Kızılcık Şerbeti Leman'ın Gerçek Halinden Ferit'in Yeni Aşkına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti Leman'ın Gerçek Halinden Ferit'in Yeni Aşkına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
4 Ocak Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Sercan Yıldırım'ın saç ektirdiği ortaya çıktı. Yıldırım'ın yeni saçları ise sosyal medyada gündem oldu.
Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer'in eski eşi Leman'ın gerçek hayattaki hali mest etti.
Kurtlar Vadisi dizisinin meşhur Cendere müziğin hepiniz bilirsiniz. İlkokuldayken flütle çaldığımız Cendere'nin nasıl ortaya çıktığı her zaman merak konusu olurken, besteci Gökhan Kırdar'ın şarkıyı nasıl yaptığına dair röportajı ortaya çıktı.
Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nda Ferit karakteri dur durak bilmiyor. Seyran'la evliyken Pelin'i hamile bırakan Ferit'in hayatındaki kadın sayısı zaten bir hayli fazlayken, senaryoya göre Ferit'e bir partner daha geliyor.
Herkesin aklına bir dönemler ekranlarda yayınlanan Kısmetse Olur yarışması ile kazınan Melis Buse Betkayan, ardından sosyal medyada bir fenomen haline gelmişti. Neredeyse son bir yıldır ilişkisi ile gündeme gelen eski Kısmetse Olur yarışmacısı hakkında, ayrıldığı sevgilisi Reşit Bozdağ dikkat çeken iddialar ortaya attı. Ardından Cumhurbaşkanı'ndan yardım diledi.
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2004 yılında yayın hayatına başlayan ve 2009 yılında final yapan Avrupa Yakası'nda Kubilay karakterine hayat veren Vural Çelik'in diziden ayrılma nedenini, ayrıldıktan sonra Gülse Birsel'le yaşananları ve yapılan açıklamaları derledik.
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Yusuf Kavuk olayını hatırlarsınız. Ailesi tarafından aranan genç aşçının ne ölüsü ne de dirisinden haber alınamazken, kız arkadaşı ve yakın arkadaşı bu konuda baş şüphelilerdi. Söz konusu olayda bugün flaş bir gözaltı yaşandı.
Demet Akalın ile birlikte TV8 ekranlarında Gel Konuşalım isimli programın moderatörlüğünü üstlenen oyuncu Jess Molho, sosyal medyadan gelen bir yorum üzerine dayanamadı. İşin içine eşini ve kızını da katan yoruma sinirlenen Molho, ders niteliğinde bir cevap verdi.
Yılbaşı akşamı ekrana gelen O Ses Türkiye'de jüri olan Acun Ilıcalı'nın söylenen şarkılara eşlik ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın kendine has dansını rahat bırakmayan goygoycular, o anlara enfes benzetmeler yaptılar.
"@multirazen" adlı bir sosyal medya hesabı oldukça keyifli bir işe imza attı. Yapay zekayı kullanılarak büyük beğeni toplayan Türk dizi ve filmleri çizgi film posterlerine dönüştürülmüş.
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'Kızılcık Şerbeti'nin donuk asistanı Neslihan'ın gerçek hayattaki halini sizler için stalkladık. Bakalım Ertuğrul Bey'in meşhur asistanı Neslihan kimmiş?
Kanal D ekranlarının 3 sezondur aralıksız devam eden dizisi Yargı hakkında bomba bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yargı'dan önemli bir oyuncu ayrılacak.
Melis Sezen ve Cansu Dere'nin nerede ve nasıl tanıştıklarını hepimiz biliyoruz. Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'nin eşini elinden alan Melis Sezen ile dizide büyük bir düşmanlıkları vardı. Yıllar sonra bir araya gelen ikili 1. Volkan Savaşı'nın sona erdiğini herkese göstermiş oldu!
Üçüncü sezonuyla fırtına gibi esen Yargı dizisinin biricik senaristi Sema Ergenekon'u hepimiz tanıyoruz. Senaryo konusundaki mükemmel başarısı da herkesin malumu. Ancak kendisi ne zaman mutlu olsa dizide mutlaka birileri ölüyor. Bakın, yeniden oldu. Ve tabii ki sosyal medyanın gözünden kaçmadı bu durum.
İnci Taneleri dizisinde Dilber karakteriyle gündem olan Hazar Ergüçlü, dansıyla çok konuşulmuştu. Pavyon dansı sırasında "Gemileri Yakarım" şarkısını söyleyen Sincanlı Erkal, çekimlerle ilgili açıklamalarını Kanal D'ye yaptı.
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Bir dönem hepimizi ekran başına kilitleyen "Öyle Bir geçer Zaman Ki" dizisinin sevilen oyuncuları Aras Bulut İynemli ve Erkan Petekkaya yıllar sonra film galasında bir araya geldi. İkilinin yıllar sonra bir araya geldiğini gören hayranları maziye yolculuk yaptı.
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