmeye çekik gözlerine güvenerek giden Eypio, içeri adım atar atmaz işin zor olduğunu anlamış. 'Böyle bir çekiklik yok. 'Göz gözü görmüyor' atasözünü orada anladım' sözleri stüdyoyu kahkahaya boğdu. Asıl sınav ise at binmede başlamış. Adaylardan biri 'Ata binerim, atın etini yerim, sütünü içerim' deyip at taklidi yaparak yürümüş, bir diğeri kanatlı ayakkabılarıyla Pegasus gibi gelmiş.

Sıra Eypio'ya geldiğinde verdiği cevap tam ondan beklenecek türden: Altılı ganyan oynadığını ama ata o kadar da hâkim olmadığını söylemiş. Ata binmiş binmesine ama 'Nasrettin Hoca gibi, düşmeyeyim diye' ilerlemiş. Sonuç mu? 'Seçmediler zaten.' Moğol komutanı olamadı ama yıllar sonra dizi dünyasına bu kez şarkılarıyla girdi.

Eypio, Yeraltı'ndaki 10 saniyelik sahnenin 4,5 saat sürdüğünü ve Sibel Can düetinin perde arkasını anlattı.

Eypio, Yeraltı'ndaki 10 saniyelik sahnenin 4,5 saat sürdüğünü ve Sibel Can düetinin perde arkasını anlattı.

Sohbetin bir diğer durağı Yeraltı oldu. 'Yeraltı', 'Ömrüm', 'Sana Rağmen' ve yeni sezonun ilk bölümünde çalan 'Şahidim'den sonra sırada 'Isırgan' var; Eypio yeni şarkının da diziye geleceğini müjdeledi. Dizide kısacık bir sahnede kendisi de yer aldı. Cezaevinde Bozo'ya sarıldığı an ekranda sadece 10 saniye, çekimi ise tam 4,5 saat sürmüş: 'Aşağıdan, yukarıdan, enseden, yandan...' 'Ömrüm'ü yaparken şarkıda 'ömrüm' demeyi unuttuklarını, kelimeyi sonradan en sona sıkıştırdıklarını anlatması da ayrı bir kahkaha konusu oldu.

Sibel Can'la söyledikleri 'Kıyamam'ın hikâyesi de en az bu kadar eğlenceli. Eypio, şarkıyı gönderdiğinde Sibel Can'ın 'Miami'deyim tatlım' dediğini, kendisinin de 'Ben Büyükçekmece'deyim' diye cevap verdiğini anlattı. Şirket değişikliği yüzünden şarkının çıkışı uzamış ama Eypio onu tek başına yayımlamayı hiç düşünmemiş: 'Bazı şarkılarda bazı insanları görebiliyorsun. O şarkıda ben onu görmüştüm.' Sırada Demet Akalın'la planladığı yeni bir iş var; projedeki sürpriz üçüncü ismi ise şimdilik saklıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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