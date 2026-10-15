Yeraltı'nın Şarkılarını Yapan Eypio Meğer Diriliş Ertuğrul Seçmelerine Girmiş: Neden Seçilmediğini Anlattı!

Her şey bir telefonla başlamış. Zeytinburnu'ndan bir arkadaşı arayıp diyaloglu bir Moğol komutanı rolü için oyuncu arandığını, bölüm başına 5 bin lira ödeneceğini söylemiş. Yıl 2013-14 civarı, dizi Diriliş Ertuğrul, para ise Eypio'nun deyişiyle o günler için 'büyük para'. Rapçi o günleri tek cümleyle özetledi: 'Yokluk insana neler yaptırıyor.'

Seçmeye çekik gözlerine güvenerek giden Eypio, içeri adım atar atmaz işin zor olduğunu anlamış. 'Böyle bir çekiklik yok. 'Göz gözü görmüyor' atasözünü orada anladım' sözleri stüdyoyu kahkahaya boğdu. Asıl sınav ise at binmede başlamış. Adaylardan biri 'Ata binerim, atın etini yerim, sütünü içerim' deyip at taklidi yaparak yürümüş, bir diğeri kanatlı ayakkabılarıyla Pegasus gibi gelmiş.

Sıra Eypio'ya geldiğinde verdiği cevap tam ondan beklenecek türden: Altılı ganyan oynadığını ama ata o kadar da hâkim olmadığını söylemiş. Ata binmiş binmesine ama 'Nasrettin Hoca gibi, düşmeyeyim diye' ilerlemiş. Sonuç mu? 'Seçmediler zaten.' Moğol komutanı olamadı ama yıllar sonra dizi dünyasına bu kez şarkılarıyla girdi.