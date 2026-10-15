Yeraltı'nın Şarkılarını Yapan Eypio Meğer Diriliş Ertuğrul Seçmelerine Girmiş: Neden Seçilmediğini Anlattı!
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Sibel Arna'nın YouTube programı Ne Olursan Ol Rahat Ol, 203. bölümünde yine kahkahaya boğuldu. Konuk koltuğunda, Yeraltı dizisinin şarkılarıyla gündemden düşmeyen Eypio vardı. Ünlü rapçi, yıllar önce parasızlık yüzünden girdiği bir dizi seçmesini öyle bir anlattı ki Sibel Arna gülmekten zor toparlandı. Peki Eypio hangi role aday olmuştu, neden seçilmedi?
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Eypio, Zeytinburnu sokaklarından Sibel Can düetine ve Yeraltı dizisinin müziklerine uzanan bir yol yürüdü.
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Eypio, yıllar önce bölüm başı 5 bin lira için Diriliş Ertuğrul'un Moğol komutanı seçmesine girmiş.
Eypio, Yeraltı'ndaki 10 saniyelik sahnenin 4,5 saat sürdüğünü ve Sibel Can düetinin perde arkasını anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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