Kızılcık Şerbeti Nilay'ın İlk Dizisinden Yalı Çapkını İfakat'ın Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti Nilay'ın İlk Dizisinden Yalı Çapkını İfakat'ın Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
24 Ocak Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor All Star'da Kırmızı Takım'da mücadele veren Nagihan, takımının zayıf olması nedeniyle isyan etti. Hızını alamayan Nagihan, Acun Ilıcalı'ya çıkıştı.
Star TV'nin ses getiren dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde İfakat rolüne hayat veren başarılı oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, verdiği kilolarla gündem oldu. Santırcıoğlu'nun son hali ise çok beğenildi.
Oya Çınar'ın YouTube'da yayınladığı Oyalamacalar isimli programa katılan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmacısı sevgilisi Poyraz hakkında konuştu.
Bazı filmler vardır ki çocukluk hafızalarımızdan asla çıkmaz. Onlardan biri de Kanal 7'de yayınlanan Cemil ile Gülsüm'ün hikayesi. Twitter'da @esrasen___ adlı bir kullanıcı, 'Ceviz Oynamaya mı Geldin' filminin görselini paylaşarak bu film ne zaman Netflix'e gelir diye bi goygoy başlatmış. Gelin biz de o goygoya hemen ortak olalım ve kimler bu paylaşıma neler demiş hep birlikte bakalım.
Son dönemlerin en iyi işlerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'ni izlemeyen arkadaşları için karakter tanıtımı hazırlayan kullanıcının sunumu herkesi güldürdü.
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Çocukluğumuzun dizisi Acemi Cadı'da herkesin bildiği gibi bir Selim-Toygar savaşı vardı. Ayşegül'ün Selim'e aşık olmasından dolayı hepimiz Selim'in tarafını tutarken, yıllar sonra çoğumuz Toygar'ın ne kadar haklı olduğunu gördük. Bir kullanıcı da bunu fark etmiş olacak ki Toygar hakkında yaptığı floodla hepimizi geçmişe götürdü.
Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programına katılan Şeyma, evini diğer gelinlere gösterirken ünlü bir Yeşilçam sanatçısının kızı olduğunu açıkladı.
Ekranların ses getiren dizisi Yalı Çapkını oyuncularından İrem Altuğ'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Sultan karakteri için sarf ettiği sözler tepki uyandırdı. Altuğ, Mert Ramazan Demir'in oynadığı Ferit karakteri ile Sultan'ın yasak birliktelik yaşamasına "Genç çocuğun ilgisi hoşuna gidiyor" dedi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur'un ikinci sezonuna damgasını vuran Rabia Karaca yıllar sonra yeniden Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılıyor! Kısmetse Olur'a katılış haberiyle herkesi şaşırtan Rabia Karaca'nın son halini ise görenler tanıyamadı!
Oyuncu Selin Şekerci, Yasemin Şefik'in talk show programına konuk oldu. Şekerci'nin öpüşme sahnesiyle ilgili sorulan "Partnerinin ağzı kokarsa ne yaparsın?" sorusuna itirafı gündem oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nde Dilan-Engin Polat çiftine gönderme yapan güzellik salonu sahibi çiftini muhakkak hatırlarsınız. Umut'la tanışan bu çiftimiz Umut ve Nursema'ya yepyeni bir hayat sunup kısa sürede paraya boğmuştu, fakat izleyiciler sürekli bu durumun bir yerde patlak vereceğini beklemişti. Kızılcık Şerbeti kamera arkasından gelen fotoğraflar, Umut ve Nursema kader mahkumu mu oldu dedirtti.
Kızılcık Şerbeti dizisindeki ikonik Nilay karakteriyle geniş hayran kitlesine sahip olan Feyza Civelek'i Adını Feriha Koydum dizisiyle oyunculuğa başladı zannetsek de aslında gerçek bambaşkaymış. Feyza Civelek meğer bir dönemin en popüler dizilerinden birinde çocuk oyuncu olarak rol almış.
Bir süredir kulislerde konuşulan Fox TV'nin ad ve logo değişimine gideceğine dair iddialar, bugün itibarıyla bir neticeye kavuştu. Birçok reyting rekortmeni diziyi bünyesinde barındıran Fox TV'nin adı ve logosu değişti!
TV8 ekranlarında hafta içi her gün seyircisi ile buluşan 2. Sayfa programı oldukça dikkat çekiyordu hatırlarsanız. Magazin programının sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel hakkında geçtiğimiz aylarda ilginç iddialar ortaya atılmıştı. "Dolandırıcılık" iddiasıyla gündeme gelen ikili haklarında söylenenleri affetmedi ve mahkemenin yolunu tuttu.
Müge Anlı’nın programında kayıp olarak aranan kurye Ali Diken’in katilinin, programa katılan ve şüpheli hareketleriyle dikkat çeken Z.B. olduğu tespit edildi. Müge Anlı’nın programından da kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak suçunu itiraf etti.
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Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına bomba bir itiraf damgasını vurdu. Canlı yayında eski sevgilisiyle özel yaşamını anlatan izleyici herkesi hayrete düşürdü.
Show TV ekranlarında yayınlanan "Ne Gemiler Yaktım" dizisi düşük reytingleri nedeniyle birkaç haftalık ekran yolculuğunun ardından final kararı aldı. Dizinin oyuncularının birbirlerine veda ettikleri anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
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