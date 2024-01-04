Bomba Ayrılık: Yargı Dizisinin Kilit İsmi Diziye Veda Ediyor
Bomba Ayrılık: Yargı Dizisinin Kilit İsmi Diziye Veda Ediyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Kanal D ekranlarının 3 sezondur aralıksız devam eden dizisi Yargı hakkında bomba bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yargı'dan önemli bir oyuncu ayrılacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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3 sezondur Kanal D'nin en çok reyting alan dizilerinden olan Yargı'da heyecan tam gaz devam ediyor.
Emmy Ödüllü dizi her Pazar akşamı izleyicileri ekran başına bağlarken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yargı'da bomba bir ayrılık yaşanacak.
Dizinin kilit isimlerinden birinin yeni bir diziyle anlaştığını belirten Altuntaş, böylece herkesi şaşırtacak bir ayrılık yaşanacağını duyurdu.
Diziden ayrılacak isim ise Metin komiseri canlandıran Hüseyin Avni Danyal.
Kanal D'nin yeni dizisi "Taş, Kağıt, Makas"la anlaşan Danyal yine aynı kanalda kalmaya devam ederken, Metin komiserin diziden nasıl bir hikayeyle ayrılacağı merak konusu oldu.
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