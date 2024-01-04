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Bomba Ayrılık: Yargı Dizisinin Kilit İsmi Diziye Veda Ediyor

Bomba Ayrılık: Yargı Dizisinin Kilit İsmi Diziye Veda Ediyor

Yargı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 16:27

Kanal D ekranlarının 3 sezondur aralıksız devam eden dizisi Yargı hakkında bomba bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yargı'dan önemli bir oyuncu ayrılacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
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3 sezondur Kanal D'nin en çok reyting alan dizilerinden olan Yargı'da heyecan tam gaz devam ediyor.

3 sezondur Kanal D'nin en çok reyting alan dizilerinden olan Yargı'da heyecan tam gaz devam ediyor.

Emmy Ödüllü dizi her Pazar akşamı izleyicileri ekran başına bağlarken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yargı'da bomba bir ayrılık yaşanacak.

Emmy Ödüllü dizi her Pazar akşamı izleyicileri ekran başına bağlarken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yargı'da bomba bir ayrılık yaşanacak.

Dizinin kilit isimlerinden birinin yeni bir diziyle anlaştığını belirten Altuntaş, böylece herkesi şaşırtacak bir ayrılık yaşanacağını duyurdu.

Dizinin kilit isimlerinden birinin yeni bir diziyle anlaştığını belirten Altuntaş, böylece herkesi şaşırtacak bir ayrılık yaşanacağını duyurdu.

Diziden ayrılacak isim ise Metin komiseri canlandıran Hüseyin Avni Danyal.

Diziden ayrılacak isim ise Metin komiseri canlandıran Hüseyin Avni Danyal.

Kanal D'nin yeni dizisi "Taş, Kağıt, Makas"la anlaşan Danyal yine aynı kanalda kalmaya devam ederken, Metin komiserin diziden nasıl bir hikayeyle ayrılacağı merak konusu oldu.

Kanal D'nin yeni dizisi "Taş, Kağıt, Makas"la anlaşan Danyal yine aynı kanalda kalmaya devam ederken, Metin komiserin diziden nasıl bir hikayeyle ayrılacağı merak konusu oldu.

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Harfen Daz

Yönetmen buna da kafayı takarsa sonu koliye konmuş bir el ya da ayak olur, ne olacak!